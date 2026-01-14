Ошибки, баги, вопросы - страница 1722
Вероятно в 10 месяце изменена структура тиковых данных (возможно введено много дополнительной информации). А может банально просто стал символ активно торговаться.
Вот сейчас при запросе таким скриптом:
на сервере "Open-Broker" размеры тиков (причём в 10 месяце - это не окончательно, тики продолжают закачиваться)
Спасибо за сообщение.
Проблему нашли и исправили.
Исправление будет доступно в следующем билде терминала.
Новый исправленный терминал будет доступен на MetaQuotes-Demo в конце недели (возможно и раньше - билд должен быть выше 1437).
Для обновления Вам нужно просто будет подключиться терминалом к MetaQuotes-Demo.
Ещё раз спасибо.
Тиковая история на БКС и Открытие идентична?
По идеи поставщик данных у них один - это биржа. Значит на реальных (не демо) счетах тиковая история должна быть одинаковая.
По внешнему виду DRAW_CANDLES невозможно определить, где открытие, а где закрытие свечи.
Например, делаю DRAW_BARS. Видно, где бычьи и медвежьи бары. Меняю стиль буферов на DRAW_CANDLES - ничего не видно!
Какой смысл в таком DRAW_CANDLES?! Сделайте визуальные различия между бычьими/медвежьими свечами!
Причина, похоже, кроется в том, что DRAW_CANDLES реализован через DRAW_HISTOGRAM - можно с помощью четырех буферов достичь полного визуального совпадения.
Как следствие, на MT4, где нет DRAW_CANDLES, можно достигать того же через DRAW_HISTOGRAM.
Случайная ошибка при выполнени
На графике запущен Эксперт и периодически запускается Скрипт. Скрипт и Эксперт содержат import ex5 и периодически компилируются как сами по себе, так и модули ex5 в отдельности. После очередной компиляции Эксперта, при запуске Скрипта - возникла означенная ошибка.
После перезагрузки MetaTrader 5 (1437) - ошибка не воспроизводится
Сообщите пожалуйста, возможно было большое потребление памяти терминалом и/или запущенными MQL программами (в логах могут быть записи об этом)?
IS 0 18:29:42.715 Terminal MetaTrader 5 build 1437 started (MetaQuotes Software Corp.)
KK 0 19:30:40.328 Terminal RAM: 725 Mb reserved, 304 Mb committed
FJ 0 20:30:40.474 Terminal RAM: 1438 Mb reserved, 330 Mb committed
KM 0 21:30:41.257 Terminal RAM: 1533 Mb reserved, 354 Mb committed
PJ 0 21:49:56.307 Terminal exit initiated
Возможно своевременно не освобождалась память. Я буду наблюдать за Terminal RAM: Если ситуация повторится - обращусь вновь уже с деталями
вопрос по двумерному массиву.
на мкл5 при объявлении массива выдает ошибку '[' - invalid index value
информация из справки https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/dynamic_array
тут надо заметить,что данная часть справки по мкл5 честно содрана из справки по мкл4 вплоть до запятой. просьба указать, как правильно объявить такой массив на мкл5, а так же при необходимости поправить справку, раз пример из справки не работает
А если внимательно почитать, то окажется, что массив нужно объявлять так:
У меня проект из десятков mqh. Все они лежат в разных папках. И некоторые mqh имеют одно и то же название, но разный путь (билды всякие, короче).
Но при компилировании в логе показываются названия mqh-файлов БЕЗ путей! Добавьте, пожалуйста.