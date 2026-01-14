Ошибки, баги, вопросы - страница 203
Особо не мешает но всё таки баг форума:
Браузер FF 3.6.12, разрешение 1024 х 768.
У меня вопрос по графику тестера, который выбрасывается на экран после тестирования.
Можно ли как-то изменить цвет линий или об'ектов на графике?
Можно ли хотя бы в функции deinit() или по ходу тестирования добовить на этом графике свои об'екты?
В МТ4 я выводил на график и профит в текстовом виде и все что мне нужно было другое.
А здесь как?
Почему в списке об'ектов нету треугольников закрытия и черточек модификации, как это было в МТ4?
Стрелки открытия и закрытия совершенно одинаковы и путают восприятие.
Используйте шаблон под названием tester.tpl:
[Пока] нет.
Про пока оказался прав...
Проверял на другой машине - проблем не было. Сейчас проверил на той, откуда делал скриншот (несоответствие номера счёта в панели задач и в окне терминала). Build 358, эффект тот же. Кстати, проблемы с отображением MT5 в панели задач (иногда вообще отсутствует, хотя работает) тоже были на этой же машине.
PS. Проявляется не при каждом переключении счетов - из примерно двух десятков было 2 случая несоответствия...
поясните пож. это дело, пытался тестировать советник за длительный период, обнаружил странности, открыл график на минутках в начале истории и ничего не понял:
уменьшил разрешение, получил до боли знакомую картину, при изменении таймфреймов с М1 до D1 картинка не меняется
спасибо, вникаю, но вот эти неожиданные переходы меня удивляют, может надо бы какие нить визуальные алерты предусмотреть, чтоб понятно было какой таймфрейм на графике, а то я в четверке привык, что нажал на кнопке панели периода графика, то и есть на самом деле...
Я спрашивал как нарисовать на графике тестера свои об'екты или изменить значки или их цвет. Про tpl я давно знаю, в МТ4 же тоже самое было. Но в МТ4 хотя бы цвет значков можно было устанавливать самостоятельно и треугольники закрытия были.
А здесь я попробовал в эксперте в функции deinit() прописать вывод текстовых об'ектов и неткоторых типа arrow, а они не выводятся, как будто отключены, и не понятно в чем дело. Вот я и спрашиваю, желательно разработчиков, пояснить этот вопрос с выводом об'ектов на график тестера. Но уже второй день нету ответа. Может я не там пишу вопросы? И они сюда не заглядывают? Когда запускали МТ4 стоило задать вопрос и довольно быстро отвечали. А сейчас, толи зазнались, толи нету времени, - не отвечают. Или может все-таки я не там или не в той ветке пишу вопрос?
А здесь я попробовал в эксперте в функции deinit() прописать вывод текстовых об'ектов и неткоторых типа arrow, а они не выводятся, как будто отключены,
Так и есть. В тестере объекты не работают. Это временно, где-то на форуме вроде отвечали, что сделают.