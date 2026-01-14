Ошибки, баги, вопросы - страница 1446
Вопрос представителям Метаквот.
1. Почему бы в пункте меню "Справка" не сделать пункт явной проверки актуальности текущего билда программы? Во многих обновляемых программах есть такая функция.
Было бы удобно.
Создавал такую заявку в СД еще полтора года назад ( 2014.05.11 19:22, #1011151), может быть она такая даже не первая. Пока нулевая реакция.
Процесс обновления следует запускать не исподтишка, а предупреждая пользователя и спрашивая его разрешения. Если ответит утвердительно - продолжать, отрицательно - отложить до след. запуска и снова спросить. В настройках программы на закладке Сервер можно добавить группу переключателей Политика обновления: 1) обновлять только вручную, 2) проверять автоматически и запрашивать подтверждение при наличии обновления, 3) проверять и обновлять автоматически. По-умолчанию включен первый или второй вариант, но никак не третий. Для ручного обновления предусмотреть команду в интерфейсе, например, в окне О программе сделать кнопку "Проверить обновления".
Суть представленного метода понятна. Спасибо за труд и запись видео.
Но если терминалов несколько. То это в каждом необходимо заводить демо-счёт от Метаквотс. Это неудобно.
Мне лично такой метод обновления не нравится!
Тем более время от времени все терминалы самостоятельно обновляются до новых версий без помощи демо счёта от Метаквотс.
2. Когда все программы МТ4 смогут автоматически обновиться до билда 921?
Достаточно обновить ТОЛЬКО ОДИН любой терминал до последней версии с MetaQuotes-Demo, и остальные терминалы тоже обновятся при их запуске. Не нужно каждый подключать (зачем заводить-то новый счёт на каждом терминале?) к демо-серверу МК.
2. Вам нужны бета-версии терминалов? Если да, то любой из них подключите к MetaQuotes-Demo, обновите его до последней версии, а остальные терминалы подхватят это обновление сами. Но это уже будут бета-версии, а не релизы, находящиеся на сайте ваших ДЦ
Разработчики. Вот есть у меня новые сообщения в Избранном - и "звёздочка горит" в шапке сайта, всё чудесно. Захожу в избранное (щелчок по звёздочке) - там изменений штук пять, захожу на страничку первой избранной темы, читаю, возвращаюсь в главное меню сайта - звёздочки уже нету, которая говорила бы мне об изменениях в избранном. Раньше она была всегда пока я не просмотрю всё непрочитанное из избранного. Теперь, чтобы не стало этой звёздочки, достаточно прочесть любую одну тему из множества непрочитанных в Избранном. Мне кажется, что сиё не правильно. А вам?
Firefox 42.0
...
Вам нужно один раз завести счёт на торговом демо сервере MetaQuotes-Demo. Затем можете в любом терминале просто подключаться к этому счёту. Подключаться это значит: ввести логин и пароль от уже открытого счёта на торговом демо сервере MetaQuotes-Demo.
Приветствую, обновился до 924 билда и возникла странная ситуация с генерацией тиковой истории из .csv файла. Я использую CSV2FXT.mq4 для этого, так вот в новом билде появляется ошибка при вызове dll
у меня до 924 был 920 билд и там всё было нормально, ни у кого такого не наблюдается?
Причём я пишу разработчику скрипта, и он отвечает, что у него всё работает
А в настройках терминала стоит галочка для разрешения *.dll?
К сожалению, в билд 924 попала ошибка, которая в некоторых случаях приводит к ошибке загрузки DLL с кодом 1114 или 998, сообщение об этом можно увидеть во вкладке "Журнал".
Ошибка исправлена, исправление войдёт в ближайший билд.
zaskok3:
Какой у Вас билд редактора?