Ошибки, баги, вопросы - страница 177

Новый комментарий
 
AlexSTAL:

Не устанавливается терминал с 1-ого раза

Вчера на другом брокере тоже самое и всегда именно на этом месте... Вчера один из терминалов с 7-ого раза, второй с 23-раза установился. Пробовал на разных компах...


Сначала из европы пытается до этого места скачать, потом переключается на россию, затем на америку и выдаёт ошибку


О! С стопятдесятвосьмого раза подключается на Кипрус и устанавливается...

Вчера в России у многих провайдеров были проблемы с доступом наружу. Это приводило к постоянным обрывам связи.
 

В МТ4 (и даже в МТ3 была) есть опция расположения окон в ВЫБРАННОМ порядке на рабочем столе окна МТ, а вот в МТ 5 она не работает.

Т.е. в МТ4 можно  кликнуть несколько раз на графики в НУЖНОЙ последовательности и потом выбрать опцию "разместить вертикально\горизонтально" получить требуемую  среду.

А вот в МТ5 это не работает :(

Или может есть, но реализовано по другому? 

 
Renat:
Вчера в России у многих провайдеров были проблемы с доступом наружу. Это приводило к постоянным обрывам связи.
Сегодня то же самое.....
 
simple_user:

В МТ4 (и даже в МТ3 была) есть опция расположения окон в ВЫБРАННОМ порядке на рабочем столе окна МТ, а вот в МТ 5 она не работает.

Т.е. в МТ4 можно  кликнуть несколько раз на графики в НУЖНОЙ последовательности и потом выбрать опцию "разместить вертикально\горизонтально" получить требуемую  среду.

А вот в МТ5 это не работает :(

Или может есть, но реализовано по другому? 


Главное меню->окно

 

1. В тестере стратегий исполнение стопЛосса по "не рыночной" цене

Картинка сделанная через меню файл - сохранить рисунок как ...

Остальное удалил. Разобрался.
 
ALozovoy:
simple_user:

Главное меню->окно

Извините, Вы не поняли мой вопрос. 

Нужен СТРОГО определенный ПОРЯДОК размещения окон графиков по столбцам и горизонталям на рабочем столе МТ. В МТ4 опция его реализации есть, а в   МТ5 даже если руками их поставить в нужном порядке, то чтобы "подравнять" ;) края, нажав на указанную Вами опцию в меню, Вы получите ПРЕЖНИЙ порядок их расположения.

Т.е. МТ по какой-то схеме лепит графики на экран  по своему усмотрению и ваш не запомнит. Абсурд ! 

 
olyakish:

За одно утро нашел несколько багов

1. В тестере стратегий исполнение стопЛосса по "не рыночной" цене


Стоп исполнен с проскальзыванием на гэпе. В реальности так же будет. Или имеется ввиду что-то другое?
[Удален]  

Разработчикам.

Можно будет сделать результат для EventKillTimer() тоже булевым? А то фиг его знает остановлен таймер или нет.

Документация по MQL5: Работа с событиями / EventKillTimer
Документация по MQL5: Работа с событиями / EventKillTimer
  • www.mql5.com
Работа с событиями / EventKillTimer - Документация по MQL5
 
simple_user:

Может быть вам подойдут Профили? В них сохраняется расположение графиков:


 
Rosh:
Стоп исполнен с проскальзыванием на гэпе. В реальности так же будет. Или имеется ввиду что-то другое?

Не знай но у меня на реале когда я единственный раз попал в такую ситуацию то закрыли именно по первому тику после гепа. И в договоре ДЦ это описано именно так.

1...170171172173174175176177178179180181182183184...3695
Новый комментарий