fxsaber:
странно что функционирование icustom зависит от вызова. вложенный icustom не может пользоваться таймером. возможно евентами (хз)
 
Комбинатор:
Посылать кастомные евенты может точно. А вот ловить евенты и таймер - надо смотреть, самому пока не нужно было.

 
fxsaber:

Комбинатор:

OnChartEvent не просто так имеет именно такое название. Поскольку у iCustom-индикатора нет чарта, то и евент ему не словить.

 
otaras76:

 Вот возник такой вопрос:

Касается всех кто знает Мт из нутри,  только без споров, а на основе личных убеждениев... нет смысла спорить...

 Возможно ли брокеру видеть что делает на экране трейдер, т.е. какими индюками пользуется , тех анализ на экране считывать, ну и прочее, Ну если предствить что хочет как либо понять  что делате тот или иной трейдер?

Спасибо.

А оно надо это кому-то. Вот например у меня на сервере такой терминал

А т.к. большинство сейчас торгуют с помощью экспертов, то даже имея возможность посмотреть на картинку терминала. Ни какой информации можно и не получить =)

 
otaras76:
 По моим наблюдениям трейдеры которые зарабатывают на форексе,  что косается торговли ( а не анализа или индикаторов) работают руками а не экспертами или роботами, т.е. экспер и роботы это начинающий трейдер.  и при такой торговле много не заработаешь... т.е. сольешся в любом случаее.. главный эксперт это опыт и мозг трейдера.....

Ну на вкус и цвет, карандаши разные...

Так что в эту полемику даже вступать не хочется. Да и честно говоря просто лень... )))

 
fxsaber:

Когда же Вы помещаете индикатор вручную на чарт или через шаблон, то происходит совсем иное действие. Создается хэндл вместе с рисующей частью. Если точно с такими входными  параметрами индикатор запустить вручную на другом чарте с тем же символом и периодом, то будет создан еще один хэндл с рисующей частью.

Это подтверждено?

Помнится, то ли Ренат то ли Слава говорили, что индикаторы не дублируются, даже если вручную запускаются. Совпадает хэш параметров — используется та же расчетная часть.

 

Авторы справки, или языка MQL5, смотря у кого руки из ***растут, как же вы достали!!!

В IndicatorCreate() сказано:

parameters_cnt

[in]  Количество параметров, передаваемых в массиве parameters_array[]. Элементы массива имеют специальный тип структуры MqlParam. По умолчанию нулевое значение - параметры не передаются. Если указано ненулевое количество параметров, то параметр parameters_array является обязательным. Можно передавать не более 256 параметров.


Вот скажите, вы лично это проверяли??? То, что индикатор с 256 параметрами вызовется???


Исправляйте!!!

 
fxsaber:

Единственный способ запустить через MQL индикатор так же, как руками на, например, новом чарте или OBJ_CHART - это LoadTemplate.

На OBJ_CHART шаблон с ранее сохраненным индикатором не загружается

 
A100:

На OBJ_CHART шаблон не загружается

Загружается, иначе был бы облом. Из индикаторов даже торговля ведется.

