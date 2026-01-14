Ошибки, баги, вопросы - страница 203

Новый комментарий
 

Особо не мешает но всё таки баг форума:


Браузер FF 3.6.12, разрешение 1024 х 768.

 

У меня вопрос по графику тестера, который выбрасывается на экран после тестирования.

Можно ли как-то изменить цвет линий или об'ектов на графике?

Можно ли хотя бы в функции deinit() или по ходу тестирования добовить на этом графике свои об'екты? 

В МТ4 я выводил на график и профит в текстовом виде и все что мне нужно было другое.

А здесь как?

Почему в списке об'ектов нету треугольников закрытия и черточек модификации, как это было в МТ4?

Стрелки открытия и закрытия совершенно одинаковы и путают восприятие.

 
ANG3110:

У меня вопрос по графику тестера, который выбрасывается на экран после тестирования.


Используйте шаблон под названием tester.tpl:


 
Ashes:
[Пока] нет.

Про пока оказался прав...

Проверял на другой машине - проблем не было. Сейчас проверил на той, откуда делал скриншот (несоответствие номера счёта в панели задач и в окне терминала). Build 358, эффект тот же. Кстати, проблемы с отображением MT5 в панели задач (иногда вообще отсутствует, хотя работает) тоже были на этой же машине.

PS. Проявляется не при каждом переключении счетов - из примерно двух десятков было 2 случая несоответствия...

 

поясните пож. это дело, пытался тестировать советник за длительный период, обнаружил странности, открыл график на минутках в начале истории и ничего не понял:

 

уменьшил разрешение, получил до боли знакомую картину, при изменении таймфреймов с М1 до D1 картинка не меняется

 

 
Olegts:

поясните пож. это дело, пытался тестировать советник за длительный период, обнаружил странности, открыл график на минутках в начале истории и ничего не понял:

уменьшил разрешение, получил до боли знакомую картину, при изменении таймфреймов с М1 до D1 картинка не меняется

Базовым форматом для построения всех таймфреймов являются минутки. Почитайте раздел Организация доступа к данным
 

спасибо, вникаю, но вот эти неожиданные переходы меня удивляют, может надо бы какие нить визуальные алерты предусмотреть, чтоб понятно было какой таймфрейм на графике, а то я в четверке привык, что нажал на кнопке панели периода графика, то и есть на самом деле...

 

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков - Документация по MQL5
 
alexey_petrov:

Используйте шаблон под названием tester.tpl: 

Я спрашивал как нарисовать на графике тестера свои об'екты или изменить значки или их цвет. Про tpl я давно знаю, в МТ4 же тоже самое было. Но в МТ4 хотя бы цвет значков можно было устанавливать самостоятельно и треугольники закрытия были.

А здесь я попробовал в эксперте в функции deinit() прописать вывод текстовых об'ектов и неткоторых типа arrow, а они не выводятся, как будто отключены, и не понятно в чем дело. Вот я и спрашиваю, желательно разработчиков, пояснить этот вопрос с выводом об'ектов на график тестера. Но уже второй день нету ответа. Может я не там пишу вопросы? И они сюда не заглядывают? Когда запускали МТ4 стоило задать вопрос и довольно быстро отвечали. А сейчас, толи зазнались, толи нету времени, - не отвечают. Или может все-таки я не там или не в той ветке пишу вопрос?

 
ANG3110:

А здесь я попробовал в эксперте в функции deinit() прописать вывод текстовых об'ектов и неткоторых типа arrow, а они не выводятся, как будто отключены,

Так и есть. В тестере объекты не работают. Это временно, где-то на форуме вроде отвечали, что сделают.
 
Lizar:
Так и есть. В тестере объекты не работают. Это временно, где-то на форуме вроде отвечали, что сделают.
Ну спасибо огромное, а то я парюсь-парюсь. Наверное тогда пока нет смысла прикладывать большие усилия к изучению МТ5. Когда сделают все как надо, тогда можно будет в полной мере. А то сижу вторые сутки мучаюсь. Время-деньги все-таки. Еще раз огромная благодарность за ответ "спаситель".
1...196197198199200201202203204205206207208209210...3695
Новый комментарий