Ошибки, баги, вопросы - страница 201

Mr.FreeMan:

будет ли работать корректно генетический алгоритм в тестере если уже в самом советники были перебраны все параметры индикатора а в input вынеслось только одно значения TRIX которое хранит вариации параметров?
Будет, если значения входных параметров однозначно сопоставляются скрытым расчетным вариациям.
 

При смене счёта в панели задач остаётся информация о счёте, к которому подключен MT5 при запуске. Build 355.

 

MQL5: Добавлены методы управления индикаторами на чарте: ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal.

Я выражусь кратко:


 

Здравствуйте!
Скажите, можно добавить котировки индекса Доу Джонс (DJI) в торговую платформу Metatrader 5?

 
AndrewX2002:

Здравствуйте!
Скажите, можно добавить котировки индекса Доу Джонс (DJI) в торговую платформу Metatrader 5?

Здравствуйте, только если брокер добавит, самому нельзя.
 
Ashes:

При смене счёта в панели задач остаётся информация о счёте, к которому подключен MT5 при запуске. Build 355.

В 358 билде повторяется?
 
alexvd:
В 358 билде повторяется?
[Пока] нет.
 

Запрашиваю период в индикаторе - _Period или Period() и пишу их в Comment(). На графиках меньше 60 мин. показывает все правильно, а 60 и более пишет какую-то ахинею. В частности на H1 - выдает 16385. Это что так и должно быть? Тогда как вообще можно узнать период графика в минутах?  

ANG3110:

Запрашиваю период в индикаторе - _Period или Period() и пишу их в Comment(). На графиках меньше 60 мин. показывает все правильно, а 60 и более пишет какую-то ахинею. В частности на H1 - выдает 16385. Это что так и должно быть? Тогда как вообще можно узнать период графика в минутах?  

Теперь, в отличие от MT4, Period не означает количество минут в периоде.

По поводу как узнать...

PeriodSeconds

Возвращает количество секунд в периоде.

int  PeriodSeconds(
   ENUM_TIMEFRAMES  period=PERIOD_CURRENT      // период графика
   );

Параметры

period=PERIOD_CURRENT

[in]  Значение периода графика из перечисления ENUM_TIMEFRAMES. Если параметр не указан, то возвращается количество секунд текущего периода графика, на котором запущена программа.

Возвращаемое значение

Количество секунд в указанном периоде.

 
Interesting:
Теперь, в отличие от MT4, Period не означает количество минут в периоде.
Количество секунд он никогда не показывал, даже в МТ4 уважаемый... А вот минуты в МТ4 он показывал четко. Что тогда показывает _Period на графике H1? По моему это серьезный баг.
