Stanislav Korotky:

Насколько я знаю, ключ {1,0,0,0} убирает все обрамление и оставляет только сжатый пакет. По крайней мере слово "Hello" представляется в сжатом виде одинаково на выходе CryptEncode и каким его делает deflate. Соответственно и в обратную сторону должно работать. Но MQL не дает более никаких настроек и не раскрывает используемые им "дифолтные" настройки deflate-а. Очевидно, что они отличаются, но в вебсокетах можно управлять только max_window_bits и no_context_takeover - во-первых их явно меньше, чем в алгоритме deflate (который настраивается на сервере), во-вторых, даже их нельзя настраивать в CryptEncode/Decode.

Ааа, вон он что, я так глубоко не копал, и думал что параметр ключ только для алгоритмов шифрования. 
Но чтоб ключ применялся к методу упаковки как то и не думал, это наверно уже низкоуровневые фишки, требующие сакральных знаний.
Логично, что напрашивается добавление разработчиками стандартной константы для работы с gzip. 

 

Ilyas, 2020.04.16 11:31

Остаётся как есть - этот код может получиться в результате специализации шаблона (в части, которая работать не будет, но на компиляцию повлияет).

Runtime Error: Incorrect casting of pointers.  Expected result: Compilation Error
Из ваших объяснений мало что понятно. Не могли бы пояснить поподробней?   Человек указывал на проблему:  неявный динамик-каст указателя от базового класса к производному. Такое поведение противоречит как C++, так и другим известным языкам со статической типизацией, будь то C# или Java.  Данный кастинг должен проводиться только явно, т.к. он опасен.   А при чём здесь шаблоны - не очень ясно.

 
Правильно ли понимаю, что если здесь в Статье вставлено видео с youtube, то можно менять этот ролик, тем самым влияя на статью?
 

Почему сайт "криво" отображается в Опере?


 
Aliaksandr Yemialyanau:

Почему сайт "криво" отображается в Опере?

В браузере нажать F5. Проверить наличие свободного места на диске.

 

Где в пятом Метатрейдере металлы?


 
fxsaber:

В браузере нажать F5. Проверить наличие свободного места на диске.

70 Гб

 
Aliaksandr Yemialyanau:

Где в пятом Метатрейдере металлы?


Просто нужно посмотреть внимательнее. Пример:




 
Aliaksandr Yemialyanau:

70 Гб

Роутер перезагрузите - иногда помогает.

 
fxsaber:

В браузере нажать F5. Проверить наличие свободного места на диске.

В FireFox - Shift+обновить.
