Проверил. Мой UAC -

Он был отключен.     Подскажите как цитировать сообщения. Также не могу продолжить писать сообщение с новой строки Entrerом не переводится курсор на новую строку. Необходимо сделать настройки? Давно не пользовался форумом.

 

Пробовал переустановить МТ4. Качал у брокера файл, ставил по новой. НЕ помогло! Также задал права администратора для terminal.exe - не помогает! Ошибка прежняя. Индикаторы не цепляются на график. Скрин из журнала -

Также попробовал убрать атрибут "Только для чтения" для папки Terminal и всех её файлов, но атрибут появляется при повторном входе в меню свойств. - 

picpic:

Здравствуйте!


После обновления (Build 920) терминал перестал перезагружать индикатор после компиляции.

Обновляется только список индикаторов в окне навигатора.

Т.е. до обновления индикатор на графике нормально перезагружался после компиляции и все изменения в коде индикатора начинали работать.

После обновления при каждом изменении кода и компиляции, вынужден удалять индикатор с графика и добавлять его на график заново.


 У кого не будь случалось такое?

У меня вот тоже с компиляцией проблема, в новом билде. Вношу изменения в код советника, компилирую, запускаю в тестере, и вижу, что после компиляции советник работает так, как если бы я не вносил изменений в код, не появляются индикаторы после теста, которые я добавлял, не изменяется поведение советника, через раз работает, да и так ли работает? задаёшься вопросом) Написал в сервисдеск
 

У меня на Windows 10 UAC и в голову не приходило изменять, а тем более выключать. То есть UAC по умолчанию включён:

При установке MetaTrader'a 4 делаю так: учётная запись - администратор, скачиваю с сайта инсталляционный файл, затем на инсталляционном файле двойной клик. После этого вылезет окошко подтверждения от администратора и всё. Никаким папкам никакие права не меняю.

 
Alexandr:

Пробовал переустановить МТ4. Качал у брокера файл, ставил по новой. НЕ помогло! Также задал права администратора для terminal.exe - не помогает! Ошибка прежняя. Индикаторы не цепляются на график. Скрин из журнала -


 

Также попробовал убрать атрибут "Только для чтения" для папки Terminal и всех её файлов, но атрибут появляется при повторном входе в меню свойств. - 


 

Все "птицы" стоят на всех "Групах или пользователях"

Вообще правильно что папка Terminal находится в Roaming?

При выборе Меню - Файл - Открыть каталог данных: открывается папка Terminal в Roaming. Раньше, на Windows 7 отправляла в папку MetaTrader определенного брокера.

 

Ошибка какая-то появляется при попытке зафиксировать изменения исходника в хранилище:


 
Зачем при обновлении терминала постоянно обновляются индикаторы, которые идут в комплекте?
Я задолбался постоянно редактировать код под свои потребности, нескольких индикаторов.
 
Стандартную библиотеку правите? Это неправильно. При обновлении стандартная библиотека восстанавливается - как птица Феникс. Правильный алгоритм: создаёте копию индикатора под другим именем и в отдельной папке и уже над этим индикатором проводите эксперименты. А для того, чтобы не потерять внесённые правки нужно пользоваться Хранилищем.
 
Которое что-то не позволяет зафиксировать правки...
