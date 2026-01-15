Ошибки, баги, вопросы - страница 2265

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

Можно, но

  1. Только в момент создания индикатра
  2. Только если в индикаторе настройки цвета и линии вынесены во входные параметры (пример такого индикатора Custom Moving Average Inputs)

Не дезинформируйте людей пожалуйста


 
Nikolai Semko:

Не дезинформируйте людей пожалуйста


Исходная задача: есть хендл индикатора. Измените пожалуйста цвет и толщину линии этого индикатора. И конечно просто картинкой не обойтись - предоставьте код.

 
Vladimir Karputov:

Исходная задача: есть хендл индикатора. Измените пожалуйста цвет и толщину линии этого индикатора. 

Да, можно. По хендлу и из тела советника.
Но это тема отдельной статьи. 
 

День добрый у меня проблемы со связью отключал антивирус фаервол переустановливал терминал пробывал другие теоминалы других брокеров везде одна ошибка нет связи

ЧТО ДЕЛАТЬ

 
Nikolai Semko:
Да, можно. По хендлу и из тела советника.
Но это тема отдельной статьи. 

В таком случае это можно расценивать как "Нет простого решения". Если так, то будьте более сдержаны в своих комментариях, если нет простого и эффективного кода.

 
Nikolai Semko:

Не дезинформируйте людей пожалуйста

На анимации хорошо видно проскакивание красных небольших квадратов. Пытался от них избавиться когда-то - не получилось.

  
CustomTicksReplace(Name, 0, LONG_MAX, Ticks);

Успешное выполнение этой функции занимает минуту при 24 млн тиков. Возможно ли ускорить?

 
Vladimir Karputov:

В таком случае это можно расценивать как "Нет простого решения". Если так, то будьте более сдержаны в своих комментариях, если нет простого и эффективного кода.

А здесь не шла речь о простом решении. Вопрос ставился можно ли.

А Вы не будьте столь категоричны, когда решение существует, хоть и не самое простое. 

 
fxsaber:

На анимации хорошо видно проскакивание красных небольших квадратов. Пытался от них избавиться когда-то - не получилось.

Да, это очень старое мое творение. Раньше тоже эта проблема стояла передо мной.

Тогда я еще не понимал, что для более эффективной работы нужно использовать только один канвас на весь экран. Или не на весь, если не требуется менять его размеры.

Ну в крайнем случае два, в зависимости от типа задачи: один XRGB под график и один ARGB ( с прозрачностью) над график.

 
Так проблему "квадратиков" решили?
1...225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272...3696
Новый комментарий