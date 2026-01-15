Ошибки, баги, вопросы - страница 2187
ну хоть не пипсовик)
Не важно. Реклама запрещена в любом виде.
Вроде тебя постоянно упрекают в намеках на рекламу, а тут сам, у меня нет продуктов на продажу, я указал реальный баг в отчете
Вы не видите название ветки? Это не подобранный скрин, а текущее состояние, с открытыми позициями, вверху плавающие позиции
Вот такое зеленое облако образуется при большом количестве сделок
да меня постоянно упрекают, без дела и с делом. Я даже знаю кто, постоянно кликает кнопочки :-)
Вопрос то в чем? Если вопрос к терминалу, то пишите в сервисдеск. Зачем здесь показывать вашу торговлю?
я же не просто так указал, что это реклама.
Переде тем как Вам написать я проверил 3 терминала последних билдов - и сохранил отчеты. Нигде такого глюка нет.
Есть ли какой-то флаг, параметр, свойство, что бы привести поведение локальных агентов в соответствие с теми, что в Cloud?
Как известно поведение локальных агентов в значительной мере отличается от тех, что находятся в MQL Cloud.
Есть ли какой-то флаг, параметр, свойство, что бы привести поведение локальных агентов в соответствие с теми, что в Cloud?
В OnTesterInit создайте FILE_COMMON-файл. Локальные будут его видеть, Облачные - нет. Это может служить флагом.
Спасибо за совет, однако цель все-таки привести поведение локальных агентов к облачным на стороне "терминала".
Без примера, наверное, не пойму.
ну и я не просто указал, в другом терминале тоже самое, билд 1795