Ошибки, баги, вопросы - страница 1447
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какой у Вас билд редактора?
Спасибо за сообщение.
К сожалению, в билд 924 попала ошибка, которая в некоторых случаях приводит к ошибке загрузки DLL с кодом 1114 или 998, сообщение об этом можно увидеть во вкладке "Журнал".
Ошибка исправлена, исправление войдёт в ближайший билд.
Да, ошибка 998
2015.12.08 14:18:37.671 Cannot load 'C:\Program Files\JustForex MetaTrader 4\MQL4\Libraries\CsvReader.dll' [998]
Обновился на MT4 build 925. Весь GUI стал с крупным шрифтом. Даже на чарте comment и ценовая шкала со всеми подписями теперь пишутся крупным шрифтом.
Так и должно быть? Windows7 x64 SP1, размер шрифта в ОС выставлен на Средний уровень - 125%. Разрешение экрана не 4К - 1920x1200.
Обновился на MT4 build 925. Весь GUI стал с крупным шрифтом. Даже на чарте comment и ценовая шкала со всеми подписями теперь пишутся крупным шрифтом.
Так и должно быть? Windows7 x64 SP1, размер шрифта в ОС выставлен на Средний уровень - 125%. Разрешение экрана не 4К - 1920x1200.
MetaTrader 5
не желает искать серверы:
, в тоже время МТ4 отлично ищет серверы и соединяется с ними. МТ5 показывает вкладку "Маркет" и показывает мой баланс в mql5.community.
Выключал и Kaspersky Internet Security и брандмауэр - всё равно - нет эффекта. Удалял и заново ставил МТ5. Снова нет эффекта. Что делать?
Приложите скриншот, пожалуйста.
Как новый билд, так новые ошибки, вчера обновилось до 925 так перестали работать некоторые функции в экспертах. Пока ещё даже не могу понять что именно....
MetaTrader 5
не желает искать серверы:
, в тоже время МТ4 отлично ищет серверы и соединяется с ними. МТ5 показывает вкладку "Маркет" и показывает мой баланс в mql5.community.
Выключал и Kaspersky Internet Security и брандмауэр - всё равно - нет эффекта. Удалял и заново ставил МТ5. Снова нет эффекта. Что делать?