'Привет, столкнулся со следующей проблемой в сообщениях на сайте.

fxsaber:
Нет смысла - рисующих буферов нет. Или рисовать что-то объектами/канвасом в другом окне?
Смысл есть, если Вы хотите избавиться от предупреждения. В данном случае, я считаю, лучше напомнить пользователю, что он забыл указать где должен рисоваться индикатор (в подокне/на чарте), даже, если не подразумевается наличие буферов. Кстати, DRAW_NONE тоже ничего не рисует...
 
Alexey Kozitsyn:
Смысл есть, если Вы хотите избавиться от предупреждения. В данном случае, я считаю, лучше напомнить пользователю, что он забыл указать где должен рисоваться индикатор (в подокне/на чарте), даже, если не подразумевается наличие буферов. Кстати, DRAW_NONE тоже ничего не рисует...
И предлагаю не плодить Warnings, когда это не требуется.
 
Обзор рынка не вмещает больше 1000 символов.
 

Описание совсем не верное.

Через SymbolsTotal, SymbolSelect и SymbolName пытаюсь просмотреть небольшую тиковую историю по каждому символу, чтобы понять, где наиболее выгодно торговать.

Как удостовериться, что запрошенная тиковая история через CopyTicks закачалась полностью? 

 

в справке написано

 

 Возвращаемое значение

Количество скопированных тиков либо -1 в случае ошибки.

 
В личных сообщениях невозможно написать: "<", "OK" и ">"
 
Не закрываются позиции с вчерашнего дня - MetaQuotes-Demo,ни с терминала,ни с телефона,ни веб терминала МТ5 ,пишет общая ошибка ,счет 3816837 ?
 

По стопу и тейку тоже не закрываются.


 
Artyom Trishkin:
В личных сообщениях невозможно написать: "<", "OK" и ">"

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Sergey Dzyublik, 2016.08.25 12:34

"Привет, столкнулся со следующей проблемой в личных сообщениях на сайте.
Когда в сообщении используешь символ <=, а потом через несколько абзацев попадает символ >=
происходит удаления всего текста который находится внутри этих символов."

Сайт самопроизвольно удаляет часть сообщения.
Так же сайт самопроизвольно изменяет "двойные кавычки" на 'одинарные кавычки'

Пример:
'Привет, столкнулся со следующей проблемой в сообщениях на сайте.
Когда пишешь сообщение и используешь символ =
происходит удаления всего текста который находится внутри этих символов.'

