Ошибки, баги, вопросы - страница 2710
Насколько я знаю, ключ {1,0,0,0} убирает все обрамление и оставляет только сжатый пакет. По крайней мере слово "Hello" представляется в сжатом виде одинаково на выходе CryptEncode и каким его делает deflate. Соответственно и в обратную сторону должно работать. Но MQL не дает более никаких настроек и не раскрывает используемые им "дифолтные" настройки deflate-а. Очевидно, что они отличаются, но в вебсокетах можно управлять только max_window_bits и no_context_takeover - во-первых их явно меньше, чем в алгоритме deflate (который настраивается на сервере), во-вторых, даже их нельзя настраивать в CryptEncode/Decode.
Ааа, вон он что, я так глубоко не копал, и думал что параметр ключ только для алгоритмов шифрования.
Но чтоб ключ применялся к методу упаковки как то и не думал, это наверно уже низкоуровневые фишки, требующие сакральных знаний.
Логично, что напрашивается добавление разработчиками стандартной константы для работы с gzip.
Ошибки, баги, вопросы
Ilyas, 2020.04.16 11:31
Остаётся как есть - этот код может получиться в результате специализации шаблона (в части, которая работать не будет, но на компиляцию повлияет).
Из ваших объяснений мало что понятно. Не могли бы пояснить поподробней? Человек указывал на проблему: неявный динамик-каст указателя от базового класса к производному. Такое поведение противоречит как C++, так и другим известным языкам со статической типизацией, будь то C# или Java. Данный кастинг должен проводиться только явно, т.к. он опасен. А при чём здесь шаблоны - не очень ясно.
Почему сайт "криво" отображается в Опере?
В браузере нажать F5. Проверить наличие свободного места на диске.
Где в пятом Метатрейдере металлы?
70 Гб
Где в пятом Метатрейдере металлы?
Просто нужно посмотреть внимательнее. Пример:
Роутер перезагрузите - иногда помогает.
