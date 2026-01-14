Ошибки, баги, вопросы - страница 1709
Записал ситуацию на видео и три подряд-идущих кадра (центральный кадр - пропадание данных) вырезал в gif
По какому условию поймать эту ситуацию? Нужно, чтобы разобраться в причинах.
Делал через VirtualDub. Сейчас найду прогу, чтобы замедлить можно было.
Не получается. Подскажите рабочий вариант.
Вы всегда так любите усложнять? https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=создание%20gif%20онлайн&l10n=ru&lr=2&redircnt=1474969742.1
Спасибо, получилось через онлайн-сервис
Выложить кадры отдельно можно...
Покажите, пожалуйста полный код + информация об операционной системе, о браузере и типе и билде терминала.
Полный никак не получится - ООП его за ногу. Но вот код, отвечающий за рисование
Билд
Полный никак не получится - ООП его за ногу. Но вот код, отвечающий за рисование
На второй картинке после короткого имени индикатора LastData нет последних рассчитанных данных. Тогда как они есть на первой картинке 244 -363 и на третьей 247 -409
Это говорит о том, что индикатор на данный момент не посчитан. Он считается, и данные не готовы. Напомню, что индикаторы считаются в отдельном потоке, а не в главном потоке приложения, который отвечает в том числе за отрисовку. Индикаторы считаются на каждом пришедшем тике без исключения.
В процессе двигания графиком мышкой вы захватили вычислительные ресурсы на обработку системных сообщений от мышки (откройте диспетчер задач и посмотрите, как растут проценты цпу в зависимости от интенсивности перемещения мыши). И ваш индикатор просто не успел пересчитаться. Поэтому второй график - пустой.