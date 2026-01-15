Ошибки, баги, вопросы - страница 2151
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оптимизатор не показывает, сколько времени прошло и сколько осталось.
10 часов уже идет Оптимизация, времени нет
Возможно, это связано с кастомным символов.
Оптимизатор не показывает, сколько времени прошло и сколько осталось.
10 часов уже идет Оптимизация, времени нет
Возможно, это связано с кастомным символов.
Двойной клик на Заголовке окна тестера. Окно минимизируется до одной строки, в которой будет время затраченное и время ожидаемое.
А зачем так сделано?!
Двойной клик на Заголовке окна тестера. Окно минимизируется до одной строки, в которой будет время затраченное и время ожидаемое.
Это неудобно, чтобы посмотреть оставшееся время, сворачивать окно.
Всю информацию лучше вместить в индикатор прогресса, как это сделано, например, при загрузке тиков:
Всю информацию лучше вместить в индикатор прогресса, как это сделано, например, при загрузке тиков:
В этом индикаторе тоже не хватает времени.
Когда нужно проанализировать результат бэктеста
Но совершенно непонятен алгоритм выбора левого столбца времени.
Во время Оптимизации невозможно делать одиночные прогоны промежуточных результатов.
Но Агент-модель этому не противоречит. Просьба добавить пункт меню для управления Агентом
Соответственно, всегда будет возможность анализировать промежуточные результаты. Например, длится Оптимизация десятки часов. Есть уже интересные результаты, которые хочется посмотреть. Но этого не сделать еще несколько десятков часов, пока не прекратится Оптимизация полностью. Агент же в режиме "Использовать только для одиночного прогона" мог бы всегда давать возможность смотреть одиночные прогоны подробно.
При компиляции
В сообщении об ошибке не указан номер стоки и не работает переход к соответствующей строке (по Enter)
Как можно сравнить два массива?
Нужно вычислить каких элементов нет в массиве array2 в сравнении с array1
Результат должен быть: 6 и 7