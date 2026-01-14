Ошибки, баги, вопросы - страница 87

Interesting:

Стандартная ошибка многих, я сам бывает попадаюсь (в разных языках сравнение по разному реализуется)...

Если мне не изменяет память, то в ранних билдах компилятор выдавал предупреждение об ошибке.
Kos:
Если мне не изменяет память, то в ранних билдах компилятор выдавал предупреждение об ошибке.
Может и выдавал. Разработчики вроде собирались вырубить отображение некоторых, не очень важных сообщений (может уже сделали)...
 

Приветствую.

Подскажите пожалуйста как подгрузить историю. Установил терминал и в нём данных по любой паре с 01.02.2010 по 21.07.2010 просто нет, запускаю эксперта раньше сначала шла подгрузка данных для указанного периода, сейчас же история не подгружается.

 

Как получить эту информацию(обозначенно красным)?

 

Я так понимаю, что прибыль запрашивается так

AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT);
или нет? просто у меня возвращает 0
 
Данная функция возвращает Размер текущей прибыли на счете в валюте депозита, то есть если нет открытых позиций то естественно буде результат ноль. то что вы хотите необходимо вычислять самостоятельно, как это делать можно почитать в этой статье Создание информационных табло с использованием классов из Стандартной библиотеки и Google Chart API
Очень просто:

Вариант №1

1. Интересуемся начальным балансом - Start Balance

2. Подсчитываем итоги по всем торговым операциям (в истории перебираем все сделки) - Trade Balance.

3. Прибавляем к начальному балансу результат по торговым операциям и получаем итоговую сумму на балансе - Balance.

По Вашим данным это будет так примерно выглядеть:

Start Balance = 10 000$

Trade Balance = -4 061,80$

Balance = Start Balance + Trade Balance (учитываем знак)!

Вариант №2

От текущих средств отнимаем начальный баланс, в сухом остатке у нас получается результат по операциям...

 

Это что получается

AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)==AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)
 
все верно
Тогда уж так
AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)
 

Жадь конечно что нет функции депо и прибыли просто у меня

double pro=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)/10000.;

дает 1.#INF. 

Сервисдеск уже написал... 

