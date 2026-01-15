Ошибки, баги, вопросы - страница 2144
Это баг языка?
В таком виде С++ тоже выдает ошибку E2015
А если так записать:
то MQL компилирует без ошибок, а С++ сообщает об ошибке E2015
Верно ли, что SymbolInfoTick в MT4/5-индикаторах возвращает не тот тик, который вызвал Calculate-событие?
Если так, то не совсем понятно, на чем основаны сборщики тиков через индикаторы?
Верно ли, что SymbolInfoTick в MT4/5-индикаторах возвращает не тот тик, который вызвал Calculate-событие?
Как правило, это - тот самый тик.
Вы очень странно формулируете вопросы.
- На любой вопрос можно ответить "да" или "нет"!
- Ты давно бросила пить коньяк по утрам? Отвечай сейчас же, да или нет?
(ц) Астрид Линдгрен
Как правило, это - тот самый тик.
Если пришла пачка из трех тиков, то Calculate-событие вызовется три раза, но SymbolInfoTick будет возвращать самый поздний тик на каждом из этих трех вызовов. Т.е. так называемый сбор тиков без пропусков через индикаторы, мягко говоря, сомнительный.
Очень неприятный баг с кастомными символами. Тиковая история кастомных символов может полностью пропасть.
Несколько раз уже с этим столкнулся. Никаких Custom-записей не делаю. Работаю только на чтение тиков. И в определенный момент, вдруг, вся история пропадает. CopyTicks возвращает нули без ошибок. Средствами GUI - аналогично. tkc становится 1 Кб, а было несколько миллионов тиков.
Получается, что не могу доверить MT5 хранение своих тиков, раз он их может просто стереть во время одного из чтений.
Почему после установки CustomSymbolSetDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN, 0.00035) и CustomSymbolSetDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP, 0.00035) функция SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN) возвращает 0.0003, а SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP) возвращает 0.01?
Даже средствами GUI такие значения не получится установить
В таком виде С++ тоже выдает ошибку E2015
E2015 это неоднозначность.
А в примере fxsaber похоже на то что остается сгенерированный компилятором неконстантный оператор (с объектом в параметрах) и он выбирается.
А происходит это потому что оператор присваивания не должен быть константным
(имхо)