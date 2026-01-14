Ошибки, баги, вопросы - страница 718
Поставил 64-битную версию теминала. По сравнению с 32-битной, как новая платформа. Половину иконок на панели нет (обзор рынка, навигатор, тестер, инструменты и т.д.). Копирую экспертов в каталог MQL5\Experts\ ни тестер, ни терминал, ни редактор их не видят. С индикаторами аналогично. В чем проблема? Почему разные версии ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ платформы так себя ведут?
Использую структуру для задания массива значений, массива массивов... Затем в цикле проделываю вроде этого:
Возникла необходимость задействовать глобальные переменные терминала, которые бы тоже назначались в цикле в массив значений, но столкнулся с проблемой заведения и обращения к массиву строковых имён глобальных переменных, получилось только так:где всякий раз разные значения будут переприсваиваться в одну и ту же глобальную переменную bc, в то время как нужно-то в несколько разных. Как это всё переделать по аналогии с первой сторокой кода? Неужто как-то через сложение: "bc"+[tf/2]?
Пишите массив в ресурс, ресурс (на случай падения терминала) регулярно сохраняйте на диске. Быстро и надёжно.
Вот ещё вариант: https://www.mql5.com/ru/code/845
Думал, ну наконец-то подобрался к завершающей стадии проекта. Да не тут то было! :)
Здесь (https://www.mql5.com/ru/forum/23/page14#comment_170601) было написано:
14. MetaTester: Алгоритм проверки ограничений на совокупный объем позиций ордеров приведен в точное соответствие с сервером.
Но объём и сейчас можно превысить. Проверял на конкурсном счёте.
//---
Опять что ли эту тему в Сервисдеск писать? Старой заявки по этому вопросу уже не видно.
так было всегда, в том числе и в мт4. При срабатывании, если денег нет, будет что-то вроде "deleted[no money]".
Кстати, для лимитных ордеров в стакане так не должно быть, но как есть - не проверял
Сервисдеск это где? Нужно написать
Заходим в профиль и выбираем Сервисдеск
Но по описанию в справке (на которое я опираюсь) написано следующее:
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
Максимально допустимый для данного символа совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров в одном направлении (покупка или продажа). Например, при ограничении в 5 лотов можно иметь открытую позицию на покупку объемом 5 лотов и выставить отложенный ордер Sell Limit объемом 5 лотов. Но при этом нельзя выставить отложенный ордер Buy Limit (поскольку совокупный объем в одном направлении превысит ограничение) или выставить Sell Limit объемом более 5 лотов.
double
Поэтому выставить 5-ый отложенный ордер Buy Stop при открытой позиции объёмом в 3 лота и имеющихся 4-ёх ордерах Buy Stop по 3 лота каждый (при ограничении 15 лот), не должно получаться.
Скорее всего разработчики, где-то немного ошиблись при исправлении. Следующий ордер Buy Stop (шестой) уже выставить не получается и получаем сообщение в журнал:
В общем, надо основательно протестировать и выявить проявление превышения объёмов во всех возможных случаях. Отпишу в конце дня. А пока достаточно было бы услышать комментарий от разработчиков, а то вдруг я всё это придумал. Такое у меня тоже бывает. :)
//---
А со стаканом у меня тоже были какие-то проблемы (пока отложил, буду решать в последнюю очередь).