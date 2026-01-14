Ошибки, баги, вопросы - страница 201
будет ли работать корректно генетический алгоритм в тестере если уже в самом советники были перебраны все параметры индикатора а в input вынеслось только одно значения TRIX которое хранит вариации параметров?
При смене счёта в панели задач остаётся информация о счёте, к которому подключен MT5 при запуске. Build 355.
MQL5: Добавлены методы управления индикаторами на чарте: ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal.
Я выражусь кратко:
Здравствуйте!
Скажите, можно добавить котировки индекса Доу Джонс (DJI) в торговую платформу Metatrader 5?
В 358 билде повторяется?
Запрашиваю период в индикаторе - _Period или Period() и пишу их в Comment(). На графиках меньше 60 мин. показывает все правильно, а 60 и более пишет какую-то ахинею. В частности на H1 - выдает 16385. Это что так и должно быть? Тогда как вообще можно узнать период графика в минутах?
Теперь, в отличие от MT4, Period не означает количество минут в периоде.
По поводу как узнать...
PeriodSeconds
Возвращает количество секунд в периоде.
int PeriodSeconds(
ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT // период графика
);
Параметры
period=PERIOD_CURRENT
[in] Значение периода графика из перечисления ENUM_TIMEFRAMES. Если параметр не указан, то возвращается количество секунд текущего периода графика, на котором запущена программа.
Возвращаемое значение
Количество секунд в указанном периоде.
Теперь, в отличие от MT4 период не означает количество секунд в периоде.