Olegts:
может и нравятся, я не проверял. Я недавно на МТ5 и увидев подобную картинку преобразования одного таймфрейма в другой, решил что это какой-то баг (поэтому и писал в эту ветку), уверенный, что все эти годы складываются из минуток, как оказалось это не так, сейчас буду проверять другие серверы, в том числе и метаквотов...
если я не ошибаюсь, то если нет минуток на сервере до в минутный бар записываются данные с дневного бара, это вроде где-то упоминалось разработчиками
 

IgorM sergey1294

Спасибо

 

Лучше бы поменять местами бид и аск.

Это, конечно, не на что не влияет, но визуально глаз режет, передвинуть же чекбоксы в следующем билде пять секунд времени нужно.

 

подключился к серверу метаквотов и почувствовал разницу,

народ, прежде чем тестировать на других ДЦ, проверяйте содержимое папки history.

так быть не должно:

 

а вот так все в порядке:

 

обязательно проверяйте размеры файлов, размер годовой истории должен быть в пределах 25-30мб, в противном случае минутки заменены на часы или дни, что бы уменьшить трафик на первоначальную закачку истории, экономия - одним словом...

Если они экономят на трафике, есть о чем подумать... 

 
Думаю, есть о чём подумать разработчикам: если у каждого ДЦ сотня инструментов с полной глубиной истории по каждому инструменту, получаются гигабайты пустопорожнего трафика, если пользователю нужен один инструмент и один год. Насколько я понимаю, это стоит нескольких строк кода...
 
История закачивается исключительно по требованию. Если не открывать графиков, то история не закачается.

Кроме того, закачивается только нужный период. Если работаете с графиком 2010 года, то закачаются только данные 2010 года.

У этого ДЦ очень много инструментов, вот они похоже и решили таким образом защититься от дурака, который откроет все графики с историей по самое немогу. Возможно на реале такого не будет. Минутки в качестве базы конечно хороши, но кто ж знал, что ДЦ начнут их превращать в дневные бары никого не предупредив. Я думаю, здесь спасло бы ограничение, скажем за месяц, в кол-ве скачанных данных истории с данного IP, тогда народ бы подумал, прежде чем качать, а так все примитивно и сердито. Догадайся мол сам...
 

У МетаТрейдер 5 серверов нет проблем с нагрузкой (ни CPU, ни Network) от скачивания огромных объемов данных.

Вся система создана для максимально эффективной и экономичной раздачи любых данных - как истории торговых операций, так и истории чартов. Фактически все ограничения на глубину данных сняты.

Кластерная архитектура платформы MetaTrader 5 позволяет линейно наращивать мощности при повышении нагрузки.
 
Виноват, имел ввиду ТЕСТЕР. Ему такое поведение не помешало бы.
 
Renat:

У МетаТрейдер 5 серверов нет проблем с нагрузкой (ни CPU, ни Network) от скачивания огромных объемов данных.


Почему тогда ДЦ ужимают исторические данные до часовых а затем и дневных баров уже начиная с августа 2010, это ведь антиреклама MT5, скачает чел клиента, закачает историю, решит проверить стратегию на тестере, а она как у меня до августа 2010 одно показывает, а после совершенно другое и какой таймфрейм не выставляешь - ничего не меняется. И решит товарищ, что на вашем метатрейдере торговать нельзя. Стоит подумать...
