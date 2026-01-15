Ошибки, баги, вопросы - страница 2149

Anton Ohmat:

я на своих удаленных серверах тестирую - не работает. Запуск получается сделать только если на локальной машине в директории МТ лежат файлы, COMMON на оптимизацию не уходит

fxsaber, 2018.02.27 13:51

Ну так не из Common-папки (общая для Терминала и локальных Агентов), а из Песочницы берется файл.

Не нужно из Common пытаться Агентам что-либо раздавать. Раздавайте из Песочницы.

 

Всем привет,

такой прикол сегодня случился (вчера все было нормально)

Билд 1755 , Тестирую на рублевом счете! пара USDJPY


сегодня получаю такую ошибку:

2018.02.27 19:17:38.933 symbol RURJPY does not exist
2018.02.27 19:17:38.933 2018.01.02 14:37:08  no prices for symbol USDRUR (1970.01.01 00:00:00 0.00000, 0.00000)


тестирую на EURUSD

тестер пытается закачать историю:

2018.02.27 19:19:59.255 Tester  EURUSD: history data begins from 2010.01.04 00:00
2018.02.27 19:19:59.456 Tester  EURRUR: history check started


но в терминале эта пара называется по другому:


 
Vladislav Andruschenko:

Отрубите все вспомогательные символы. Бонусом еще и ускорение получите.

 
fxsaber:

Отрубите все вспомогательные символы. Бонусом еще и ускорение получите.

не работает :-)

в тестере нет цен (профита) советник открывает сделку и получает всегда прибыль 0. 

 
Vladislav Andruschenko:

По ссылке пройдите.

 

fxsaber, 2018.02.22 08:22

Давно отметил такое поведение MT5, но сейчас решил написать.

Работаю в ME и MT5+тестер. Иногда не подключиться к Агенту и требуется перезагрузка Терминала. К этому багу привык, поэтому речь не о нем.

Итак, закрываю Терминал, а в ME жму F4 - открыть Терминал. И вот здесь начинается какая-то ерунда.

ME несколько раз погружается в состояние "Не отвечает". Терминал не запускается. Через несколько секунд жму повторно F4 - реакция, как и до этого.

По итогу секунд через 20 (минимум) на не слабой машине (куча памяти, SSD, 95% CPU свободно) Терминал все же запускается.

Если сравнивать с MT4 - небо и земля. MT4 почти мгновенно запускается по F4 из ME. MT5 - как какое-то супер-сырое приложение стартует.

Ничего, кроме матов в адрес MT5, рядом со мной сейчас не услышать.

 
fxsaber:

Ничего, кроме матов в адрес MT5, рядом со мной сейчас не услышать.

Может на поведение мт 5 влияет что то извне ?

Фаервол, антивирус ? Иной анализатор софта ...

 
Vladimir Pastushak:

Может на поведение мт 5 влияет что то извне ?

Фаервол, антивирус ? Иной анализатор софта ...

Ничего не стоит из этого. На самом деле неадекватность MT5 стал встречать подозрительно часто. Видимо, критическая масса сложности продукта взяла верх над стабильностью.

Например, возьмите json-конфиг символа отсюда. И сделайте следующее

  1. Создайте символ на основе импорта конфига.
  2. Зайдите во вкладку баров и сделайте запрос - должно быть пусто и быстро отработать.
  3. Удалите символ.
  4. Вернитесь к первому пункту. Во втором при запросе увидите длительность его выполнения секунд в 5-10. Там, где нет ничего!

Много раз сталкиваюсь с "Не отвечает". Иногда приходится прибивать Терминал. После захода некоторые пользовательские символы исчезают. Весело, в общем.

fxsaber, 2017.12.26 15:33

Какие данные предоставить, чтобы победить это?
2017.12.26 16:29:42.588 Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
2017.12.26 16:29:42.745 Tester  Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.ex5 on EURUSD,H4 from 2017.01.01 00:00 to 2017.12.26 00:00
2017.12.26 16:29:42.745 Tester  EURUSD: history data begins from 2002.04.12 00:00
2017.12.26 16:29:42.745 Tester  complete optimization started
2017.12.26 16:29:42.745 Tester  size of initial task batch is 512
2017.12.26 16:29:42.795 Core 1  agent process started
2017.12.26 16:29:51.851 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2017.12.26 16:30:43.012 Tester  tester agent Core 1 cannot connect
2017.12.26 16:30:43.012 Core 1  connection closed

fxsaber, 2018.01.20 10:40

Этот баг когда будет побежден.

2018.01.20 11:38:31.470 Core 1  agent process started
2018.01.20 11:38:41.466 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2018.01.20 11:39:00.318 Core 1  tester agent authorization error

Невозможно нормально тестер использовать!

tester agent authorization error
tester agent authorization error
Задрала уже эта хрень! По несколько раз приходится тыкать, чтоб тестирование запустить! Как это лечить...
 
В Тестере выбран Moving Average, в исходниках которого первой строкой стоит
#property tester_file __FILE__
каждая компиляция советника создает две записи в Журнале Тестера
2018.02.28 08:37:29.574 Moving Average  tester_file 'Moving Average.mq5' is not exist
2018.02.28 08:37:29.574 Moving Average  tester_file 'Moving Average.mq5' is not exist

Разве это правильно?

 

Терминал 1755

При работе с экспертом и компиляции - его обновленная версия появляется на графике - все ок

но в тестере я выбираю этого эксперта и после компиляции выбирается другой (прошлый) эксперт.

После перезапуска - все нормально. 

