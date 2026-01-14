Ошибки, баги, вопросы - страница 205
может и нравятся, я не проверял. Я недавно на МТ5 и увидев подобную картинку преобразования одного таймфрейма в другой, решил что это какой-то баг (поэтому и писал в эту ветку), уверенный, что все эти годы складываются из минуток, как оказалось это не так, сейчас буду проверять другие серверы, в том числе и метаквотов...
IgorM sergey1294
Спасибо
Лучше бы поменять местами бид и аск.
Это, конечно, не на что не влияет, но визуально глаз режет, передвинуть же чекбоксы в следующем билде пять секунд времени нужно.
подключился к серверу метаквотов и почувствовал разницу,
народ, прежде чем тестировать на других ДЦ, проверяйте содержимое папки history.
так быть не должно:
а вот так все в порядке:
обязательно проверяйте размеры файлов, размер годовой истории должен быть в пределах 25-30мб, в противном случае минутки заменены на часы или дни, что бы уменьшить трафик на первоначальную закачку истории, экономия - одним словом...
Если они экономят на трафике, есть о чем подумать...
Думаю, есть о чём подумать разработчикам: если у каждого ДЦ сотня инструментов с полной глубиной истории по каждому инструменту, получаются гигабайты пустопорожнего трафика, если пользователю нужен один инструмент и один год. Насколько я понимаю, это стоит нескольких строк кода...
История закачивается исключительно по требованию. Если не открывать графиков, то история не закачается.
Кроме того, закачивается только нужный период. Если работаете с графиком 2010 года, то закачаются только данные 2010 года.
У МетаТрейдер 5 серверов нет проблем с нагрузкой (ни CPU, ни Network) от скачивания огромных объемов данных.
Вся система создана для максимально эффективной и экономичной раздачи любых данных - как истории торговых операций, так и истории чартов. Фактически все ограничения на глубину данных сняты.Кластерная архитектура платформы MetaTrader 5 позволяет линейно наращивать мощности при повышении нагрузки.
У МетаТрейдер 5 серверов нет проблем с нагрузкой (ни CPU, ни Network) от скачивания огромных объемов данных.