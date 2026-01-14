Ошибки, баги, вопросы - страница 1716
Пишите в сервис-деск. Такая помощь только там.
В описании сейчас
Спецификации указаны криво
SymbolInfoSessionTrade возвращает false во вторник и другие пробельные дни. Так же возвращает false, если указывается вторая сессия (session_index == 1).
Это БКС-реал. Просьба "выпрямить" руки настройщикам через свои внутренние каналы, чтобы не дискредитировали платформу.
По внешнему виду DRAW_CANDLES невозможно определить, где открытие, а где закрытие свечи.
Например, делаю DRAW_BARS. Видно, где бычьи и медвежьи бары. Меняю стиль буферов на DRAW_CANDLES - ничего не видно!
Какой смысл в таком DRAW_CANDLES?! Сделайте визуальные различия между бычьими/медвежьими свечами!
Скрипт
Результат
Это ошибка? Ожидал увидеть uchar.
Где-нибудь в справке сказано, что буфера INDICATOR_CALCULATIONS должны всегда иметь индексы больше, чем INDICATOR_DATA?
Ошибки, баги, вопросыВы не можете оставлять больше 1 заявки в сутки. Создавая несколько заявок, вы замедляете решение проблемы. Дождитесь ответа в имеющихся заявках.
fxsaber, 2016.10.02 13:02
Странно - вчера создал 4-е новых заявки и все нормально (иногда и по 5-6 создаю).
Видимо все зависит от аккаунта (старый vs новый), а может и от полезности сообщений.
Второй день нет звукового оповещения о сообщении в приват - это только у меня?