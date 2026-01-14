Ошибки, баги, вопросы - страница 1443
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проверил. Мой UAC -
Он был отключен. Подскажите как цитировать сообщения. Также не могу продолжить писать сообщение с новой строки Entrerом не переводится курсор на новую строку. Необходимо сделать настройки? Давно не пользовался форумом.
Пробовал переустановить МТ4. Качал у брокера файл, ставил по новой. НЕ помогло! Также задал права администратора для terminal.exe - не помогает! Ошибка прежняя. Индикаторы не цепляются на график. Скрин из журнала -
Также попробовал убрать атрибут "Только для чтения" для папки Terminal и всех её файлов, но атрибут появляется при повторном входе в меню свойств. -
Здравствуйте!
После обновления (Build 920) терминал перестал перезагружать индикатор после компиляции.
Обновляется только список индикаторов в окне навигатора.
Т.е. до обновления индикатор на графике нормально перезагружался после компиляции и все изменения в коде индикатора начинали работать.
После обновления при каждом изменении кода и компиляции, вынужден удалять индикатор с графика и добавлять его на график заново.
У кого не будь случалось такое?
У меня на Windows 10 UAC и в голову не приходило изменять, а тем более выключать. То есть UAC по умолчанию включён:
При установке MetaTrader'a 4 делаю так: учётная запись - администратор, скачиваю с сайта инсталляционный файл, затем на инсталляционном файле двойной клик. После этого вылезет окошко подтверждения от администратора и всё. Никаким папкам никакие права не меняю.
Пробовал переустановить МТ4. Качал у брокера файл, ставил по новой. НЕ помогло! Также задал права администратора для terminal.exe - не помогает! Ошибка прежняя. Индикаторы не цепляются на график. Скрин из журнала -
Также попробовал убрать атрибут "Только для чтения" для папки Terminal и всех её файлов, но атрибут появляется при повторном входе в меню свойств. -
Все "птицы" стоят на всех "Групах или пользователях"
Вообще правильно что папка Terminal находится в Roaming?
При выборе Меню - Файл - Открыть каталог данных: открывается папка Terminal в Roaming. Раньше, на Windows 7 отправляла в папку MetaTrader определенного брокера.
Ошибка какая-то появляется при попытке зафиксировать изменения исходника в хранилище:
Я задолбался постоянно редактировать код под свои потребности, нескольких индикаторов.
Зачем при обновлении терминала постоянно обновляются индикаторы, которые идут в комплекте?
Я задолбался постоянно редактировать код под свои потребности, нескольких индикаторов.
... А для того, чтобы не потерять внесённые правки нужно пользоваться Хранилищем.