Не работает загрузка данных с торгового сервера после переподключения к сети интернет
Привет всем.
Тестировал загрузку истории советником, и столкнулся с проблемой после того, как попробовал отключить и включить беспроводное подключение. CopyRates стал всегда возвращать -1 при запросе к еще не загруженным историческим данным. MT5 билд 1881 робофорекс, реальный счёт. Использую Wi-Fi - раздаю со смартфона на ноутбук. Отключаюсь от Wi-Fi сети, жду звука терминала о потере связи, затем уже подключаюсь.
Загрузка данных продолжается только после перезагрузки терминала.
Грешил на то, что делаю это из OnInit(), однако, история перестает загружаться после переподключения к серверу, даже если листать график с еще не загруженной историей вручную, менять таймфреймы, нажимать кнопку "Обновить" - ничего не меняется:
и загрузка истории не возобновляется до перезагрузки терминала.
Это разве нормально?
Что в Вашем понимании "Загрузка истории"? Что в Вашем понимании "Загрузка данных продолжается"?
Предоставьте подробное описание, предоставьте код, опишите подробно что происходит.
Тут в MQL5 можно и не лезть, не суть что CopyRates возвращает -1 с ошибкой 4401, тут дело в поведении терминала, которое вызывает у меня вопросы.
1) Берем компьютер, под управлением ОС Windows (7 x64)
2) Устанавливаем терминал MetaTrader 5 (Roboforex)
3) Подключаемся к торговому счету (Roboforex, Real). У нас открыт какой-то график, или 4 по умолчанию
4) Открываем график любой валютной пары, данные для которой, еще никогда не загружались с торгового сервера в каталог данных (взял для примера USDPLN), и сначала мы видим на чарте два больших слова "ОЖИДАНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ"
5) Как только текст "ОЖИДАНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ" исчез, и появились первые бары - тут же отключаем компьютер от сети интернет, и терминал сообщает о потере соединения с торговым сервером
6) Подключаем компьютер к сети интернет, терминал сообщает о подключении к торговому серверу
Дальше, как на скриншоте выше - ЗАГРУЗКА ДАННЫХ НЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, пока не перезагрузишь терминал.
И вообще, странно, что я был не понят, вроде бы мы разговариваем на одном языке. Но такое тоже случается, я уже ничему не удивляюсь в этой жизни.
Что в Вашем понимании "Загрузка истории"? Что в Вашем понимании "Загрузка данных продолжается"?
Владимир, а Вас ничего не смущает на приведенном мной скриншоте? Или Вы считаете, что я специально сделал такой отступ от правого края, и/или что у робофорекса на сервере нет котировок по инструменту USDPLN ранее ~12 марта 2018 года? Я настоятельно хочу узнать, почему я должен перезагружать терминал, после кратковременного обрыва связи при использовании "нового" инструмента и отсутствия для него файлов *.HCC в каталоге данных.
Тут всего два варианта, как обычно:
1) Я чего-то не знаю, и мне нужно это узнать, зачем я и написал сюда
2) Разработчики чего-то не знают, и это нужно исправить в следующем билде
Безмерно благодарен за уделенное мне время.
Не поленился, установил MT5 в другую папку. Перетянул USDCAD на график, и одномоментно отключился от интернета.
Затем подключился - на скриншоте это видно. И? Что дальше делать? Как сделать так, чтобы появились бары? Куда нажать? :D
Я уже и не знаю, как проще объяснить
Не поленился, установил MT5 в другую папку. Перетянул USDCAD на график, и одномоментно отключился от интернета.
Затем подключился - на скриншоте это видно. И? Что дальше делать? Как сделать так, чтобы появились бары? Куда нажать? :D
Я уже и не знаю, как проще объяснить
А если переключить таймфрейм?
Грешил на то, что делаю это из OnInit(), однако, история перестает загружаться после переподключения к серверу, даже если листать график с еще не загруженной историей вручную, менять таймфреймы, нажимать кнопку "Обновить" - ничего не меняется:
Существенным моментом для воспроизведения является некотировочное время (тики не поступают)
Кстати, вчера была пятница, когда я создал эту ветку. А сегодня и всегда котируются криптовалютные инструменты.
Пожалуйста: удаляю из "\bases\RoboForex-MetaTrader 5\history" папку BTCUSD.m, отключаюсь от сети, запускаю терминал с подключенным реальным счетом, где котировки идут и сегодня, в субботу, подключаюсь к сети, и... Терминал подключается к серверу и данные загружаются на глазах.
Опять закрываю терминал, опять удаляю папку BTCUSD.m, при этом, оставляя компьютер подключенным к сети. Запускаю терминал, и после того, как он соединится с торговым сервером, сразу отключаю его от сети - он не успевает ничего загрузить. Затем, как и сказано было выше - дожидаюсь звукового оповещения от терминала о потере связи, и только после этого заново подключаюсь к той же беспроводной сети.
И вот, опять. И котировки поступают, и даже позиция открыта по этому инструменту!
Но всегда рисуются только новые бары. И всё.
Вот, что нарисовалось за те несколько минут, пока я печатал весь этот текст (не обращайте внимание на разрывы цен - это же биткоин на минутках в субботу):
Оно вроде мелочь, и никому это не нужно(кроме меня :D), но хотелось бы получить комментарий от разработчика. Моё дело - спросить.
Оно вроде мелочь
Как минимум: перезагружать терминал при таких обстоятельствах - крайне неудобно
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Привет всем.
Тестировал загрузку истории советником, и столкнулся с проблемой после того, как попробовал отключить и включить беспроводное подключение. CopyRates стал всегда возвращать -1 при запросе к еще не загруженным историческим данным. MT5 билд 1881 робофорекс, реальный счёт. Использую Wi-Fi - раздаю со смартфона на ноутбук. Отключаюсь от Wi-Fi сети, жду звука терминала о потере связи, затем уже подключаюсь.
Загрузка данных продолжается только после перезагрузки терминала.
Грешил на то, что делаю это из OnInit(), однако, история перестает загружаться после переподключения к серверу, даже если листать график с еще не загруженной историей вручную, менять таймфреймы, нажимать кнопку "Обновить" - ничего не меняется:
и загрузка истории не возобновляется до перезагрузки терминала.
Это разве нормально?