Сделайте замер выполнения OnCalculate() через GetMicrosecondCount(). Выводите полученное значение в лог. Лучше запоминать максимальное время и выводить в лог только обновление максимума - так нагляднее будет.
Сделал вывод каждого тика, дофига!
Это почему же CopyTicks такой тормозной?! Проверил зависимость от количества тиков (count - входной параметр) - почти никакой. Так же тормозит и при малых значениях.
Почему на demo.metaquotes.net:443 нельзя открыть демо счет для обновы ?
1. Зависит от реализации индикатора. Если написано экономно, то пересчитывается только последнее значение.
2. Если график неподвижен, количество баров не изменилось, то в случае коллизии отрисовывается предыдущий буфер (то есть, пустоты не будет)
Какова скорость поступления тиков именно в вашем случае?
Сильно плавает. В момент предоставленного лога тиковый объем M1 около 200.
Напоминаю, что тиковый объём не равен количеству поступивших тиков. Тиковый объём формируется только теми тиками, которые изменяют состояние бара.
Тормознутость CopyTicks в данном случае объясняется очень просто. Попытка прочитать порцию тиков из базы тиков наталкивается на запись очередного тика в эту же самую базу. Кто первый пришёл, тот и заблокировал доступ. Со всеми вытекающими тормозными последствиями
fxsaber, 2016.09.27 20:32Заявку оформил, но переписал "святое"Теперь работает без мерцаний.
Может создаться впечатление, что нижняя часть стакана изменяется, но это не так
Какой-то гад ставит и удаляет несколько SellLimit, а визуализация MT5 вводит в заблуждение в якобы изменение нижней части стакана.
