Ошибки, баги, вопросы - страница 1976

Новый комментарий
 

Советую всем проверить на Win 10 работоспособность Mt5-экспертов скомпилированых на 7-ке.

 

При тестировании в режиме визуализации в MT5 печатать изображение предлагается в цветном режиме, в то время как в настройках цветная печать отключена - в терминале предлагается печать в ЦБ режиме.

Это баг, или переключатель цветности печати где то спрятан в другом месте?

 
Tetyana Shcherba:

Советую всем проверить на Win 10 работоспособность Mt5-экспертов скомпилированых на 7-ке.

Что за проблемы могут возникнуть? Более подробно пожалуйста.

 

есть очень не приятная штука мелкая. я использую в виндовсе 10 тему с высокой контрастностью и вот что 


как видите все что выводится в терминале - черного цвета текст. а у меня фон черный. я пытался поменять цвет текста в настройках и винды и через программы - в ОС меняется а в терминале остается что бы я не ставил. 

напомню что такое и в истории счета и в торговле. вижу через один. 

ерунда то плевая, не могли бы вы добавить в код терминала или руками возможность менять цвет текста или на автомате что б определяло цвет темы фона и ставило текст белым ??

а, и та же штука с названием активного окна графика - его нет. на скринах чуть влезло это.

 
Vitaly Muzichenko:

Что за проблемы могут возникнуть? Более подробно пожалуйста.


От мелких багов до полной неработоспособности.Эксперты ведут себя непредсказуемо.

[Удален]  
Tetyana Shcherba:

От мелких багов до полной неработоспособности.Эксперты ведут себя непредсказуемо.

C этим надо в сервисдеск с доказательствами!
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как можно терпеть убытки, или жизнь в ожидании прибыли?

Aleksey Vyazmikin, 2017.08.26 20:43

Сегодня весь день сижу и конспектирую идеи, которые приходят при просмотре визуализации.

Самое печальное, что я обнаружил, это открытие позиции по лучшим ценам, что ещё возможно, но мало вероятно, а вот закрытие по SL с лучшей ценой - это уже нонсенс и сильно искажает результат. Это баг что ль такой - зачем это сделали? Может есть идеи, как это побороть можно? Стопы двигать не очень хочу, так-как иногда закрытие очень точное по уровню, а если сдвинуть то закрытия не будет...


 
Aleksey Vyazmikin:

https://www.mql5.com/ru/code/16134

SlipPage
SlipPage
  • голосов: 18
  • 2016.08.25
  • fxsaber
  • www.mql5.com
Расчет проскальзываний совершенных сделок в валюте счета.
 

Когда мышкой ведешь вдоль надписей с цветами, они вовсю мерцают.

 
fxsaber:

https://www.mql5.com/ru/code/16134


Уже Вам там отписал. Но, по факту не понимаю, на кой это сделано - посмотрел свою реальную торговлю - везде отрицательное проскальзывание в обе стороны.

1...196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983...3696
Новый комментарий