Ошибки, баги, вопросы - страница 2188
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Рядом с иконкой "изменения в избранном" в верхнем правом углу сайта горит иконка "Сообщения" с цифрой 1 (есть одно непрочитанное сообщение). Но все сообщения прочитаны...
А сейчас не отличить прочитанные от непрочитанных, они никак не выделяются. У меня висит цифра два и даже не знаю, где эти непрочитанные искать.
Непонятно
В первом случае - нормально, во втором - ошибка при компиляции. А какая разница?
А почему String вместо string?
В Тестере во вкладке Оптимизация отсутствует столбец с результатами OnTester, когда выбран режим Оптимизации не CustomMax.
Это неправильно. OnTester вычисляется всегда, так почему он не показывается?
Например, если оптимизирую по BalanceMax, то кастомную характеристику во вкладке Оптимизация не увидеть.
ЗЫ И куда делась опция, позволяющая не учитывать в Оптимизаторе отрицательные результаты?
ЗЫ В своей заявке в СД передайте привет от меня. Возможно, банально забыли.
Про заявку вчера напомнил им. Привет передал )) Пока молчат. Если ответят, отпишусь.
А сейчас не отличить прочитанные от непрочитанных, они никак не выделяются. У меня висит цифра два и даже не знаю, где эти непрочитанные искать.
Да, о том и речь... Посмотрел некоторые переписки - цифра пропала... Не удобно, хорошо бы выделять непрочитанные переписки.
Да, о том и речь... Посмотрел некоторые переписки - цифра пропала... Не удобно, хорошо бы выделять непрочитанные переписки.
Цвет непрочитанных чуть темнее.
Цвет непрочитанных чуть темнее.
Не заметил... Буду обращать внимание.
Также, нельзя сейчас удалить переписку, насколько я понял. Спам в сообщениях не нужен.
ну и я не просто указал, в другом терминале тоже самое, билд 1795
прошу прощения за подозрения на рекламу.
Действительно.
В английском терминале (установлен у меня по умолчанию) - все нормально.
А вот перевод на русский имеет ошибку:
А почему String вместо string?
Откуда следует что вместо?
Выделенное - корень Вашей ошибки.
Перед оптимизацией нужно скомпилировать файл.
Спасибо! Реально - работает!)
А я и подумать не мог, что компиляцию необходимо проводить регулярно, даже не внося изменений..