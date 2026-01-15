Ошибки, баги, вопросы - страница 1976
Советую всем проверить на Win 10 работоспособность Mt5-экспертов скомпилированых на 7-ке.
При тестировании в режиме визуализации в MT5 печатать изображение предлагается в цветном режиме, в то время как в настройках цветная печать отключена - в терминале предлагается печать в ЦБ режиме.
Это баг, или переключатель цветности печати где то спрятан в другом месте?
Что за проблемы могут возникнуть? Более подробно пожалуйста.
есть очень не приятная штука мелкая. я использую в виндовсе 10 тему с высокой контрастностью и вот что
как видите все что выводится в терминале - черного цвета текст. а у меня фон черный. я пытался поменять цвет текста в настройках и винды и через программы - в ОС меняется а в терминале остается что бы я не ставил.
напомню что такое и в истории счета и в торговле. вижу через один.
ерунда то плевая, не могли бы вы добавить в код терминала или руками возможность менять цвет текста или на автомате что б определяло цвет темы фона и ставило текст белым ??
а, и та же штука с названием активного окна графика - его нет. на скринах чуть влезло это.
От мелких багов до полной неработоспособности.Эксперты ведут себя непредсказуемо.
От мелких багов до полной неработоспособности.Эксперты ведут себя непредсказуемо.
Сегодня весь день сижу и конспектирую идеи, которые приходят при просмотре визуализации.
Самое печальное, что я обнаружил, это открытие позиции по лучшим ценам, что ещё возможно, но мало вероятно, а вот закрытие по SL с лучшей ценой - это уже нонсенс и сильно искажает результат. Это баг что ль такой - зачем это сделали? Может есть идеи, как это побороть можно? Стопы двигать не очень хочу, так-как иногда закрытие очень точное по уровню, а если сдвинуть то закрытия не будет...
Когда мышкой ведешь вдоль надписей с цветами, они вовсю мерцают.
Уже Вам там отписал. Но, по факту не понимаю, на кой это сделано - посмотрел свою реальную торговлю - везде отрицательное проскальзывание в обе стороны.