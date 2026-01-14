Ошибки, баги, вопросы - страница 1721
А вы всегда милилард тиков запрашиваете? Это ж 49 гигабайт только на массив. Тики по Si-12.16 с января месяца до сего момента 15789962 штук.
Небольшой скрипт, на основе вашего, считает кол-во тиков по месяцам.
и дает такой результат
Вот как это выглядит на диске
Без разницы сколько заказывать. Даже при заказе 20000 тиков (двадцать тысяч) файл за 10 месяц измеряется в гигибайтах.
Скрипт, при запросе 20000
давал неимоверный рост файла за 10 месяц - размер измерялся в Гигабайтах.
При выключенном терминале я удадил тиковый файл за 10 месяц (размер примерно 7,5 Гб).
Затем я запустил Ваш скрипт
всё оказалось в норме, гигантомании в размерах не отмечено - очень странно.
потом снова свой скрипт (во входных параметрах 20000). Всё стабилизировалось - но файл ещё утром разрастался до неимоверных размеров! Сам видел и проводил эксперимент!
По поводу сколько миллиардов тиков запрашывать - хоть триллион - больше того, что есть, терминал не выдаст.
Сейчас запустил скрипт.
Результат
Все работает, как надо. Честь и хвала за формат сжатия в 72/5 ~ 15 раз.
Надо разбираться, почему на закрытом рынке такой поганый баг появляется.
Кстати, Alexey Da, почему у Вас 201610.tkc больше, чем у меня?
Скрин с открытия.
На BCS размер сходен с вашим.
Но не один в один.
В через какой аксесс подключены? У меня
fxsaber:
Надо разбираться, почему на закрытом рынке такой поганый баг появляется.
Karputov Vladimir и fxsaber
Огромная просьба. Сформируйте тикет в сервисдеск с наиболее полным описанием, логами, скриншотами и указанием времени.
Заметил, что 201609.tkc в Открытии 36Мб, а в БКС - 32. Но история же одна и та же! Почему так?
Ну и даже если в сентябре были обновления сервера, то в октябре - точно нет. Почему октябрьский Открытие больше?
В через какой аксесс подключены? У меня
Все время
К сожалению, логи потер. Поэтому предоставить инфу не могу.
Единственное, точно помню, что во время бага первые тики, что выдавал скрипт были 2016.10.04 09:45.
А когда все заработало, как надо, - стал выдавать 2016.10.03 09:45.
Как раз единственные строчки, что сохранились
Верхняя - баг проявлялся вовсю.
Нижняя - баг затихорился.
В MT4 очень удобно, что в Навигатор->Избранное показываются программы вместе с их путем нахождения.
Например, fxsaber\Test.
А вот в MT5 такого удобства нет. Прошу добавить.