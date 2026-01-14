Ошибки, баги, вопросы - страница 176

Urain:

Я не против чтоб вы писали код под себя, я против того чтоб вы требовали от MQ платформу под себя.

А то ведь получается что я уже вроде как и не пользователь, а только вы.


Предполагалось, что будет введена новая группа счетов, с лотом в 0,01. По идеи это остальных пользователей хадеть не  должно было (Кому нужны счета со стандартными минимумом).

Удачи

 
Renat:
Сделали.
Супер, еще и увеличили максимальный лот, теперь спокойно могу тестировать своего советника перевертыша в большом диапазоне лотов.
 

уважаемые, есть (или мне кажеться что есть) ошибка выполнения оператора += для переменных структуры типа double.

struct Ssignals
  {
public:
   double            OpenLong;
  };

class indicator
  {
private:
   Ssignals          condition;
public:
   Ssignals            MA();

};

Ssignals indicator::MA(){
condition.OpenLong=0;
condition.OpenLong+=1; // выдает случайный результат
return (condition);
}
Build 346
вы так замечательно учите...

А можно ссылку не на пустой стакан. 

Ваши

Для МТ5 у меня уже выбраны 3-4 ДЦ.

мне тоже интересны...

;)

Там всё работает? Можно не секретничать? дайте прямые ссылки на  ресурс!

Думаю в рекламе Вас никто не заподозрит.

Нельзя рекламировать отсутствующее...

;)

1. Разве замечательно? сомневаюсь что-то в этом...

2. А в рамках валютных курсов на Forex "нормальные стаканы" существуют?

Где поработать со стаканами в МТ5 говорилось, и не раз. Меня бы правда заинтересовал стакан на валютные фьючерсы.


3. Да разве это реклама? Да разве это секрет?

а) Alpari; б) Broco; в) Admiral Markets.

 

Не устанавливается терминал с 1-ого раза

Вчера на другом брокере тоже самое и всегда именно на этом месте... Вчера один из терминалов с 7-ого раза, второй с 23-раза установился. Пробовал на разных компах...


Сначала из европы пытается до этого места скачать, потом переключается на россию, затем на америку и выдаёт ошибку


О! С стопятдесятвосьмого раза подключается на Кипрус и устанавливается...

 
Посмотрел и в терминале и в отладке.

В приведенном вами коде проблема точно есть? Может я куда не туда смотрю?

 
Проблема не в структуре.

Перед выполнением математических операторов сложения/вычитания/деления/умножения с переменной, её нужно сначала инициализировать каким нибудь значением (лучше это делать во время объявления переменной).

То есть, так неправильно:

f+=1;//Прибавление числа к не инициализированной переменной, результат непредсказуем

Так правильно:

int f=0;//инициализировали числом 0
f+=1;//прибавили к инициализированной переменной 1
//-------------------------------------------

//или так
int f=1;//Сразу инициализируем переменную числом 1 при объявлении переменной
//-------------------------------------------

//или так
int f;
f=1;//операция присваивания, работает и с не инициализированными переменными, равнозначно инициализации числом при объявлении переменной.
 

Тут как раз инициализация присутствует.

condition.OpenLong=0;
condition.OpenLong+=1;
 
alexvd:

Тут как раз инициализация присутствует.

хмм, действительно...
