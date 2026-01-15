Ошибки, баги, вопросы - страница 2151

Оптимизатор не показывает, сколько времени прошло и сколько осталось.

10 часов уже идет Оптимизация, времени нет

Возможно, это связано с кастомным символов.

 
Двойной клик на Заголовке окна тестера. Окно минимизируется до одной строки, в которой будет время затраченное и время ожидаемое.
 
А зачем так сделано?!


 
Это неудобно, чтобы посмотреть оставшееся время, сворачивать окно. 

Всю информацию лучше вместить в индикатор прогресса, как это сделано, например, при загрузке тиков:

 


 
В этом индикаторе тоже не хватает времени.

 

Когда нужно проанализировать результат бэктеста

<DATE>  <BALANCE>       <EQUITY>        <DEPOSIT LOAD>
2018.02.07 00:00        100000.00       100000.00       0.0000
2018.02.07 00:33        100027.00       99971.00        0.0000
2018.02.07 00:42        100027.00       100018.00       0.2000
2018.02.07 00:51        100027.00       99999.00        0.2000
2018.02.07 00:57        100053.00       100036.00       0.1999

Но совершенно непонятен алгоритм выбора левого столбца времени.

 
Нет никакой защиты от случайного закрытия Терминала с работающим Оптимизатором.
 

Во время Оптимизации невозможно делать одиночные прогоны промежуточных результатов.

Но Агент-модель этому не противоречит. Просьба добавить пункт меню для управления Агентом

Соответственно, всегда будет возможность анализировать промежуточные результаты. Например, длится Оптимизация десятки часов. Есть уже интересные результаты, которые хочется посмотреть. Но этого не сделать еще несколько десятков часов, пока не прекратится Оптимизация полностью. Агент же в режиме "Использовать только для одиночного прогона" мог бы всегда давать возможность смотреть одиночные прогоны подробно.

 

При компиляции

#property icon "test.ico"

В сообщении об ошибке не указан номер стоки и не работает переход к соответствующей строке (по Enter)


Как можно сравнить два массива?

       string array1[]={"1", "2", "3", "4", "5", "6", "7"};
       string array2[]={"1", "2", "3", "4", "5"};

Нужно вычислить каких элементов нет в массиве array2 в сравнении с array1

Результат должен быть: 6 и 7

