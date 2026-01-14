Ошибки, баги, вопросы - страница 1441
при попытке стать покупателем сигнала пишет - подписка не удалась. в чем может быть причина?
в журнале:
2015.11.27 17:30:23.482 '100980': Signal - error purchasing product [142893] - attempt to subscribe to foreign signal, broker enabled only own signals
при попытке стать покупателем сигнала пишет - подписка не удалась. в чем может быть причина?
в журнале:
2015.11.27 17:30:23.482 '100980': Signal - error purchasing product [142893] - attempt to subscribe to foreign signal, broker enabled only own signals
после обновления терминала появился такой баг с ArrayResize
поправьте пжалуйста. (при условии ArraySetAsSeries(t,true);)
#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
ArraySetAsSeries(t,true);
ArrayResize(t,11);
for(int a=0;a<ArraySize(t);a++)
t[a]=a;
//---
string txt="";
for(int a=0;a<ArraySize(t);a++)
txt+=t[a]+" ";
Print(txt);
//---
ArrayResize(t,ArraySize(t)+1);
t[0]=11;
//---
txt="";
for(int a=0;a<ArraySize(t);a++)
txt+=t[a]+" ";
Print(txt);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
int t[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const int begin,
const double &price[])
{
//---
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Добрый день. Укажите пожалуйста версию, битность и билд используемого терминала/эдитора.
terminal64.exe /portable
массива не обрабатывался флаг AsSeries. Теперь изменение размера
массивов с флагом AsSeries идентично изменению массивов без
данного флага. А именно, добавление новых элементов происходит к
концу массива, а не к его началу. Aналогично, при уменьшенини
размера массива - отрезаются элементы с его конца.
Скриншот нагядно объясняет принцип работы на Вашем примере:
логичнее добавлять к нулевой ячейке, в зависимости от направления массива.
ну, что уж, буду переписывать.
работы привалило ;))
спасибо за оперативность!
Не сохраняется вставленное через редактор сообщений видео.
Google Chrome Версия 46.0.2490.86 m.
Internet Explorer 11.11.10586.0.
Здравствуйте!
После обновления (Build 920) терминал перестал перезагружать индикатор после компиляции.
Обновляется только список индикаторов в окне навигатора.
Т.е. до обновления индикатор на графике нормально перезагружался после компиляции и все изменения в коде индикатора начинали работать.
После обновления при каждом изменении кода и компиляции, вынужден удалять индикатор с графика и добавлять его на график заново.
У кого не будь случалось такое?