Ошибки, баги, вопросы - страница 2149
я на своих удаленных серверах тестирую - не работает. Запуск получается сделать только если на локальной машине в директории МТ лежат файлы, COMMON на оптимизацию не уходит
fxsaber, 2018.02.27 13:51
Ну так не из Common-папки (общая для Терминала и локальных Агентов), а из Песочницы берется файл.
Не нужно из Common пытаться Агентам что-либо раздавать. Раздавайте из Песочницы.
Всем привет,
такой прикол сегодня случился (вчера все было нормально)
Билд 1755 , Тестирую на рублевом счете! пара USDJPY
сегодня получаю такую ошибку:
тестирую на EURUSD
тестер пытается закачать историю:
но в терминале эта пара называется по другому:
Билд 1755 , Тестирую на рублевом счете! пара USDJPY
Отрубите все вспомогательные символы. Бонусом еще и ускорение получите.
не работает :-)
в тестере нет цен (профита) советник открывает сделку и получает всегда прибыль 0.
По ссылке пройдите.
fxsaber, 2018.02.22 08:22
Давно отметил такое поведение MT5, но сейчас решил написать.
Работаю в ME и MT5+тестер. Иногда не подключиться к Агенту и требуется перезагрузка Терминала. К этому багу привык, поэтому речь не о нем.
Итак, закрываю Терминал, а в ME жму F4 - открыть Терминал. И вот здесь начинается какая-то ерунда.
ME несколько раз погружается в состояние "Не отвечает". Терминал не запускается. Через несколько секунд жму повторно F4 - реакция, как и до этого.
По итогу секунд через 20 (минимум) на не слабой машине (куча памяти, SSD, 95% CPU свободно) Терминал все же запускается.
Если сравнивать с MT4 - небо и земля. MT4 почти мгновенно запускается по F4 из ME. MT5 - как какое-то супер-сырое приложение стартует.
Ничего, кроме матов в адрес MT5, рядом со мной сейчас не услышать.
Может на поведение мт 5 влияет что то извне ?
Фаервол, антивирус ? Иной анализатор софта ...
Может на поведение мт 5 влияет что то извне ?
Фаервол, антивирус ? Иной анализатор софта ...
Ничего не стоит из этого. На самом деле неадекватность MT5 стал встречать подозрительно часто. Видимо, критическая масса сложности продукта взяла верх над стабильностью.
Например, возьмите json-конфиг символа отсюда. И сделайте следующее
Много раз сталкиваюсь с "Не отвечает". Иногда приходится прибивать Терминал. После захода некоторые пользовательские символы исчезают. Весело, в общем.
fxsaber, 2017.12.26 15:33Какие данные предоставить, чтобы победить это?
fxsaber, 2018.01.20 10:40
Этот баг когда будет побежден.
Невозможно нормально тестер использовать!
Разве это правильно?
Терминал 1755
При работе с экспертом и компиляции - его обновленная версия появляется на графике - все ок
но в тестере я выбираю этого эксперта и после компиляции выбирается другой (прошлый) эксперт.
После перезапуска - все нормально.