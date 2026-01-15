Ошибки, баги, вопросы - страница 2147
странно что функционирование icustom зависит от вызова. вложенный icustom не может пользоваться таймером. возможно евентами (хз)
Посылать кастомные евенты может точно. А вот ловить евенты и таймер - надо смотреть, самому пока не нужно было.
имел в виду обрабатывать
OnChartEvent не просто так имеет именно такое название. Поскольку у iCustom-индикатора нет чарта, то и евент ему не словить.
Вот возник такой вопрос:
Касается всех кто знает Мт из нутри, только без споров, а на основе личных убеждениев... нет смысла спорить...
Возможно ли брокеру видеть что делает на экране трейдер, т.е. какими индюками пользуется , тех анализ на экране считывать, ну и прочее, Ну если предствить что хочет как либо понять что делате тот или иной трейдер?
Спасибо.
А оно надо это кому-то. Вот например у меня на сервере такой терминал
А т.к. большинство сейчас торгуют с помощью экспертов, то даже имея возможность посмотреть на картинку терминала. Ни какой информации можно и не получить =)
По моим наблюдениям трейдеры которые зарабатывают на форексе, что косается торговли ( а не анализа или индикаторов) работают руками а не экспертами или роботами, т.е. экспер и роботы это начинающий трейдер. и при такой торговле много не заработаешь... т.е. сольешся в любом случаее.. главный эксперт это опыт и мозг трейдера.....
Ну на вкус и цвет, карандаши разные...
Так что в эту полемику даже вступать не хочется. Да и честно говоря просто лень... )))
Когда же Вы помещаете индикатор вручную на чарт или через шаблон, то происходит совсем иное действие. Создается хэндл вместе с рисующей частью. Если точно с такими входными параметрами индикатор запустить вручную на другом чарте с тем же символом и периодом, то будет создан еще один хэндл с рисующей частью.
Это подтверждено?
Помнится, то ли Ренат то ли Слава говорили, что индикаторы не дублируются, даже если вручную запускаются. Совпадает хэш параметров — используется та же расчетная часть.
Авторы справки, или языка MQL5, смотря у кого руки из ***растут, как же вы достали!!!
В IndicatorCreate() сказано:
parameters_cnt
[in] Количество параметров, передаваемых в массиве parameters_array[]. Элементы массива имеют специальный тип структуры MqlParam. По умолчанию нулевое значение - параметры не передаются. Если указано ненулевое количество параметров, то параметр parameters_array является обязательным. Можно передавать не более 256 параметров.
Вот скажите, вы лично это проверяли??? То, что индикатор с 256 параметрами вызовется???
Исправляйте!!!
Единственный способ запустить через MQL индикатор так же, как руками на, например, новом чарте или OBJ_CHART - это LoadTemplate.
На OBJ_CHART шаблон с ранее сохраненным индикатором не загружается
Загружается, иначе был бы облом. Из индикаторов даже торговля ведется.