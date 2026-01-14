Ошибки, баги, вопросы - страница 1711

Anton:
Сделайте замер выполнения OnCalculate() через GetMicrosecondCount(). Выводите полученное значение в лог. Лучше запоминать максимальное время и выводить в лог только обновление максимума - так нагляднее будет.

Сделал вывод каждого тика, дофига!

2016.09.27 19:29:00.293 TurnOver (Si-12.16,M1)  MaxInterval = 69.541 ms.
2016.09.27 19:28:59.877 TurnOver (Si-12.16,M1)  MaxInterval = 53.212 ms.
2016.09.27 19:28:59.800 TurnOver (Si-12.16,M1)  MaxInterval = 52.833 ms.
2016.09.27 19:28:59.739 TurnOver (Si-12.16,M1)  MaxInterval = 73.088 ms.
2016.09.27 19:28:58.689 TurnOver (Si-12.16,M1)  MaxInterval = 67.036 ms.
2016.09.27 19:28:58.007 TurnOver (Si-12.16,M1)  MaxInterval = 53.553 ms.
2016.09.27 19:28:57.744 TurnOver (Si-12.16,M1)  MaxInterval = 53.815 ms.
2016.09.27 19:28:57.603 TurnOver (Si-12.16,M1)  MaxInterval = 53.030 ms.
2016.09.27 19:28:57.541 TurnOver (Si-12.16,M1)  MaxInterval = 53.485 ms.
2016.09.27 19:28:57.488 TurnOver (Si-12.16,M1)  MaxInterval = 52.938 ms.
2016.09.27 19:28:57.443 TurnOver (Si-12.16,M1)  MaxInterval = 79.087 ms.

Это почему же CopyTicks такой тормозной?! Проверил зависимость от количества тиков (count - входной параметр) - почти никакой. Так же тормозит и при малых значениях.

 
Anton:

Тут больше данных.

 
Vladimir Pastushak:
Почему на demo.metaquotes.net:443 нельзя открыть демо счет для обновы ?
что то сломалось, тоже не могу ни вебом, ни терминалом
 
Slawa:

1. Зависит от реализации индикатора. Если написано экономно, то пересчитывается только последнее значение.

2. Если график неподвижен, количество баров не изменилось, то в случае коллизии отрисовывается предыдущий буфер (то есть, пустоты не будет)

Спасибо за разъяснения.
 
Какова скорость поступления тиков именно в вашем случае?
 
Сильно плавает. В момент предоставленного лога тиковый объем M1 около 200.
 
Напоминаю, что тиковый объём не равен количеству поступивших тиков. Тиковый объём формируется только теми тиками, которые изменяют состояние бара.

Тормознутость CopyTicks в данном случае объясняется очень просто. Попытка прочитать порцию тиков из базы тиков наталкивается на запись очередного тика в эту же самую базу. Кто первый пришёл, тот и заблокировал доступ. Со всеми вытекающими тормозными последствиями

 
Сумел обойти тормоза, не дожидаясь исправления.
 

Может создаться впечатление, что нижняя часть стакана изменяется, но это не так

 

Какой-то гад ставит и удаляет несколько SellLimit, а визуализация MT5 вводит в заблуждение в якобы изменение нижней части стакана. 

 
Отключение автошкалы помогло бы
