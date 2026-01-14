Ошибки, баги, вопросы - страница 206
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Виноват, имел ввиду ТЕСТЕР. Ему такое поведение не помешало бы.
Почему тогда ДЦ ужимают исторические данные до часовых а затем и дневных баров уже начиная с августа 2010, это ведь антиреклама MT5, скачает чел клиента, закачает историю, решит проверить стратегию на тестере, а она как у меня до августа 2010 одно показывает, а после совершенно другое и какой таймфрейм не выставляешь - ничего не меняется. И решит товарищ, что на вашем метатрейдере торговать нельзя. Стоит подумать...
Формирование истории это ведь не проблема МТ5 (или я ошибаюсь)?
Это если быть точным проблема и задача конкретного ДЦ или банка...
Формирование истории это ведь не проблема МТ5 (или я ошибаюсь)?
Это если быть точным проблема и задача конкретного ДЦ или банка...
Закачка истории чартов полностью на стороне брокера. Мы не можем отвечать за объем и качество истории на чужих серверах.
С нашей стороны есть все функции и возможности (вплоть до однокнопочного решения) для синхронизации истории. Любой брокер может абсолютно свободно и бесплатно синхронизировать свои истории с нашего демо-сервера.
Виноват, имел ввиду ТЕСТЕР. Ему такое поведение не помешало бы.
Тестер закачивает исключительно свой символ и другие символы, если они явным образом используются в эксперте.
Если Вы используете тестирование торговых стратегий, то вопросов по трафику быть не должно. Для информации - в сетевом трафике 10 лет минутной истории EURUSD занимают от 10 до 13 мб. При передаче история сжимается специальным алгоритмом с коэффициентом сжатия 1:13, что гораздо выше ZIP сжатия 1:3 тех же данных. 10 форексных символов за 10 лет требуют выкачки по сети около 130 мегабайт сжатой истории. Объем выкачки можно легко проконтролировать по счетчику трафика в терминале.
Полученная сжатая история распаковывается на клиентской стороне для ускорения доступа. Не нужно пугаться объемов распакованных данных - они ни в коем случае не равны переданным данным по сети.
Я вам про Фому, а вы мне про Ерему, да, это не проблема MT5, но ведь не разобравшись решат иначе, потому, что в книжке написано одно (минутный таймфрейм - основа для формирования остальных), а реально фигня получается. Все, затыкаюсь, что б не быть занудой... Прошу прощения за флуд...
А я Вам про это
Закачка истории чартов полностью на стороне брокера. Мы не можем отвечать за объем и качество истории на чужих серверах.
С нашей стороны есть все функции и возможности (вплоть до однокнопочного решения) для синхронизации истории. Любой брокер может абсолютно свободно и бесплатно синхронизировать свои истории с нашего демо-сервера.
Закачка истории чартов полностью на стороне брокера. Мы не можем отвечать за объем и качество истории на чужих серверах.
Тестер закачивает исключительно свой символ и другие символы, если они явным образом используются в эксперте....
Чуть выше Вы писали:
История закачивается исключительно по требованию. Если не открывать графиков, то история не закачается.
Кроме того, закачивается только нужный период. Если работаете с графиком 2010 года, то закачаются только данные 2010 года.
Возможно, так задумывалось, но... Провожу натурный эксперимент (build 358).
Удаляю все символы из папки "C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history"
Подключаюсь к Alpari-Demo (в терминале открыты 5 графиков: EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).
Через несколько минут наблюдаю картину (закачка истории ещё продолжается):
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDCAD
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDCHF
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDNZD
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> EURAUD
25.11.2010 20:29 <DIR> EURGBP
25.11.2010 20:29 <DIR> EURJPY
25.11.2010 20:45 <DIR> EURUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> GBPJPY
25.11.2010 20:36 <DIR> GBPUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> USDCAD
25.11.2010 20:45 <DIR> USDCHF
25.11.2010 20:35 <DIR> USDJPY
0 файлов 0 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDCAD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 файлов 432 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDCHF
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 файлов 432 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 файлов 432 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDNZD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 файлов 432 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 файлов 432 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURAUD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 файлов 432 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURGBP
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 файлов 432 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 файлов 432 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURUSD
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 <DIR> ..
25.11.2010 20:45 7 744 650 2004.hcc !!!???
25.11.2010 20:45 27 994 074 2005.hcc !!!???
25.11.2010 20:43 28 467 924 2006.hcc !!!???
25.11.2010 20:41 26 813 976 2007.hcc !!!???
25.11.2010 20:40 31 124 996 2008.hcc !!!???
25.11.2010 20:35 33 082 122 2009.hcc !!!???
25.11.2010 20:45 19 009 829 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
8 файлов 174 238 003 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\GBPJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 файлов 432 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\GBPUSD
25.11.2010 20:36 <DIR> .
25.11.2010 20:36 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 11 643 999 1999.hcc !!!???
25.11.2010 20:30 14 114 994 2000.hcc
25.11.2010 20:31 15 196 758 2001.hcc
25.11.2010 20:31 15 674 883 2002.hcc
25.11.2010 20:32 16 044 558 2003.hcc
25.11.2010 20:32 15 658 379 2004.hcc
25.11.2010 20:33 14 047 001 2005.hcc
25.11.2010 20:34 14 095 095 2006.hcc
25.11.2010 20:34 13 653 648 2007.hcc
25.11.2010 20:35 14 949 519 2008.hcc
25.11.2010 20:37 16 436 447 2009.hcc
25.11.2010 20:39 15 137 497 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 файлов 176 653 210 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDCAD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ..
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 файлов 432 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDCHF
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 <DIR> ..
25.11.2010 20:45 9 571 920 2004.hcc !!!???
25.11.2010 20:45 29 284 854 2005.hcc
25.11.2010 20:43 27 118 986 2006.hcc
25.11.2010 20:41 25 807 886 2007.hcc
25.11.2010 20:40 30 017 634 2008.hcc
25.11.2010 20:36 40 722 197 2009.hcc
25.11.2010 20:45 19 052 764 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
8 файлов 181 576 673 байт
Содержимое папки C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDJPY
25.11.2010 20:35 <DIR> .
25.11.2010 20:35 <DIR> ..
25.11.2010 20:30 13 321 824 1999.hcc !!!???
25.11.2010 20:30 14 870 679 2000.hcc
25.11.2010 20:31 15 988 083 2001.hcc
25.11.2010 20:32 16 183 428 2002.hcc
25.11.2010 20:32 16 278 648 2003.hcc
25.11.2010 20:33 15 826 002 2004.hcc
25.11.2010 20:33 14 135 874 2005.hcc
25.11.2010 20:34 14 415 090 2006.hcc
25.11.2010 20:34 14 566 246 2007.hcc
25.11.2010 20:35 15 742 735 2008.hcc
25.11.2010 20:36 16 502 892 2009.hcc
25.11.2010 20:36 15 130 653 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 файлов 182 962 586 байт
Всего файлов:
52 файлов 715 434 792 байт
44 папок 2 857 349 120 байт свободно
Что-то Ваши утверждения с реальностью не сходятся (пусть даже часть из них).
Кто-то из MQ просил скриншот (отсутсвие MT5 в панели задач). Держите:
Вопросы такие:
Подозреваю, пытались реализовать отслеживание изменения входных параметров...
ИМХО, надо вызывать пару OnDeInit - OnInit либо всегда, не зависимо от того изменил пользователь входные параметры или нет. Задача программиста разбираться в этом.
Либо тогда не вызывать ни ту, ни другую функцию, если пользователь ничего не изменил на вкладках. Тогда надо качественно отслеживать есть ли изменения.