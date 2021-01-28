Экспорт "Обзор рынка" - "Символы", или списка всех доступных символов, а также "Спецификации" каждого символа в Excel
Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста есть ли готовое решение для вывода этих данных в Эксель? Интересует "Обзор рынка" - "Символы" - то есть список символов, в идеале - все доступные для торговли символы. А также "Спецификации" для каждого символа.
Если нет готового решения, может подскажите где посмотреть? Есть ли технически такая возможность?Спасибо.
Для получения количества символов в обзоре рынка или в общем списке используйте:
SymbolsTotal ();
Для включения или отключения символа в обзоре рынка
SymbolSelect();
Для получения свойств символа:
SymbolInfoInteger ();
SymbolInfoDouble ();
SymbolInfoDouble ();
SymbolInfoString ();
Ну и экспорт полученной информации в файл CSV с помощью соответствующих функций для операций с файлами.
Нужно готовое решение - пишите в личку, или в джобу. Но лучше почитайте справку и напишите сами.
- www.metatrader5.com
Для получения количества символов в обзоре рынка или в общем списке используйте:
SymbolsTotal ();
Для включения или отключения символа в обзоре рынка
SymbolSelect();
Для получения свойств символа:
SymbolInfoInteger ();
SymbolInfoDouble ();
SymbolInfoDouble ();
SymbolInfoString ();
Ну и экспорт полученной информации в файл CSV с помощью соответствующих функций для операций с файлами.
Нужно готовое решение - пишите в личку, или в джобу. Но лучше почитайте справку и напишите сами.
Вот нашёл! Все очень детально описано. Сейчас сам пытаюсь из этого сделать вывод любой информации с МТ5 в Эксель. Если получится - отпишусь :)
Основы программирования на MQL5: Файлы - тут много прикрепленных скриптов-примеров
https://www.mql5.com/ru/articles/2720
И вот по созданию своих инструментов
https://www.mql5.com/ru/articles/5303
- www.mql5.com
Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста есть ли готовое решение для вывода этих данных в Эксель? Интересует "Обзор рынка" - "Символы" - то есть список символов, в идеале - все доступные для торговли символы. А также "Спецификации" для каждого символа.
Если нет готового решения, может подскажите где посмотреть? Есть ли технически такая возможность?Спасибо.
для 4-ки можно попробовать мой рецепт https://sourceforge.net/projects/mt-atcl/ там в демке даже тики отлетают в табличку Excel
если есть потребность можно перебрать и для 5-ки.
PS/ но есть нюансы. :-( сам работаю с ключиком /portable всегда, то есть архив может и не встать и дистр Tcl нужен
PPS// нужно ещё и немного рук - это не решение для конечного пользователя. Для него любимого софт придётся писать
для 4-ки можно попробовать мой рецепт https://sourceforge.net/projects/mt-atcl/ там в демке даже тики отлетают в табличку Excel
если есть потребность можно перебрать и для 5-ки.
PS/ но есть нюансы. :-( сам работаю с ключиком /portable всегда, то есть архив может и не встать и дистр Tcl нужен
PPS// нужно ещё и немного рук - это не решение для конечного пользователя. Для него любимого софт придётся писать
Спасибо за участие ;) Те ресурсы, которые привел, оказались очень классными. Особенно тот что от MQL5 как обучение.
Конечно пришлось немного еще порыться.
Но я уже "пилю" перенос всей необхоимой информации для расчета риска и портфеля в CSV, потом запросом в Excel->Data->New
Query->CSV, это позволяет обновлять Запрос (таблицу) по необходимости и это как интерактивная таблица с возможностью обработки
данных формулами Excel. Пока хватит с моим уровнем "программирования" )))
Подскажите пожалуйста как взять вот этот параметр (Calculation) c спецификации символа в MT5?
пытался так
int MarketType=SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_TRADE_CALC_MODE);
но это возвращает только цифру. Я так понял каждая цифра это определенный тип (рынок) символа. Я так понял посмотрев на ENUM_SYMBOL_CALC_MODE, там первое SYMBOL_CALC_MODE_FOREX, второе SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE и т.д. Возможно я не правильно понял. Как получить именно вот такой текст о типе (рынке) символа?
Дело в том что в SymbolInfoString() такой информации не нашел.
Сначала сформируйте массив символов, после - превратите его в кортеж характеристик, затем - экспортируйте в таблицу.
Вот первый этап:
FAQ 18.12.2012 19:13 Передаете в функцию чистый массив, получаете в нем список символов из панели "обзор рынка" //+------------------------------------------------------------------+ //| Description: | //+------------------------------------------------------------------+ int SymbolsList(string &Symbols[], bool Selected) { string SymbolsFileName; int Offset, SymbolsNumber; if(Selected) SymbolsFileName = "symbols.sel"; else SymbolsFileName = "symbols.raw"; int hFile = FileOpenHistory(SymbolsFileName, FILE_BIN|FILE_READ); if(hFile < 0) return(-1); if(Selected) { SymbolsNumber = (FileSize(hFile) - 4) / 128; Offset = 116; } else { SymbolsNumber = FileSize(hFile) / 1936; Offset = 1924; } ArrayResize(Symbols, SymbolsNumber); if(Selected) FileSeek(hFile, 4, SEEK_SET); for(int i = 0; i < SymbolsNumber; i++){ Symbols[i] = FileReadString(hFile, 12); FileSeek(hFile, Offset, SEEK_CUR); } FileClose(hFile); return(SymbolsNumber); } //+------------------------------------------------------------------+
Автор - Рустам (XRust), 2012 год.
Спасибо, но я делал через запись в CSV. Это ведь не принципиально?
void OnStart(){ int h=FileOpen("test.csv",FILE_WRITE|FILE_UNICODE|FILE_CSV,";"); if(h==INVALID_HANDLE){ Alert("Ошибка открытия файла"); return; }
Потом записал строку с названиями столбцов. Дальше перебирая по порядку все символы, добавляю построчно нужную информацию. Все вроде бы
нашел по Спецификации символа, а вот значение Calculation (Способ расчетов) так и не получилось найти как получить. Это ведь string, а где
береться непонятно.
Спасибо, но я делал через запись в CSV. Это ведь не принципиально?
Потом записал строку с названиями столбцов. Дальше перебирая по порядку все символы, добавляю построчно нужную информацию. Все вроде бы
нашел по Спецификации символа, а вот значение Calculation (Способ расчетов) так и не получилось найти как получить. Это ведь string, а
где береться непонятно.
Считайте по всем символам, после поймёте, какая цифра чему соответствует.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста есть ли готовое решение для вывода этих данных в Эксель? Интересует "Обзор рынка" - "Символы" - то есть список символов, в идеале - все доступные для торговли символы. А также "Спецификации" для каждого символа.
Если нет готового решения, может подскажите где посмотреть? Есть ли технически такая возможность?Спасибо.