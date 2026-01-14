Ошибки, баги, вопросы - страница 1716

Stanislav Korotky:
Пишите в сервис-деск. Такая помощь только там.
Вы не можете оставлять больше 1 заявки в сутки. Создавая несколько заявок, вы замедляете решение проблемы. Дождитесь ответа в имеющихся заявках.
 

В описании сейчас

  • uint - вместо session_index.
  • ENUM_DAY_OF_WEEK - вместо day_of_week.
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionTrade
Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionTrade - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Спецификации указаны криво

 

SymbolInfoSessionTrade возвращает false во вторник и другие пробельные дни. Так же возвращает false, если указывается вторая сессия (session_index == 1).

Это БКС-реал. Просьба "выпрямить" руки настройщикам через свои внутренние каналы, чтобы не дискредитировали платформу.

 

По внешнему виду DRAW_CANDLES невозможно определить, где открытие, а где закрытие свечи.

Например, делаю DRAW_BARS. Видно, где бычьи и медвежьи бары. Меняю стиль буферов на DRAW_CANDLES - ничего не видно!

Какой смысл в таком DRAW_CANDLES?! Сделайте визуальные различия между бычьими/медвежьими свечами!

 

Скрипт

void OnStart()
{
  Print(typename(((uchar)1) << 1));
}

Результат

2016.10.02 20:40:41.674 Test (RTS-12.16,M1)     int

Это ошибка? Ожидал увидеть uchar.

 
Где-нибудь в справке сказано, что буфера INDICATOR_CALCULATIONS должны всегда иметь индексы больше, чем INDICATOR_DATA?
 
Stanislav Korotky:
Где-нибудь в справке сказано, что буфера INDICATOR_CALCULATIONS должны всегда иметь индексы больше, чем INDICATOR_DATA?
По какой-то причине именно так делаю. Значит, либо прочел, либо методом тыка. Недокументированно делаю так
 const int CalcIndex = #ifdef __MQL5__ indicator_plots #else indicator_buffers #endif + Index;
 


Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2016.10.02 13:02


Странно - вчера создал 4-е новых заявки и все нормально (иногда и по 5-6 создаю).
Видимо все зависит от аккаунта (старый vs новый), а может и от полезности сообщений.

 
Sergey Dzyublik:

Странно - вчера создал 4-е новых заявки и все нормально (иногда и по 5-6 создаю).
Видимо все зависит от аккаунта (старый vs новый), а может и от полезности сообщений.

Думаю, это из-за "Финансовые операции ограничены".
 

Второй день нет звукового оповещения о сообщении в приват - это только у меня?

