Ошибки, баги, вопросы - страница 199
Спасибо, жаль. Немного стесняет в возможностях. В конекстном меню терминала ведь есть как "удалить окно индикатора", так и отдельно "удалить индикатор". Я ожидал увидеть в API функцию "удалить индикатор" предполагая, что ее забыли отразить в документации. Можно надеяться на ее появление? ведь ее реализация в терминале уже есть?
P.S. да и удалить подокно на чарте тоже нельзя. да, действительно, только весь чарт. Функции позволяющие делать "все в чарте" (включать/отключать/менять параметры/совмещать индикаторы одним кликом или в зависимости от торговых условий) пригодились бы в графической панели.
как в тестере сохранить результаты оптимизации в файл, например в exel, есть ли такая возможность?
Возможно, функция удаления индикатора с графика средствами MQL5 появится.
Несколько раз наблюдал ситуацию, когда тестер (build 355) так и не начинал тестирование - после длительной закачки истории сразу disconnected, без каких-либо сообщений об ошибках...
Оптимизация случайно не выставлена в параметрах?
Тут больше деталей нужно скорей всего...
Не-а. Обычный тестовый погон советника одного из участников чемпионата (многовалютного), долгая подкачка истории по задействованным парам и всё.
Кстати, любопытно, как тестер определяет, какие пары надо подкачивать? В общем случае, не начав тестирования, это знать заранее невозможно...
Подтверждаю.
Самый простой эксп по МА. После инициализации сразу в disconnect. Но это нестабильно и через раз.