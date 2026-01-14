Ошибки, баги, вопросы - страница 1714
Нет смысла - рисующих буферов нет. Или рисовать что-то объектами/канвасом в другом окне?
Смысл есть, если Вы хотите избавиться от предупреждения. В данном случае, я считаю, лучше напомнить пользователю, что он забыл указать где должен рисоваться индикатор (в подокне/на чарте), даже, если не подразумевается наличие буферов. Кстати, DRAW_NONE тоже ничего не рисует...
Описание совсем не верное.
Через SymbolsTotal, SymbolSelect и SymbolName пытаюсь просмотреть небольшую тиковую историю по каждому символу, чтобы понять, где наиболее выгодно торговать.
Как удостовериться, что запрошенная тиковая история через CopyTicks закачалась полностью?
в справке написано
Возвращаемое значение
Количество скопированных тиков либо -1 в случае ошибки.
По стопу и тейку тоже не закрываются.
В личных сообщениях невозможно написать: "<", "OK" и ">"
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Sergey Dzyublik, 2016.08.25 12:34"Привет, столкнулся со следующей проблемой в личных сообщениях на сайте.
Когда в сообщении используешь символ <=, а потом через несколько абзацев попадает символ >=
происходит удаления всего текста который находится внутри этих символов."
Сайт самопроизвольно удаляет часть сообщения.
Так же сайт самопроизвольно изменяет "двойные кавычки" на 'одинарные кавычки'
Пример:
'Привет, столкнулся со следующей проблемой в сообщениях на сайте.
Когда пишешь сообщение и используешь символ =
происходит удаления всего текста который находится внутри этих символов.'