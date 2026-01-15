Ошибки, баги, вопросы - страница 2942

Stanislav Korotky:

Похоже, что поле real_volume в структуре MqlRates хотя и имеет тип long, но не способно хранить значения в диапазоне всех значений long (по документации - 0x7FFFFFFFFFFFFFFF). В частности, если записать в поле 0x40000000000000A8 по факту запишется 0xA8. Речь про кастом-символы.

Где-нибудь указан реальный диапазон допустимых значений? В принципе, причин для того, чтобы не работать как обычному long-у нет - похоже на баг.

PS. по tick_volume наверно такая же проблема

Путем экспериментов обнаружил максимальное значение - 184467440738. Почему, откуда - покрыто мраком.

 

Привет содельники!

Проблема: в первый раз купил робота, пришла почта с уведомлением, но активировать не могу - при соединении с веб-терминалом в списке роботов у "моего" нет клавиши "Активировать". Пробовал у других брокеров - тоже нет.
Идеи?

ЗАранее благодарен
ВГ


 
wgomer:


Проблема: в первый раз купил робота, пришла почта с уведомлением, но активировать не могу - при соединении с веб-терминалом в списке роботов у "моего" нет клавиши "Активировать". Пробовал у других брокеров - тоже нет.
Идеи?

Вы не покупали выделенный продукт.

Похоже, перепутали МТ4 и МТ5. Если ошибочно приобретенный продукт еще не активирован - можете отменить покупку и повторить с корректной платформой

 

Всем привет! Такая проблема: после обновления билда 2755 в терминале пропали истекшие конракты на фьючерсы.

 
Sayberix:

Всем привет! Такая проблема: после обновления билда 2755 в терминале пропали истекшие конракты на фьючерсы.

Это от билда не зависит.

Скорее всего брокер убрал их из просмотра. Уточните у техсаппорта брокера, пожалуйста.

 
Renat Fatkhullin:

Это от билда не зависит.

Скорее всего брокер убрал их из просмотра. Уточните у техсаппорта брокера, пожалуйста.

Спасибо большое! Сегодня напишу им.

 

Приветствую. При попытке сменить стиль кода в настройках редактор зависает и всё на этом, что можно придумать?


Такое только в этом разделе, всё остальное работает нормально

 
Marsel:

Вы не покупали выделенный продукт.

Похоже, перепутали МТ4 и МТ5. Если ошибочно приобретенный продукт еще не активирован - можете отменить покупку и повторить с корректной платформой

Спасибо большое!
Каким-то образом перепутал. Теперь все в порядке и уже активировал!
 
Сигналы, что не продаются, невидимы в Терминале?
 

МТ5 билд 2755

Терминал не считает всех тиков


datetime st = 0;
int tics = 0;

//------------------------------------------------------------------

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   
   ArraySetAsSeries(time,true);
   ArraySetAsSeries(tick_volume,true);
   
   if(prev_calculated == 0) st = time[0];
   
   else if(time[0] != st)
     {
      tics++;
      Alert("T - ",tics," TV - ",tick_volume[0]);
     };
   
  //-----------------------------------------------------------------
   return(rates_total);
  }


