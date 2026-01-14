Ошибки, баги, вопросы - страница 176
Я не против чтоб вы писали код под себя, я против того чтоб вы требовали от MQ платформу под себя.
А то ведь получается что я уже вроде как и не пользователь, а только вы.
Предполагалось, что будет введена новая группа счетов, с лотом в 0,01. По идеи это остальных пользователей хадеть не должно было (Кому нужны счета со стандартными минимумом).
Удачи
Сделали.
уважаемые, есть (или мне кажеться что есть) ошибка выполнения оператора += для переменных структуры типа double.Build 346
вы так замечательно учите...
А можно ссылку не на пустой стакан.
Ваши
Для МТ5 у меня уже выбраны 3-4 ДЦ.
мне тоже интересны...
;)
Там всё работает? Можно не секретничать? дайте прямые ссылки на ресурс!
Думаю в рекламе Вас никто не заподозрит.
Нельзя рекламировать отсутствующее...
;)
1. Разве замечательно? сомневаюсь что-то в этом...
2. А в рамках валютных курсов на Forex "нормальные стаканы" существуют?
Где поработать со стаканами в МТ5 говорилось, и не раз. Меня бы правда заинтересовал стакан на валютные фьючерсы.
3. Да разве это реклама? Да разве это секрет?
а) Alpari; б) Broco; в) Admiral Markets.
Не устанавливается терминал с 1-ого раза
Вчера на другом брокере тоже самое и всегда именно на этом месте... Вчера один из терминалов с 7-ого раза, второй с 23-раза установился. Пробовал на разных компах...
Сначала из европы пытается до этого места скачать, потом переключается на россию, затем на америку и выдаёт ошибку
О! С стопятдесятвосьмого раза подключается на Кипрус и устанавливается...
уважаемые, есть (или мне кажеться что есть) ошибка выполнения оператора += для переменных структуры типа double.
Build 346
Посмотрел и в терминале и в отладке.
В приведенном вами коде проблема точно есть? Может я куда не туда смотрю?
Проблема не в структуре.
Перед выполнением математических операторов сложения/вычитания/деления/умножения с переменной, её нужно сначала инициализировать каким нибудь значением (лучше это делать во время объявления переменной).
То есть, так неправильно:
Так правильно:
Тут как раз инициализация присутствует.
Тут как раз инициализация присутствует.