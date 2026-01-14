Ошибки, баги, вопросы - страница 199

Vigor:

Спасибо, жаль. Немного стесняет в возможностях. В конекстном меню терминала ведь есть как "удалить окно индикатора", так и отдельно "удалить индикатор". Я ожидал увидеть в API функцию "удалить индикатор" предполагая, что ее забыли отразить в документации. Можно надеяться на ее появление? ведь ее реализация в терминале уже есть?

P.S. да и удалить подокно на чарте тоже нельзя. да, действительно, только весь чарт. Функции позволяющие делать "все в чарте" (включать/отключать/менять параметры/совмещать индикаторы одним кликом или в зависимости от торговых условий) пригодились бы в графической панели. 

Где-то неделю назад я в сервисдеск писал пожелание, чтобы они сделали такую функцию. Можете присоединиться.
 

как в тестере сохранить результаты оптимизации в файл, например в exel, есть ли такая возможность?

 
Olegts:

как в тестере сохранить результаты оптимизации в файл, например в exel, есть ли такая возможность?

 
alexey_petrov:

огромное спасибо, а я как обычно за инструкцию берусь когда тыкания правой кнопкой мыши ни к чему не приводят, надо будет почитать мануал, вдруг еще чего интересного найду:)))
 
Vigor:

Спасибо, жаль. Немного стесняет в возможностях. В конекстном меню терминала ведь есть как "удалить окно индикатора", так и отдельно "удалить индикатор". Я ожидал увидеть в API функцию "удалить индикатор" предполагая, что ее забыли отразить в документации. Можно надеяться на ее появление? ведь ее реализация в терминале уже есть?

P.S. да и удалить подокно на чарте тоже нельзя. да, действительно, только весь чарт. Функции позволяющие делать "все в чарте" (включать/отключать/менять параметры/совмещать индикаторы одним кликом или в зависимости от торговых условий) пригодились бы в графической панели.
Возможно, функция удаления индикатора с графика средствами MQL5 появится.
Rosh:
Возможно, функция удаления индикатора с графика средствами MQL5 появится.
Хочется чтобы появилась...
 

Несколько раз наблюдал ситуацию, когда тестер (build 355) так и не начинал тестирование - после длительной закачки истории сразу disconnected, без каких-либо сообщений об ошибках...

Ashes:

Несколько раз наблюдал ситуацию, когда тестер (build 355) так и не начинал тестирование - после длительной закачки истории сразу disconnected, без каких-либо сообщений об ошибках...

Оптимизация случайно не выставлена в параметрах?

Тут больше деталей нужно скорей всего...

 
Interesting:

Оптимизация случайно не выставлена в параметрах?

Не-а. Обычный тестовый погон советника одного из участников чемпионата (многовалютного), долгая подкачка истории по задействованным парам и всё.

Кстати, любопытно, как тестер определяет, какие пары надо подкачивать? В общем случае, не начав тестирования, это знать заранее невозможно... 

 
Ashes:

Несколько раз наблюдал ситуацию, когда тестер (build 355) так и не начинал тестирование - после длительной закачки истории сразу disconnected, без каких-либо сообщений об ошибках...

Подтверждаю.

Самый простой эксп по МА. После инициализации сразу в disconnect. Но это нестабильно и через раз.

