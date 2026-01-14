Ошибки, баги, вопросы - страница 1712

Новый комментарий
 

На картинке Обзор рынка.



Каким-то образом символы, которые не торгуются после полуночи, все же имеют время обновления за полночь. Почему?

И как так вышло, что последнее застывшее время самого Обзора рынка (00:00:26) меньше, чем время некоторых символов в нем (00:00:41)? 

 
Заметил такую особенность. Есть тиковых эксперт. Который считает тики. Так вот. Когда стоит 1 терминал и работает эксперт тиков много. 
Но когда открываешь ещё пару терминалов с экспертами, почему то происходят тормоза. Т.е  тиков становится меньше 

Я заметил это так,как у меня эксперт очень чувствителен к тикам  и было время когда сигналов Вообще не было. Выключил терминалы остальные и тогда  все сразу заработало. 

Кстати это все было на впс. Может они как то фильтрует количество пакетов.?

Кто с таким же сталкивался? 

Терминалы мт5 
 
Vladislav Andruschenko:
Заметил такую особенность. Есть тиковых эксперт. Который считает тики. Так вот. Когда стоит 1 терминал и работает эксперт тиков много. 
Но когда открываешь ещё пару терминалов с экспертами, почему то происходят тормоза. Т.е  тиков становится меньше 

Я заметил это так,как у меня эксперт очень чувствителен к тикам  и было время когда сигналов Вообще не было. Выключил терминалы остальные и тогда  все сразу заработало. 

Кстати это все было на впс. Может они как то фильтрует количество пакетов.?

Кто с таким же сталкивался? 

Терминалы мт5 
Ну Вы же пропорционально количеству открытых терминалов не увеличиваете пропускную способность вашего интернет-соединения. Отсюда и возникают потерянные пакеты.
Честно говоря, меня умиляют попытки некоторых форумчан угнаться за каждым тиком и торговать на них. Вы всерьёз думаете, что сможете на удалённом соединении составить конкуренцию HFTшникам, которые подключаются топовым железом чуть ли не вплотную к торговому серверу? Наивные. :)
 

Что случилось с сервером MetaQuotes-Demo? Терминал пишет "Неверный счёт", просит ввести пароль, вводишь пароль - "Нет связи".

При попытке открыть новый демо-счёт, получаешь недоступный сервер (n/a)

 
Artyom Trishkin:

Что случилось с сервером MetaQuotes-Demo? Терминал пишет "Неверный счёт", просит ввести пароль, вводишь пароль - "Нет связи".

При попытке открыть новый демо-счёт, получаешь недоступный сервер (n/a)

Попробуйте еще раз, у меня новый счет открылся.
 
Alexander:
Попробуйте еще раз, у меня новый счет открылся.

У меня сейчас при отладке скрипта объявилась ошибка

10017

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

Торговля запрещена


Три попытки подряд... Пока решил оставить это занятие.

Пожалуйста воздержитесь от советов нажать кнопку "Авто-торговля" и прочих дежурных вопросов для новичков.

 
Alexey Viktorov:

У меня сейчас при отладке скрипта объявилась ошибка

10017

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

Торговля запрещена


Три попытки подряд... Пока решил оставить это занятие.

Пожалуйста воздержитесь от советов нажать кнопку "Авто-торговля" и прочих дежурных вопросов для новичков.

Побольше бы подробностей. Билд, сервер, терминал, символ, логи, код для воспроизведения.
 

Уважаемая администрация

работает ли Таймер OnTimer в тестере на мт4? Билд 1010

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create timer
   EventSetTimer(1);
      
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- destroy timer
   EventKillTimer();
      
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//---
   Print(TimeCurrent());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

не работает? в журнале пусто 

 

а вот на мт5 работает

2016.09.28 11:52:01     Core 1  2016.01.03 21:11:09   2016.01.01 00:00:00
2016.09.28 11:52:01     Core 1  2016.01.03 21:11:08   2016.01.01 00:00:00
2016.09.28 11:52:01     Core 1  2016.01.03 21:11:07   2016.01.01 00:00:00
2016.09.28 11:52:01     Core 1  2016.01.03 21:11:06   2016.01.01 00:00:00
2016.09.28 11:52:01     Core 1  2016.01.03 21:11:05   2016.01.01 00:00:00
2016.09.28 11:52:01     Core 1  2016.01.03 21:11:04   2016.01.01 00:00:00
2016.09.28 11:52:01     Core 1  2016.01.03 21:11:03   2016.01.01 00:00:00
2016.09.28 11:52:01     Core 1  2016.01.03 21:11:02   2016.01.01 00:00:00
2016.09.28 11:52:01     Core 1  2016.01.03 21:11:01   2016.01.01 00:00:00
 
В тестере MT4 таймер не работает. И неизвестно когда заработает.
 
Slawa:
В тестере MT4 таймер не работает. И неизвестно когда заработает.

Спасибо. 

1...170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719...3695
Новый комментарий