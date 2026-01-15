Ошибки, баги, вопросы - страница 2273
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если на mql по-другому, это неправильно.
Дискуссия не на тему правильно, а о том, что это якобы ошибка. Мое мнение - нет ошибки, такая реализация задумана на данный момент.
Мое мнение - нет ошибки, такая реализация задумана на данный момент.
тогда зачем вы про плюсы спрашиваете? макрос это недошаблон. зачем вообще аналогию между ними проводить?
тогда зачем вы про плюсы спрашиваете?
Любопытство.
макрос это недошаблон. зачем вообще аналогию между ними проводить?
C++ по какой-то причине приводится, как эталон в данном контексте. Почему не укладывается понимание текущей реализации MQL5 - не знаю.
да, такой пример на плюсах не компилится
Основной пример на С++ компилируется без ошибок
На C++ не компилируется пример подобный такому:
потому что это сама по себе ошибка, но fxsaber будет сейчас доказывать что это на самом деле правильно (так было в MQL задумано) и мы чего то не понимаем
C++ по какой-то причине приводится, как эталон в данном контексте.
Потому что в Основах языка сказано: MQL5 основан на концепции широко распространенного языка программирования С++...
И кроме того ответ СервисДеска на некоторые мои заявки начинался словами: "Мы проверили поведение представленного кода в Visual C++..."
На C++ не компилируется пример подобный такому:
потому что это сама по себе ошибка, но fxsaber будет сейчас доказывать что это на самом деле правильно (так было в MQL задумано) и мы чего то не понимаем
Если MQL5 компилирует и выполняет код, который не может скомпилировать C++, то разве правомерна здесь претензия, что MQL5 делает это по ошибке?
Представим язык, который компилирует и выполняет все C++-коды. Более того, он еще компилирует и выполняет некоторые коды, которые C++ не может скомпилировать. Тогда, очевидно, что C++ является подмножеством рассматриваемого языка. Это только логика, без привязки к MQL5, конкретно.
Основной пример на С++ компилируется без ошибок
g++ 5.4.0 не хочет компилить. и покажите плз как называется класс на выходе
Хотя можно было бы ожидать (по аналогии с), например так:
void f<g<A,int >::T1>(void)
void f<g<A,double>::T1>(void)
Здесь нужно учесть, что значение __FUNCSIG__ является вспомогательным, поскольку не является частью стандарта и не принимает участие в вычислениях. Главное что выполнение (:16) правильное. Embarcadero C++ даёт такой же результат
g++ 5.4.0 не хочет компилить. и покажите плз как называется класс на выходе
а какие флаги включаете?