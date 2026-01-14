Ошибки, баги, вопросы - страница 206

Ashes:
Виноват, имел ввиду ТЕСТЕР. Ему такое поведение не помешало бы.
тестер не качает лишнюю историю, только ту которой пользуется, и если она уже была загружена в прошлый раз при новом прогоне он ее не качает, вроде так .
Olegts:
Почему тогда ДЦ ужимают исторические данные до часовых а затем и дневных баров уже начиная с августа 2010, это ведь антиреклама MT5, скачает чел клиента, закачает историю, решит проверить стратегию на тестере, а она как у меня до августа 2010 одно показывает, а после совершенно другое и какой таймфрейм не выставляешь - ничего не меняется. И решит товарищ, что на вашем метатрейдере торговать нельзя. Стоит подумать... 

Формирование истории это ведь не проблема МТ5 (или я ошибаюсь)?

Это если быть точным проблема и задача конкретного ДЦ или банка...

 
Interesting:

Формирование истории это ведь не проблема МТ5 (или я ошибаюсь)?

Это если быть точным проблема и задача конкретного ДЦ или банка...

Я вам про Фому, а вы мне про Ерему, да, это не проблема MT5, но ведь не разобравшись решат иначе, потому, что в книжке написано одно (минутный таймфрейм - основа для формирования остальных), а реально фигня получается. Все, затыкаюсь, что б не быть занудой... Прошу прощения за флуд...
 

Закачка истории чартов полностью на стороне брокера. Мы не можем отвечать за объем и качество истории на чужих серверах.

С нашей стороны есть все функции и возможности (вплоть до однокнопочного решения) для синхронизации истории. Любой брокер может абсолютно свободно и бесплатно синхронизировать свои истории с нашего демо-сервера.

 
Ashes:
Виноват, имел ввиду ТЕСТЕР. Ему такое поведение не помешало бы.

Тестер закачивает исключительно свой символ и другие символы, если они явным образом используются в эксперте.

Если Вы используете тестирование торговых стратегий, то вопросов по трафику быть не должно. Для информации - в сетевом трафике 10 лет минутной истории EURUSD занимают от 10 до 13 мб. При передаче история сжимается специальным алгоритмом с коэффициентом сжатия 1:13, что гораздо выше ZIP сжатия 1:3 тех же данных.  10 форексных символов за 10 лет требуют выкачки по сети около 130 мегабайт сжатой истории. Объем выкачки можно легко проконтролировать по счетчику трафика в терминале.

Полученная сжатая история распаковывается на клиентской стороне для ускорения доступа. Не нужно пугаться объемов распакованных данных - они ни в коем случае не равны переданным данным по сети.

Olegts:
Я вам про Фому, а вы мне про Ерему, да, это не проблема MT5, но ведь не разобравшись решат иначе, потому, что в книжке написано одно (минутный таймфрейм - основа для формирования остальных), а реально фигня получается. Все, затыкаюсь, что б не быть занудой... Прошу прощения за флуд...

А я Вам про это

Renat:

Закачка истории чартов полностью на стороне брокера. Мы не можем отвечать за объем и качество истории на чужих серверах.

С нашей стороны есть все функции и возможности (вплоть до однокнопочного решения) для синхронизации истории. Любой брокер может абсолютно свободно и бесплатно синхронизировать свои истории с нашего демо-сервера.

 
Renat:

Закачка истории чартов полностью на стороне брокера. Мы не можем отвечать за объем и качество истории на чужих серверах.

В общем, вывод простой: цитату Рената необходимо отразить в Руководстве пользователя. После этого вопросы отпадут сами собой
 
Renat:

Тестер закачивает исключительно свой символ и другие символы, если они явным образом используются в эксперте.

...

Чуть выше Вы писали:

Renat:

История закачивается исключительно по требованию. Если не открывать графиков, то история не закачается.

Кроме того, закачивается только нужный период. Если работаете с графиком 2010 года, то закачаются только данные 2010 года.

 

...

Возможно, так задумывалось, но... Провожу натурный эксперимент (build 358).

Удаляю все символы из папки "C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history"

Подключаюсь к Alpari-Demo (в терминале открыты 5 графиков: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).

Через несколько минут наблюдаю картину (закачка истории ещё продолжается):

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history

25.11.2010  20:29    <DIR>          .
25.11.2010  20:29    <DIR>          ..
25.11.2010  20:29    <DIR>          AUDCAD
25.11.2010  20:29    <DIR>          AUDCHF
25.11.2010  20:29    <DIR>          AUDJPY
25.11.2010  20:29    <DIR>          AUDNZD
25.11.2010  20:29    <DIR>          AUDUSD
25.11.2010  20:29    <DIR>          EURAUD
25.11.2010  20:29    <DIR>          EURGBP
25.11.2010  20:29    <DIR>          EURJPY
25.11.2010  20:45    <DIR>          EURUSD
25.11.2010  20:29    <DIR>          GBPJPY
25.11.2010  20:36    <DIR>          GBPUSD
25.11.2010  20:29    <DIR>          USDCAD
25.11.2010  20:45    <DIR>          USDCHF
25.11.2010  20:35    <DIR>          USDJPY
               0 файлов              0 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDCAD

25.11.2010  20:29    <DIR>          .
25.11.2010  20:29    <DIR>          ..
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
               1 файлов            432 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDCHF

25.11.2010  20:29    <DIR>          .
25.11.2010  20:29    <DIR>          ..
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
               1 файлов            432 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDJPY

25.11.2010  20:29    <DIR>          .
25.11.2010  20:29    <DIR>          ..
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
               1 файлов            432 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDNZD

25.11.2010  20:29    <DIR>          .
25.11.2010  20:29    <DIR>          ..
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
               1 файлов            432 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDUSD

25.11.2010  20:29    <DIR>          .
25.11.2010  20:29    <DIR>          ..
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
               1 файлов            432 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURAUD

25.11.2010  20:29    <DIR>          .
25.11.2010  20:29    <DIR>          ..
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
               1 файлов            432 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURGBP

25.11.2010  20:29    <DIR>          .
25.11.2010  20:29    <DIR>          ..
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
               1 файлов            432 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY

25.11.2010  20:29    <DIR>          .
25.11.2010  20:29    <DIR>          ..
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
               1 файлов            432 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURUSD

25.11.2010  20:45    <DIR>          .
25.11.2010  20:45    <DIR>          ..
25.11.2010  20:45         7 744 650 2004.hcc     !!!???
25.11.2010  20:45        27 994 074 2005.hcc    !!!???
25.11.2010  20:43        28 467 924 2006.hcc    !!!???
25.11.2010  20:41        26 813 976 2007.hcc    !!!???
25.11.2010  20:40        31 124 996 2008.hcc    !!!???
25.11.2010  20:35        33 082 122 2009.hcc    !!!???
25.11.2010  20:45        19 009 829 2010.hcc
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
               8 файлов    174 238 003 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\GBPJPY

25.11.2010  20:29    <DIR>          .
25.11.2010  20:29    <DIR>          ..
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
               1 файлов            432 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\GBPUSD

25.11.2010  20:36    <DIR>          .
25.11.2010  20:36    <DIR>          ..
25.11.2010  20:29        11 643 999 1999.hcc    !!!???
25.11.2010  20:30        14 114 994 2000.hcc
25.11.2010  20:31        15 196 758 2001.hcc
25.11.2010  20:31        15 674 883 2002.hcc
25.11.2010  20:32        16 044 558 2003.hcc
25.11.2010  20:32        15 658 379 2004.hcc
25.11.2010  20:33        14 047 001 2005.hcc
25.11.2010  20:34        14 095 095 2006.hcc
25.11.2010  20:34        13 653 648 2007.hcc
25.11.2010  20:35        14 949 519 2008.hcc
25.11.2010  20:37        16 436 447 2009.hcc
25.11.2010  20:39        15 137 497 2010.hcc
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
              13 файлов    176 653 210 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDCAD

25.11.2010  20:29    <DIR>          .
25.11.2010  20:29    <DIR>          ..
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
               1 файлов            432 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDCHF

25.11.2010  20:45    <DIR>          .
25.11.2010  20:45    <DIR>          ..
25.11.2010  20:45         9 571 920 2004.hcc   !!!???
25.11.2010  20:45        29 284 854 2005.hcc
25.11.2010  20:43        27 118 986 2006.hcc
25.11.2010  20:41        25 807 886 2007.hcc
25.11.2010  20:40        30 017 634 2008.hcc
25.11.2010  20:36        40 722 197 2009.hcc
25.11.2010  20:45        19 052 764 2010.hcc
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
               8 файлов    181 576 673 байт

 Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDJPY

25.11.2010  20:35    <DIR>          .
25.11.2010  20:35    <DIR>          ..
25.11.2010  20:30        13 321 824 1999.hcc   !!!???
25.11.2010  20:30        14 870 679 2000.hcc
25.11.2010  20:31        15 988 083 2001.hcc
25.11.2010  20:32        16 183 428 2002.hcc
25.11.2010  20:32        16 278 648 2003.hcc
25.11.2010  20:33        15 826 002 2004.hcc
25.11.2010  20:33        14 135 874 2005.hcc
25.11.2010  20:34        14 415 090 2006.hcc
25.11.2010  20:34        14 566 246 2007.hcc
25.11.2010  20:35        15 742 735 2008.hcc
25.11.2010  20:36        16 502 892 2009.hcc
25.11.2010  20:36        15 130 653 2010.hcc
25.11.2010  20:29               432 ticks.dat
              13 файлов    182 962 586 байт

     Всего файлов:
              52 файлов    715 434 792 байт
              44 папок   2 857 349 120 байт свободно

 

Что-то Ваши утверждения с реальностью не сходятся (пусть даже часть из них).

 

Кто-то из MQ просил скриншот (отсутсвие MT5 в панели задач). Держите:

 

 
Вот, такой простейший индикатор, который практически ничего не делает.
#property indicator_chart_window
//---------------------------------------------------------------------

//=====================================================================
//  Внешние задаваемые параметры:
//=====================================================================
input ENUM_BASE_CORNER  Corner = CORNER_RIGHT_UPPER;
input int    UpDownBorderShift = 1;
input int    LeftRightBorderShift = 1;
input color  TitlesColor = LightCyan;
//---------------------------------------------------------------------

int
OnInit( )
{
Print( "OnInit( ) -> Создание..." );

  return( 0 );
}

int
OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double& price[ ] )
{
  return( rates_total );
}

void
OnDeinit( const int _reason )
{
Print( "OnDeinit( ) -> Удаление..." );
}
//---------------------------------------------------------------------

Вопросы такие:

  1. Это так и задумано - если вызвать окно для смены входных параметров и, ничего не меняя, нажать кнопку ОК, то OnDeInit не вызовется, зато вызовется OnInit ???
  2. При этом, OnInit вызывается с большой задержкой (до 20сек) - это просто вывод функции Print тормозит или это реальная задержка вызова OnInit ???
  3. Если вызвать окно для смены входных параметров и, ничего не меняя, попереключать вкладки и затем нажать кнопку ОК, то OnDeInit вызовется - зачем это ???

Подозреваю, пытались реализовать отслеживание изменения входных параметров...

ИМХО, надо вызывать пару OnDeInit - OnInit либо всегда, не зависимо от того изменил пользователь входные параметры или нет. Задача программиста разбираться в этом.

Либо тогда не вызывать ни ту, ни другую функцию, если пользователь ничего не изменил на вкладках. Тогда надо качественно отслеживать есть ли изменения.

