Ошибки, баги, вопросы - страница 1087
Сокращенная нотация постфиксного оператора++ не компилируется при явном приведении указателя базового класса к производному
По крайней мере предупреждение компилятор должен выдавать, что a.f() не const
Спасибо за внимательность, поправили обе ошибки.
А вот в шаблонах. Примеры приведу позже
Здесь тоже - не понятно
все работает правильно, а если добавить промежуточную функцию ex2(...)
Результат отличается. А что сделала ex2(...) ? - просто передала указатели по ссылке дальше
Посмотрите пожалуйста
Здесь тоже - не понятно
все работает правильно, а если добавить промежуточную функцию ex2(...)
Результат отличается. А что сделала ex2(...) ? - просто передала указатели по ссылке дальше
Посмотрите пожалуйста
Не первый раз уже, но только тут фотографии при загрузке получаются такие, значит какие то стоят критерии(наверное у вас стоит определенный размер
). Везде нормально отображаются. Подскажите пожалуйста в чем дело.
Возникает ненужная ошибка компиляции, если в макросе используется приведение типа результата, и возвращаемое значение в дальнейшем - не используется (иногда оно нужно, иногда - нет)
Это не связано с использованием дефайнов.
Простой эквивалент дефайна тоже выдаст ту же ошибку
P.S. Теперь тут будет ворнинг.
После перекомпиляции индикатора при работе с динамическими массивами стала возникать ошибка "array out of range".
Раньше не было. Что делать?