Ошибки, баги, вопросы - страница 2185
По MT4 вопрос.
Когда-то сталкивался с этим и вот снова на тесте HFT споткнулся с этим багом.
Выставляется BuyLimit, цена пробивает его вниз и далеко внизу остается на протяжении многих минут. При этом BuyLimit горит желтым, но "не исполняется".
Попытки его модификации выдают
Когда увидел, то вспомнил эту давнюю ситуацию. Рецепт тогда и, как оказалось, сейчас всегда один - переконнект. После коннекта оказывается, что BuyLimit давно (с момента пересечения) является Buy-позицией.
При этом еще до реконнекта можно было торговать другими ордерами и все с ними было отлично, висел только BuyLimit.
Получается, что в MT4-терминал не приходит уведомление о том, что BuyLimit стал Buy-позицией. И, соответственно, облом, пока не сделаешь релогин.
Надо вспомнить, как эту ситуацию решал. Но на 99% уверен, что в случае ошибок или странностей просто делал принудительный Relogin через WinAPI.
Имеет ли смысл писать в СД об этом, все таки MT4? В пятерке, вроде, такого не замечал.
Наверное это кухонная утварь - мои ТС работают с лимитками в MT4, но такого ни разу не наблюдал.
Сильно не хватает режима Оптимизации, когда идет последовательный перебор символов из Обзора рынка и в каждом идет Оптимизация входных параметров.
Такой режим очень востребован, когда ищешь подходящий символ для ТС. И особенно актуален на фоне существования кастомных символов - создаешь различные кастомные символы и смотришь в Оптимизаторе их свойства.
Здравая мысль - особенно важно сделать генетику, что б она работала отдельно по каждому символу!
Это баг Терминала, не ДЦ. Можно открыть второй Терминал и видеть, что так называемый "BuyLimit" - Buy.
Хм, это аргумент. Хотя опять же - не встречал...
А долго вообще ждали, ну там сутки или больше!? Просто интересно, может у меня такой баг есть, а я не замечаю...
не загружается продукт из маркета, что делать?
У меня одного сайт подвисает?
есть такое.
почему при сохранении отчета торговли пишет Бэктест?