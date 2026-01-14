Ошибки, баги, вопросы - страница 1720
Ошибка кроется здесь (пробел между кавычками):
Размера файла Bases\BCS-MetaTrader5\ticks\Si-12.16\201610.tkc 6 Gb. Такого не должно быть.
Вероятно в 10 месяце изменена структура тиковых данных (возможно введено много дополнительной информации). А может банально просто стал символ активно торговаться.
Вот сейчас при запросе таким скриптом:
на сервере "Open-Broker" размеры тиков (причём в 10 месяце - это не окончательно, тики продолжают закачиваться)
Скрипт
Результат (запуск на других символах дает тот же результат) на пустом терминале (один чарт без советников и индикаторов)
Если грохнуть файл, то ошибка будет даже после перезагрузки.
Если запрашивать с 1-го октября 1000 тиков, то соответствующий tkc-файл после каждого запуска будет постоянно расти. Короче, баг поганый.
Терпения не хватило - при размере файла 201610.tkc в 7,5 Gb решил прервать скачивание тиков.
Баг! Вся инфа за октябрь индикаторами показывается. А файл увеличивается бесконечно.
Нужно критическое обновление билда, потому как невозможно работать - винт забивается, не говоря уже про траффик.
всем привет
кто сталкивался с такой непонятной ошибкой
советник пытается открыть сделку на WDOX16 например, получает ответ = 0
при этом пишет что операция успешна: Result = 0 symbol WDOX16 volume 1.0 action 1 tp 3264.5 sl 3239.5 type 0 price 3250.0 The operation completed successfully
но при этом ничего нигде не открывается. ?
А вы всегда милилард тиков запрашиваете? Это ж 49 гигабайт только на массив. Тики по Si-12.16 с января месяца до сего момента 15789962 штук.
Небольшой скрипт, на основе вашего, считает кол-во тиков по месяцам.
и дает такой результат
Вот как это выглядит на диске
Нет, только в данном случае. Если я запрашиваю триллиард тиков, а их на само деле меньше 20 миллионов, то зачем пытаться выделить памяти под триллиард?!
Триллиард - это с запасом. Но это ни капли не говорит, что я столько запрашиваю. Это говорит только о том, что "дай мне ВСЕ тики с указанной даты".
Вы ставите опыты на Открытии, у меня - БКС. Скрин Ваш ничего не имеет общего с моим и со скрином Карпутова (то же Открытие) - у обоих октябрь-tkc значительно больше. И увеличивается ПОСТОЯННО!