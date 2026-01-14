Ошибки, баги, вопросы - страница 87
Стандартная ошибка многих, я сам бывает попадаюсь (в разных языках сравнение по разному реализуется)...
Если мне не изменяет память, то в ранних билдах компилятор выдавал предупреждение об ошибке.
Приветствую.
Подскажите пожалуйста как подгрузить историю. Установил терминал и в нём данных по любой паре с 01.02.2010 по 21.07.2010 просто нет, запускаю эксперта раньше сначала шла подгрузка данных для указанного периода, сейчас же история не подгружается.
Как получить эту информацию(обозначенно красным)?
Я так понимаю, что прибыль запрашивается такили нет? просто у меня возвращает 0
Очень просто:
Вариант №1
1. Интересуемся начальным балансом - Start Balance
2. Подсчитываем итоги по всем торговым операциям (в истории перебираем все сделки) - Trade Balance.
3. Прибавляем к начальному балансу результат по торговым операциям и получаем итоговую сумму на балансе - Balance.
По Вашим данным это будет так примерно выглядеть:
Start Balance = 10 000$
Trade Balance = -4 061,80$
Balance = Start Balance + Trade Balance (учитываем знак)!
Вариант №2
От текущих средств отнимаем начальный баланс, в сухом остатке у нас получается результат по операциям...
Это что получается
Жадь конечно что нет функции депо и прибыли просто у меня
дает 1.#INF.
Сервисдеск уже написал...