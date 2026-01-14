Ошибки, баги, вопросы - страница 1713

Новый комментарий
 
Alexander:
Побольше бы подробностей. Билд, сервер, терминал, символ, логи, код для воспроизведения.

Я подумал что это могло быть связано с неполадками озвученными ранее. Билд 1430 а сервер MQ-demo

Я чуть позже ещё пару раз проверю и тогда будем решать. Может лучше в СД заявку сделать?

 
Alexey Viktorov:

Я подумал что это могло быть связано с неполадками озвученными ранее. Билд 1430 а сервер MQ-demo

Я чуть позже ещё пару раз проверю и тогда будем решать. Может лучше в СД заявку сделать?

Хорошо.
 
fxsaber:

Сделал вывод каждого тика, дофига!

Это почему же CopyTicks такой тормозной?! Проверил зависимость от количества тиков (count - входной параметр) - почти никакой. Так же тормозит и при малых значениях.

Всё понятно. Тормоза в том случае, если параметр from_msc не равен 0.

Этот баг уже исправили. Подождите, пожалуйста следующий билд. Он будет в ближайшее время

 
Alexander:
Побольше бы подробностей. Билд, сервер, терминал, символ, логи, код для воспроизведения.
Alexander:
Хорошо.

Похоже что это мой косяк, другой советник работает на этом-же счёте без проблем.

Пока никак не пойму какой косяк может привести к такой ошибке...

 
Что это?
2016.09.28 15:52:46.927 Terminal        RAM: 81 Mb reserved, 336 Mb committed
2016.09.28 15:52:46.920 Terminal        'xxx': 1 chart, 0 EAs, 0 custom indicators, signal disabled, last known ping to Access Server #2 is 46.16 ms
2016.09.28 15:07:20.595 Network 'xxx': scanning network finished
2016.09.28 15:07:09.598 Network 'xxx': scanning network for access points
2016.09.28 14:52:46.048 Terminal        RAM: 86 Mb reserved, 342 Mb committed
2016.09.28 14:52:46.043 Terminal        'xxx': 1 chart, 0 EAs, 0 custom indicators, signal disabled, last known ping to Access Server #2 is 45.71 ms
 
fxsaber:
Что это?

Раз в час выводится статистика, чтобы было видно, как живёт клиентский терминал

reserved + committed = сколько памяти использует клиентский терминал. При этом committed - сколько памяти в данный момент отображено на физическую память (то есть может быть напрямую адресовано без страничного обмена)

 

Окно просмотра журнала

Добавьте кнопку "Следующие 16384 записей".

 
Просьба при наличии
#property indicator_plots 0
не выдавать warning
no indicator window property is defined, indicator_chart_window is applied
[Удален]  
fxsaber:
Просьба при наличиине выдавать warning
Добавьте определение индикатора на чарте.
 
Alexey Kozitsyn:
Добавьте определение индикатора на чарте.
Нет смысла - рисующих буферов нет. Или рисовать что-то объектами/канвасом в другом окне?
1...170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720...3695
Новый комментарий