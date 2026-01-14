Ошибки, баги, вопросы - страница 1460
не могу найти аналог iBarsShiaft в MQL5 . подскажите ....
Я сделал чуть по другому, мне кажется более надежно:
Что думаете ?
Уважаемые, кто может подсказать, в чем проблема и из-за чего сыпется (множество лишних стрелочек) индикатор через какое то время работы?
Замечал только на м1. После передергивания ТФ все отображается нормально.
Проблема в индикаторе или в терминале и котировках м1?
Компилятор думает, думает и тихо умирает вместе с редактором на этой короткой программе (32,64 битные, в т.ч. разные ОС - одинаково):Где-то косяк в оптимизаторе.
Кстати, когда MetaEditor крашится, его состояние (открытые файлы, настройки интерфейса) не сохраняется.
Когда это происходит перезапуск индикатор ... и все возвращается в нормальное русло.
Не нужно ничего перезапускать. Это мусор в буферах, который нужно чистить в цикле индикатора. Например:
Просто нужно добавить в начало цикла обнуление буферов, а не перезапускать индикатор постоянно при появлении хлама на графике
Как это победить ? Убунта в виртуал боксе, все проги ходят в нет без прокси, везде прямое подключение
но терминал упорно просит прокси