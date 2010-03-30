Проблема с удалением объектов при закрытии терминала.
vdv2001 писал(а) # :Пока нет возможности гарантировать вызов OnDeinit() кастомного индикатора до закрытия окна чарта. Это связано с тем, что для кастомных индикаторов не проектировался доступ к чарту, втч к графическим объектам чарта. На данный момент кастомный индикатор деининициализируется и выгружается независимо от закрытия окна чарта, в другом потоке и как правило уже после закрытия чарта. Мы постараемся решить эту проблему в ближайшее время.
подскажите как от этого избавится!!!
Может комуто будет интересно, данном случае выкрутился через
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"WoodiesCCI "+PeriodToString(InpPeriod)+"["+IntegerToString(second)+" sec ]");
Но это применимо далеко не во всех индикаторах ;)) и поиграть с цветом не получится.
Написал индикатор в котором используется всего один объект OBJ_LABEL, который выводит время по таймеру, в имени объекта использую номер окна индикатора для идентификации.
Все работает нормально. Но при выключении терминала почему то не происходит удаление объекта OBJ_LABEL хотя я его удаляю:
и при следующем запуске, в случе изменения номера окна (что иногда бывает) получается наложение старого OBJ_LABEL и нового OBJ_LABEL.
Кстати в другом моем индикаторе https://www.mql5.com/ru/code/84 иногда происходит тоже самое.