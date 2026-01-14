Ошибки, баги, вопросы - страница 177
Не устанавливается терминал с 1-ого раза
Вчера на другом брокере тоже самое и всегда именно на этом месте... Вчера один из терминалов с 7-ого раза, второй с 23-раза установился. Пробовал на разных компах...
Сначала из европы пытается до этого места скачать, потом переключается на россию, затем на америку и выдаёт ошибку
О! С стопятдесятвосьмого раза подключается на Кипрус и устанавливается...
В МТ4 (и даже в МТ3 была) есть опция расположения окон в ВЫБРАННОМ порядке на рабочем столе окна МТ, а вот в МТ 5 она не работает.
Т.е. в МТ4 можно кликнуть несколько раз на графики в НУЖНОЙ последовательности и потом выбрать опцию "разместить вертикально\горизонтально" получить требуемую среду.
А вот в МТ5 это не работает :(
Или может есть, но реализовано по другому?
Вчера в России у многих провайдеров были проблемы с доступом наружу. Это приводило к постоянным обрывам связи.
Главное меню->окно
1. В тестере стратегий исполнение стопЛосса по "не рыночной" цене
Остальное удалил. Разобрался.
simple_user:
Главное меню->окно
Извините, Вы не поняли мой вопрос.
Нужен СТРОГО определенный ПОРЯДОК размещения окон графиков по столбцам и горизонталям на рабочем столе МТ. В МТ4 опция его реализации есть, а в МТ5 даже если руками их поставить в нужном порядке, то чтобы "подравнять" ;) края, нажав на указанную Вами опцию в меню, Вы получите ПРЕЖНИЙ порядок их расположения.
Т.е. МТ по какой-то схеме лепит графики на экран по своему усмотрению и ваш не запомнит. Абсурд !
За одно утро нашел несколько багов
1. В тестере стратегий исполнение стопЛосса по "не рыночной" цене
Разработчикам.
Можно будет сделать результат для EventKillTimer() тоже булевым? А то фиг его знает остановлен таймер или нет.
Может быть вам подойдут Профили? В них сохраняется расположение графиков:
Стоп исполнен с проскальзыванием на гэпе. В реальности так же будет. Или имеется ввиду что-то другое?
Не знай но у меня на реале когда я единственный раз попал в такую ситуацию то закрыли именно по первому тику после гепа. И в договоре ДЦ это описано именно так.