Ошибки, баги, вопросы - страница 2137
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ошибка при считывании профита (или я уже что-то не понимаю).
Есть функция в рамках советника:
В логе вижу:
2018.02.21 01:44:04.315 2018.02.14 04:59:49 S -> 273 - -5.62/ --> -5.62
Все бы ничего, но это профит ордера бай, а не селл
Тикет точно ордера селл (273, как в логе)
В функции вроде же сигхронизацию проверила и тип же считался верно, но профит реально не тот. Если это так, то это же вообще апокалипсис - вот в клиента всего-то закрытие позиций селл и бай отдельно по достижению заданого профита/убытка и он постоянно закрывает селл т.к. берет профит бай. Так же и депо можно слить нечаянно
(если я переработала и мне уже чудится - поправте, пожалуйста. Искренне надеюсь что это так и настоко критичного бага нет)
Ошибка при считывании профита (или я уже что-то не понимаю).
Есть функция в рамках советника:
В логе вижу:
Все бы ничего, но это профит ордера бай, а не селл
Тикет точно ордера селл (273, как в логе)
В функции вроде же сигхронизацию проверила и тип же считался верно, но профит реально не тот. Если это так, то это же вообще апокалипсис - вот в клиента всего-то закрытие позиций селл и бай отдельно по достижению заданого профита/убытка и он постоянно закрывает селл т.к. берет профит бай. Так же и депо можно слить нечаянно
(если я переработала и мне уже чудится - поправте, пожалуйста. Искренне надеюсь что это так и настоко критичного бага нет)
Часто работаю с кастомными символами. Например, нужно вести отладку на таком. Для этого требуется сюда ввести его название
Но названия кастомных символов (да и не только кастомных) бывают длинные/сложные, что тяжело при вбивании их с клавиатуры. Механизма же копирования названия символа в буфер нигде нет. Поэтому предлагаю добавить в это меню пункт "Копировать название символа"
ЗЫ Добавьте в Визуализатор Тестера миллисекунды, пожалуйста!
ЗЫ Добавьте в Визуализатор Тестера миллисекунды, пожалуйста!
Добавим
Ошибка при выполнении
Результат : 1
Ожидалось: 2
Ожидалось: void A::Print<int>(int):1
Скорее всего, связано с хитрожопностью штатной Print. Вы еще iCustom перегрузите таким же образом. Думаю, там результат будет подобный же.
namespace для Print, Comment, Alert, iCustom, ... - нечто особенное, похоже.
Скорее всего, связано с хитрожопностью штатной Print.
Не связано
Результат тот же
SymbolInfoTick для кастомных символов выдает пустой тик (когда не было сделано ни одного CustomTicksAdd), даже когда есть тики в Истории.
Предлагаю на стороне Терминала после любого CustomTicksReplace последний тик (или только его время) Истории делать SymbolInfoTick.
Прошу разработчиков высказать свое мнение по этому поводу, на кого данное действие логично вешать - Терминал или юзера?
Мне видится, что на Терминал, т.к. это избавит Юзера от редко-уловимых багов в его коде (поймал такой).
Сейчас, например, последнее время символа приходится находить таким образом
Не связано
Результат тот же
Да, баг. Никогда не сталкивался с ним, т.к. к методам всегда приписываю this.