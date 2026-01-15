Ошибки, баги, вопросы - страница 2942
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Похоже, что поле real_volume в структуре MqlRates хотя и имеет тип long, но не способно хранить значения в диапазоне всех значений long (по документации - 0x7FFFFFFFFFFFFFFF). В частности, если записать в поле 0x40000000000000A8 по факту запишется 0xA8. Речь про кастом-символы.
Где-нибудь указан реальный диапазон допустимых значений? В принципе, причин для того, чтобы не работать как обычному long-у нет - похоже на баг.
PS. по tick_volume наверно такая же проблема
Путем экспериментов обнаружил максимальное значение - 184467440738. Почему, откуда - покрыто мраком.
Привет содельники!
Проблема: в первый раз купил робота, пришла почта с уведомлением, но активировать не могу - при соединении с веб-терминалом в списке роботов у "моего" нет клавиши "Активировать". Пробовал у других брокеров - тоже нет.
Идеи?
ЗАранее благодарен
ВГ
Проблема: в первый раз купил робота, пришла почта с уведомлением, но активировать не могу - при соединении с веб-терминалом в списке роботов у "моего" нет клавиши "Активировать". Пробовал у других брокеров - тоже нет.
Идеи?
Вы не покупали выделенный продукт.
Похоже, перепутали МТ4 и МТ5. Если ошибочно приобретенный продукт еще не активирован - можете отменить покупку и повторить с корректной платформой
Всем привет! Такая проблема: после обновления билда 2755 в терминале пропали истекшие конракты на фьючерсы.
Всем привет! Такая проблема: после обновления билда 2755 в терминале пропали истекшие конракты на фьючерсы.
Это от билда не зависит.
Скорее всего брокер убрал их из просмотра. Уточните у техсаппорта брокера, пожалуйста.
Это от билда не зависит.
Скорее всего брокер убрал их из просмотра. Уточните у техсаппорта брокера, пожалуйста.
Спасибо большое! Сегодня напишу им.
Приветствую. При попытке сменить стиль кода в настройках редактор зависает и всё на этом, что можно придумать?
Такое только в этом разделе, всё остальное работает нормально
Вы не покупали выделенный продукт.
Похоже, перепутали МТ4 и МТ5. Если ошибочно приобретенный продукт еще не активирован - можете отменить покупку и повторить с корректной платформой
Каким-то образом перепутал. Теперь все в порядке и уже активировал!
МТ5 билд 2755
Терминал не считает всех тиков