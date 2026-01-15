Ошибки, баги, вопросы - страница 2268
Работаю в Just2Trade MT4 terminal.
Зареген в MQL5 Community. Пытаюсь подписаться на бесплатный сигнал. Ввожу пароль, нажимаю "Подписаться", но ничего не происходит.
Что надо сделать, чтобы подписаться на бесплатный сигнал?
Иметь демо-счёт.Платный сигнал можно подписать только на реал-счёт. Бесплатный сигнал можно подписать только на демо-счёт. А что, в терминале во вкладке "Журнал" разве нет никаких сообщений?
А какая принципиальная разница между (1) и (2) ?
Сам удивлен - думал на x32 таких ошибок уже не будет
Странно... у меня уже на этапе компиляции в x32 ошибка:
'm_pixels' - protected member access error CImage.mqh 78 2
Неужели компиляторы x64 и x32 до сих пор по разному работают?!
Все таким пропадает тиковая история кастомных символов после применения Тестера на них. Починить бы.
Давайте по шагам. Нам необходимо чёткое воспроизведение.
Создаю кастомный символ с тиковой и баровой историей.
Запускаю на нем бэктест в режиме "по реальным тикам".
Какое-то время ничего не делаю.
Делаю запрос тиков кастомного символа через CTRL+U, либо запускаю бэктест - тиков ноль.
ЗЫ В СД давно делал заявку по этому поводу. Если сохранилась, там подробностей, вроде, больше.
То есть, сначала бары и тики есть. И всё тестируется "по реальным тикам"
Через какое-то время тики пропали, а бары нет. Так? Через какое время?
Да, все так.
Через какое-то время тики пропали, а бары нет. Так? Через какое время?
Пропадают только тики, бары остаются. Иногда и пяти минут хватает. Где-то через час уже не надеюсь.