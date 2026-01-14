Ошибки, баги, вопросы - страница 1448

Скажите билд 926 только у меня при тестировании советников пишет ошибку 

2015.12.10 17:18:41.245 2015.07.17 00:07  test123654789 EURUSD,H1: OrderSend error 138

 

с недавних пор начал замечать что индикатор коннекта "съехал" вправо

и теперь постоянно так и подмывает сдвинуть всё окно влево что бы увидеть полную информацию

окно полностью развёрнуто, нижний правый угол терминала показан полностью.


 
Пишите в сервисдеск. Приложите эксперта, настройки тестирования, сервер.

Воспроизводится на всех экспертах?

По справке

138

ERR_REQUOTE

Новые цены


 
Какая ос, битность, билд ? Воспроизводится всегда или есть какие-нибудь особенности ?
 
Win 8.1, x64, билд 924, МТ4

особенностей не заметил, видна панель задач, но раньше это не влияло

на двух терминалах точно есть, сейчас ещё 3-4 терминала проверю

 

Хотя нет, вот что заметил.

Терминал запускается и индикатор расположен нормально.

потом винда просит разрешить программе вносить изменения

и терминал перезапускается уже со сдвинутым индикатором.

это видимо после обновления он съезжает

765 билд - индикатор коннекта не сдвинут.

скорее всего сдвинуто поле профиля из-за замены "Почта" на "Почтовый ящик" ну и ещё добавление циферок у вкладок "новости", "маркет", "сигналы"

старый билд

один из последних


 
Отбой, под конец дня попутал Аск и Бид
  
#include <Canvas\Canvas.mqh>

void OnStart() {        
        CCanvas canva1;
        
        canva1.Resize(800,600);
        canva1.CreateBitmapLabel("c1", 50,50,200,200,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);
        canva1.Erase(XRGB(0xFF,0xFF,0xFF));
        int x=100, y=100;
        //--------------------------
        int box = 3;
        //--------------------------
        canva1.FillRectangle(
                x,
                y,
                x+box,
                y+box,
                XRGB(155,155,155)
        );
        
        x=110;
        y=100;
        //--------------------------
        box = 5;
        //--------------------------
        canva1.FillRectangle(
                x,
                y,
                x+box,
                y+box,
                XRGB(155,155,155)
        );
        
        canva1.Update();
}

 

Проблема. Квадраты не квадратные. Первый нарисовался 3 на 4, второй 5 на 6

 

Высота всегда на 1 пиксель больше заданного. 

 

P.S. Ошибка вот тут:

void CCanvas::FillRectangle(int x1,int y1,int x2,int y2,const uint clr)
  {
   int tmp;
//--- sort vertexe

   if(x2<x1)
     {
      tmp=x1;
      x1 =x2;
      x2 =tmp;
     }
   if(y2<y1)
     {
      tmp=y1;
      y1 =y2;
      y2 =tmp;
     }
//--- out of screen boundaries
   if(x2<0 || y2<0 || x1>=m_width || y1>=m_height)
      return;
//--- stay withing screen boundaries
   if(x1<0)
      x1=0;
   if(y1<0)
      y1=0;
   if(x2>=m_width)
      x2=m_width -1;
   if(y2>=m_height)
      y2=m_height-1;
//--- set pixels
   
for(;y1<=y2;y1++) {
      ArrayFill(m_pixels,y1*m_width+x1,x2-x1,clr);
   }
  }
 
Здравствуйте, MT4 build 920, MetaEditor build 1218 Вот недавно обновился, один из индикаторов в ex4, который использует DLL, теперь при каждой компиляции сбрасывает свои настройки, есть ли возможность это исправить?
 
Добрый день!

Спасибо за обращение, исправим.

