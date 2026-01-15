Ошибки, баги, вопросы - страница 2596
Ошибка в формировании транзакций (структура MqlTradeTransaction).
Воспроизведение ошибки: Отправить первый market-ордер объёмом 1 лот в Long, отправить второй market-ордер объёмом 2 лота в Short.
Ошибка в заполнении поля в структуре MqlTradeTransaction->position. В поле заполняется тикет предыдущей позиции. При продолжении торговли ордерами которые переворачивают позицию, в данном поле вообще выдаётся странная мешанина из старых и новых тикетов позиций.
Проверку проводил на Московской бирже, у брокеров: Открытие и БКС. В тестере ошибка тоже воспроизводится.
Скрины транзакций иллюстрирующие ошибку на этих операциях:
Открытие:
БКС:
Тестер:
В режиме торговли "неттинг" есть только одна позиция. За время её жизни её идентификатор (position id) не меняется. Идентификатор равен тикету самого первого ордера, которым была открыта позиция.
Я в курсе. Но при "переворачивании" предыдущая позиция закрывается, а новая (с новым тикетом) в противоположную сторону открывается. Что в данных транзакциях отражается с ошибкой.
Не закрывается. Вы можете в Терминале месяцами переворачиваться, а Терминал будет считать, что была только одна позиция. И в истории торгов покажет только одну запись за месяцы в режиме отображения закрытых позиций.
День добрый. Хочу провести отладку советника на исторических данных. Но отладчик запускает MovingAverage.ex5, а не моего советника. как побороть? Отладка на реальных данные запускает мой советник.
Опишите пошагово (со скриншотами) что именно Вы делаете и куда нажимаете.
Возможно, советник находится не в папке Experts. Например, в Scripts.
Вы не правы. При переворачивании позиции тикет активной позиции изменяется на другой. И терминал это корректно отображает. Но в транзакциях выдаёт неверную информацию.
POSITION_TICKET меняется, POSITION_ID - нет.