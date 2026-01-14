Ошибки, баги, вопросы - страница 1713
Побольше бы подробностей. Билд, сервер, терминал, символ, логи, код для воспроизведения.
Я подумал что это могло быть связано с неполадками озвученными ранее. Билд 1430 а сервер MQ-demo
Я чуть позже ещё пару раз проверю и тогда будем решать. Может лучше в СД заявку сделать?
Сделал вывод каждого тика, дофига!
Это почему же CopyTicks такой тормозной?! Проверил зависимость от количества тиков (count - входной параметр) - почти никакой. Так же тормозит и при малых значениях.
Всё понятно. Тормоза в том случае, если параметр from_msc не равен 0.
Этот баг уже исправили. Подождите, пожалуйста следующий билд. Он будет в ближайшее время
Побольше бы подробностей. Билд, сервер, терминал, символ, логи, код для воспроизведения.
Хорошо.
Похоже что это мой косяк, другой советник работает на этом-же счёте без проблем.
Пока никак не пойму какой косяк может привести к такой ошибке...
Что это?
Раз в час выводится статистика, чтобы было видно, как живёт клиентский терминал
reserved + committed = сколько памяти использует клиентский терминал. При этом committed - сколько памяти в данный момент отображено на физическую память (то есть может быть напрямую адресовано без страничного обмена)
Окно просмотра журнала
Добавьте кнопку "Следующие 16384 записей".
Просьба при наличиине выдавать warning
Добавьте определение индикатора на чарте.