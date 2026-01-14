Ошибки, баги, вопросы - страница 1448
Скажите билд 926 только у меня при тестировании советников пишет ошибку
2015.12.10 17:18:41.245 2015.07.17 00:07 test123654789 EURUSD,H1: OrderSend error 138
с недавних пор начал замечать что индикатор коннекта "съехал" вправо
и теперь постоянно так и подмывает сдвинуть всё окно влево что бы увидеть полную информацию
окно полностью развёрнуто, нижний правый угол терминала показан полностью.
Пишите в сервисдеск. Приложите эксперта, настройки тестирования, сервер.
Воспроизводится на всех экспертах?
По справке
138
ERR_REQUOTE
Новые цены
Какая ос, битность ? Воспроизводится всегда или есть какие-нибудь особенности ?
Win 8.1, x64, билд 924, МТ4
особенностей не заметил, видна панель задач, но раньше это не влияло
на двух терминалах точно есть, сейчас ещё 3-4 терминала проверю
Хотя нет, вот что заметил.
Терминал запускается и индикатор расположен нормально.
потом винда просит разрешить программе вносить изменения
и терминал перезапускается уже со сдвинутым индикатором.
это видимо после обновления он съезжает
765 билд - индикатор коннекта не сдвинут.
скорее всего сдвинуто поле профиля из-за замены "Почта" на "Почтовый ящик" ну и ещё добавление циферок у вкладок "новости", "маркет", "сигналы"
старый билд
один из последних
Проблема. Квадраты не квадратные. Первый нарисовался 3 на 4, второй 5 на 6
Высота всегда на 1 пиксель больше заданного.
P.S. Ошибка вот тут:
Проблема. Квадраты не квадратные. Первый нарисовался 3 на 4, второй 5 на 6
Высота всегда на 1 пиксель больше заданного.
Добрый день!
Спасибо за обращение, исправим.