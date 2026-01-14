Ошибки, баги, вопросы - страница 1712
На картинке Обзор рынка.
Каким-то образом символы, которые не торгуются после полуночи, все же имеют время обновления за полночь. Почему?
И как так вышло, что последнее застывшее время самого Обзора рынка (00:00:26) меньше, чем время некоторых символов в нем (00:00:41)?
Заметил такую особенность. Есть тиковых эксперт. Который считает тики. Так вот. Когда стоит 1 терминал и работает эксперт тиков много.
Что случилось с сервером MetaQuotes-Demo? Терминал пишет "Неверный счёт", просит ввести пароль, вводишь пароль - "Нет связи".
При попытке открыть новый демо-счёт, получаешь недоступный сервер (n/a)
Попробуйте еще раз, у меня новый счет открылся.
У меня сейчас при отладке скрипта объявилась ошибка
10017
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
Торговля запрещена
Три попытки подряд... Пока решил оставить это занятие.
Пожалуйста воздержитесь от советов нажать кнопку "Авто-торговля" и прочих дежурных вопросов для новичков.
Уважаемая администрация
работает ли Таймер OnTimer в тестере на мт4? Билд 1010
не работает? в журнале пусто
а вот на мт5 работает
В тестере MT4 таймер не работает. И неизвестно когда заработает.
Спасибо.