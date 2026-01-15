Ошибки, баги, вопросы - страница 2268

 Работаю в Just2Trade MT4 terminal.


Зареген в MQL5 Community.  Пытаюсь подписаться на бесплатный сигнал. Ввожу пароль, нажимаю "Подписаться", но ничего не происходит. 


Что надо сделать, чтобы подписаться на бесплатный сигнал?

 
Иметь демо-счёт.

Платный сигнал можно подписать только на реал-счёт. Бесплатный сигнал можно подписать только на демо-счёт. А  что, в терминале во вкладке "Журнал" разве нет никаких сообщений?
 

Спасибо
 
Противоречие:
template<typename T1, typename T2> //(3)
class A { public:
template<typename T3, typename T4> //(4)
        void f();
};
template<typename T5> //(1) //нормально
template<typename T7> //(2) //Error: 'f' - member function already defined with different parameters
void A::f() {}
void OnStart()
{
        A<int,uint> a;
}

А какая принципиальная разница между (1) и (2) ?

 
A100:

Сам удивлен - думал на x32 таких ошибок уже не будет

Странно... у меня уже на этапе компиляции в x32 ошибка:

'm_pixels' - protected member access error CImage.mqh 78 2

Неужели компиляторы x64 и x32 до сих пор по разному работают?!

Да, нужно в файле canvas.mqh этот массив перенести в public. 
 
fxsaber:
Все таким пропадает тиковая история кастомных символов после применения Тестера на них. Починить бы.
Давайте по шагам. Нам необходимо чёткое воспроизведение.
 
Slava:
Давайте по шагам. Нам необходимо чёткое воспроизведение.

Создаю кастомный символ с тиковой и баровой историей.

Запускаю на нем бэктест в режиме "по реальным тикам".

Какое-то время ничего не делаю.

Делаю запрос тиков кастомного символа через CTRL+U, либо запускаю бэктест - тиков ноль.


ЗЫ В СД давно делал заявку по этому поводу. Если сохранилась, там подробностей, вроде, больше.

 
То есть, сначала бары и тики есть. И всё тестируется "по реальным тикам"

Через какое-то время тики пропали, а бары нет. Так? Через какое время?

 
Да, все так.

Через какое-то время тики пропали, а бары нет. Так? Через какое время?

Пропадают только тики, бары остаются. Иногда и пяти минут хватает. Где-то через час уже не надеюсь.

