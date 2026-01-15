Ошибки, баги, вопросы - страница 2150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Терминал 1755
При работе с экспертом и компиляции - его обновленная версия появляется на графике - все ок
но в тестере я выбираю этого эксперта и после компиляции выбирается другой (прошлый) эксперт.
После перезапуска - все нормально.
Древняя проблема.
Несколько tester_file-багов. Воспроизведение по шагам
Что делает советник. Во фрейм-режиме в OnTesterInit он создает файл 4 байта и передает его через tester_file-механизм на Агента. Агент открывает его и если видит, что его размер 4 байта, дописывает его до 8-ми байт. Сам Агент через фрейм передает исходный размер файла в байтах. Тем самым проверяется, что файл передан на первом проходе Оптимизатора, а остальные проходы работают уже с тем файлом, что временно лежит в Песочнице самого Агента.
В общем, несколько багов получилось воспроизвести.
может этот вопрос уже был, но все же:
можно в MQL5 вызвать окно параметров индикатора?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Кроссплатформенный торговый советник: Введение"
fxsaber, 2016.08.17 16:51
Мало того, что абсурдная, так еще и не кроссплатформенная.
может этот вопрос уже был, но все же:
можно в MQL5 вызвать окно параметров индикатора?
На сколько известно, в MQL нет такого функционала.
Но через WinAPI можно открыть список всех индикаторов, перебрать дерево индикаторов и найти нужный...
может этот вопрос уже был, но все же:
можно в MQL5 вызвать окно параметров индикатора?
В сервис-деске обещали подумать над такой функцией.
Почему возникает такое?
2018.03.01 06:54:04.342 Tester debug version of "MQL5\Experts\МойЕксперт.ex5" can be optimized on local agents only, no Cloud, no Farm
Как исправить?
Почему возникает такое?
2018.03.01 06:54:04.342 Tester debug version of "MQL5\Experts\МойЕксперт.ex5" can be optimized on local agents only, no Cloud, no Farm
Как исправить?
Скомпилировать сначала, потом уже запускать оптимизацию.
В продолжение этой замечательной особенности Тестера. Запускаю Оптимизацию, получаую такое
Лог Core1
Лог Core2
Все Агенты перед стартом были Ready. Визуализатора не было. Core2 (и Core2 - см. скрин) запустился аж через две минуты после старта. Давайте решать проблему!