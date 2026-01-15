Ошибки, баги, вопросы - страница 2935
Мне со своей невысокой колокольни кажется, что запрашиваемые данные как раз готовы, ибо они являют собой новейший на текущий момент времени бар. Как он может быть не готов? Если он появился на чарте, значит, готов.
Нет, это может из разных мест данные или где то не логика.
Ошибка отображения логотипов программ в поиске.
Если логотип был обновлен то поиск показывает старый логотип
Добрый день! в меню покупки не отображаются купленные советники и индикаторы, установить новый не получается, скачать демо тоже не получается
В терминале заполнили вкладку сообщество? Прикрепите лог-файл вкладки "Журнал" терминала (весь лог-файл за сегодня)
Пока лечится так: в окне "Навигатор" правый клик и "Обновить".
Спасибо помогает вроде. Но теперь ещё напасть - в журнале истории торговли "съезжают" столбцы магиков. Может тоже есть способ вылечить? чтоб исправить и не говорю даже.
Можно ли как-то зацепиться за графический объект, не зная его полного имени? По маске или признаку типа такой-то цвет или типа того? Или, может, есть какой-нибудь перечислитель объектов на графике?
Есть, читайте справку
Критическая ошибка при отладке:
Результат:Последняя бета-версия на текущий момент
Спасибо за сообщение, исправлено
При закачке обновления возникла строка в логе.
Результат:
-206731416
Что за странное незаданное число? В Справке не нашёл и не гуглится. На EMPTY_VALUE не похоже.