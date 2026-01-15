Ошибки, баги, вопросы - страница 2265
Можно, но
Исходная задача: есть хендл индикатора. Измените пожалуйста цвет и толщину линии этого индикатора. И конечно просто картинкой не обойтись - предоставьте код.
День добрый у меня проблемы со связью отключал антивирус фаервол переустановливал терминал пробывал другие теоминалы других брокеров везде одна ошибка нет связи
ЧТО ДЕЛАТЬ
Да, можно. По хендлу и из тела советника.
В таком случае это можно расценивать как "Нет простого решения". Если так, то будьте более сдержаны в своих комментариях, если нет простого и эффективного кода.
На анимации хорошо видно проскакивание красных небольших квадратов. Пытался от них избавиться когда-то - не получилось.
Успешное выполнение этой функции занимает минуту при 24 млн тиков. Возможно ли ускорить?
А здесь не шла речь о простом решении. Вопрос ставился можно ли.
А Вы не будьте столь категоричны, когда решение существует, хоть и не самое простое.
Да, это очень старое мое творение. Раньше тоже эта проблема стояла передо мной.
Тогда я еще не понимал, что для более эффективной работы нужно использовать только один канвас на весь экран. Или не на весь, если не требуется менять его размеры.
Ну в крайнем случае два, в зависимости от типа задачи: один XRGB под график и один ARGB ( с прозрачностью) над график.