Ошибки, баги, вопросы - страница 2158

кто в курсе как убрать артефакты:

МТ5 v1755, wine v3.2, OS Ubuntu 16.04 x64

 
fxsaber:

Это все для трейдинга не нужно...

Единственное как это будет пользоваться это создать свою историю создать грааль и пудрить людям мозги ...

 
Vladimir Pastushak:

Это все для трейдинга не нужно...

Единственное как это будет пользоваться это создать свою историю создать грааль и пудрить людям мозги ...

Да, такое мнение популярно.

 

Посмотрите что это за баг и как с ним бороться ?


 
Vladimir Pastushak:

Посмотрите что это за баг и как с ним бороться ?


смотрите событийную модель

 

Ошибка при выполнении: invalid pointer access in

class A {};
class B : public A {};
void OnStart()
{
        A *a = new B;
        delete a;
        B *b = a;
}

 а так:

void OnStart()
{
        A *a;
        delete a;
        B *b = a;
}

нормально. А какая разница?

 
A100:

Ошибка при выполнении: invalid pointer access in

 а так:

нормально. А какая разница?

В первом случае после удаления остается адрес удаленного объекта.
Во втором NULL.

B *b = a;
Происходит проверка по возможности приведения типов, которая для удаленного объекта вызывает исключение.

 
Sergey Dzyublik:

Происходит проверка по возможности приведения типов, которая для удаленного объекта вызывает исключение.

Проверка происходит во время компиляции, а ошибка возникла при выполнении

и кроме того такая проверка

        B *b = dynamic_cast<B *>( a ); //нормально
для удаленного объекта не вызвала исключение
 
Vladimir Pastushak:

Посмотрите что это за баг и как с ним бороться ?


Похожая беда возникает, если взять  графический объект, расположенных на прошлых барах, и скролить колесом мыши или кнопкой PageDown.

 
Поступила информация,  что должна быть доступна МТ5 - 1758 от 29.01.2018.
У кого-то есть такая версия? 
У меня MetaQuotes-Demo максимум раздает МТ5 -1755
