x572intraday:

 Мне со своей невысокой колокольни кажется, что запрашиваемые данные как раз готовы, ибо они являют собой новейший на текущий момент времени бар. Как он может быть не готов? Если он появился на чарте, значит, готов.

Нет, это может из разных мест данные или где то не логика.

 

Ошибка отображения логотипов программ в поиске.

Если логотип был обновлен то поиск показывает старый логотип


 
Добрый день! в меню покупки не отображаются купленные советники и индикаторы, установить новый не получается, скачать демо тоже не получается
 
Konstantin Semerenko:
Добрый день! в меню покупки не отображаются купленные советники и индикаторы, установить новый не получается, скачать демо тоже не получается

В терминале заполнили вкладку сообщество? Прикрепите лог-файл вкладки "Журнал" терминала (весь лог-файл за сегодня)

 
Vladimir Karputov:

Пока лечится так: в окне "Навигатор" правый клик и "Обновить".

Спасибо помогает вроде. Но теперь ещё напасть - в журнале истории торговли "съезжают" столбцы магиков. Может тоже есть способ вылечить?  чтоб исправить и не говорю даже.

 
 Можно ли как-то зацепиться за графический объект, не зная его полного имени? По маске или признаку типа такой-то цвет или типа того? Или, может, есть какой-нибудь перечислитель объектов на графике?
 
x572intraday:
 Можно ли как-то зацепиться за графический объект, не зная его полного имени? По маске или признаку типа такой-то цвет или типа того? Или, может, есть какой-нибудь перечислитель объектов на графике?

Есть, читайте справку

 
Aliaksandr Hryshyn:

Критическая ошибка при отладке:

Результат:

Последняя бета-версия на текущий момент

Спасибо за сообщение, исправлено

  
2021.01.05 14:47:18.306 LiveUpdate      check for beta version
2021.01.05 14:47:18.455 LiveUpdate      new version build 2735 (IDE: 2735, Tester: 2735) is available
2021.01.05 14:47:19.689 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1003] (tls - read timeout for 120000 ms)

При закачке обновления возникла строка в логе.

  
int Arr[1];
Print(Arr[0]);

Результат:

-206731416

 Что за странное незаданное число? В Справке не нашёл и не гуглится. На EMPTY_VALUE не похоже.

