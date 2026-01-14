Ошибки, баги, вопросы - страница 1447

Новый комментарий
[Удален]  
Ilyas:
Какой у Вас билд редактора?
build 1214.
[Удален]   
#property strict 

class CLASS
{
public:
  int Tmp;
    
  void operator =( const int Value )
  {
    this.Tmp = Value;
    
    return;
  }
};

template <typename T>
void Func( T &Tmp ) // Похоже '&' в данном случае стал иного смысла, чем в билдах когда-то
{
  Tmp = 5;
  
  return;
}

void OnStart( void )
{
//  Func(1); // '1' - parameter passed as reference, variable expected
  
  double Double[] = {0};
  
  Print(Double[0]); // 0.0
  Func(Double[0]);  // раньше здесь ругался компилятор, что теперь изменилось? Указатели?
  Print(Double[0]); // 5.0

  CLASS* Class[1]; 
  Class[0] = new CLASS;

  Print(Class[0].Tmp); // 0
  Func(Class[0]);      // здесь тоже не ругается, но обяснить можно, т.к. передается Pointer на класс
  Print(Class[0].Tmp); // 5
  
  delete(Class[0]);
  
  return;
}
[Удален]  
Ilyas:
Спасибо за сообщение.

К сожалению, в билд 924 попала ошибка, которая в некоторых случаях приводит к ошибке загрузки DLL с кодом 1114 или 998, сообщение об этом можно увидеть во вкладке "Журнал".

Ошибка исправлена, исправление войдёт в ближайший билд.

Да, ошибка 998

2015.12.08 14:18:37.671    Cannot load 'C:\Program Files\JustForex MetaTrader 4\MQL4\Libraries\CsvReader.dll' [998]

[Удален]  

Обновился на MT4 build 925. Весь GUI стал с крупным шрифтом. Даже на чарте comment и ценовая шкала со всеми подписями теперь пишутся крупным шрифтом.

Так и должно быть? Windows7 x64 SP1, размер шрифта в ОС выставлен на Средний уровень - 125%. Разрешение экрана не 4К - 1920x1200.

 
zaskok3:

Обновился на MT4 build 925. Весь GUI стал с крупным шрифтом. Даже на чарте comment и ценовая шкала со всеми подписями теперь пишутся крупным шрифтом.

Так и должно быть? Windows7 x64 SP1, размер шрифта в ОС выставлен на Средний уровень - 125%. Разрешение экрана не 4К - 1920x1200.

Приложите скриншот, пожалуйста.
 

MetaTrader 5 

2015.12.10 09:44:36.603 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1210 started (MetaQuotes Software Corp.)
2015.12.10 09:44:36.604 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.20, UAC, AMD Phenom II X6 1075T Processor, RAM: 1590 / 4058 Mb, HDD: 305342 / 375487 Mb, GMT+02:00
2015.12.10 09:44:36.604 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

не желает искать серверы:

МТ5

 

, в тоже время МТ4 отлично ищет серверы и соединяется с ними. МТ5 показывает вкладку "Маркет" и показывает мой баланс в mql5.community.

Выключал и Kaspersky Internet Security и брандмауэр - всё равно - нет эффекта. Удалял и заново ставил МТ5. Снова нет эффекта. Что делать?

[Удален]  
Alexander:
Приложите скриншот, пожалуйста.
[Удален]  
Как новый билд, так новые ошибки, вчера обновилось до 925 так перестали работать некоторые функции в экспертах. Пока ещё даже не могу понять что именно....
 
Aliaksandr Kryvanos:
Как новый билд, так новые ошибки, вчера обновилось до 925 так перестали работать некоторые функции в экспертах. Пока ещё даже не могу понять что именно....
Некоторые функции - это какие?
 
Karputov Vladimir:

MetaTrader 5

не желает искать серверы:


 

, в тоже время МТ4 отлично ищет серверы и соединяется с ними. МТ5 показывает вкладку "Маркет" и показывает мой баланс в mql5.community.

Выключал и Kaspersky Internet Security и брандмауэр - всё равно - нет эффекта. Удалял и заново ставил МТ5. Снова нет эффекта. Что делать?

После отката и восстановления системы всё заработало.
1...144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454...3695
Новый комментарий