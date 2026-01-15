Ошибки, баги, вопросы - страница 2158
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кто в курсе как убрать артефакты:
МТ5 v1755, wine v3.2, OS Ubuntu 16.04 x64
Это все для трейдинга не нужно...
Единственное как это будет пользоваться это создать свою историю создать грааль и пудрить людям мозги ...
Это все для трейдинга не нужно...
Единственное как это будет пользоваться это создать свою историю создать грааль и пудрить людям мозги ...
Да, такое мнение популярно.
Посмотрите что это за баг и как с ним бороться ?
Посмотрите что это за баг и как с ним бороться ?
смотрите событийную модель
Ошибка при выполнении: invalid pointer access in
а так:
нормально. А какая разница?
Ошибка при выполнении: invalid pointer access in
а так:
нормально. А какая разница?
В первом случае после удаления остается адрес удаленного объекта.
Во втором NULL.
B *b = a;
Происходит проверка по возможности приведения типов, которая для удаленного объекта вызывает исключение.
Происходит проверка по возможности приведения типов, которая для удаленного объекта вызывает исключение.
Проверка происходит во время компиляции, а ошибка возникла при выполнении
и кроме того такая проверкадля удаленного объекта не вызвала исключение
Посмотрите что это за баг и как с ним бороться ?
Похожая беда возникает, если взять графический объект, расположенных на прошлых барах, и скролить колесом мыши или кнопкой PageDown.
У кого-то есть такая версия?
У меня MetaQuotes-Demo максимум раздает МТ5 -1755