Ошибки, баги, вопросы - страница 2583
Перезагрузить компьютер пробовали?
Не перезагружал. Утром все стало работать нормально.
Такой эффект бывает от пиковой нехватки памяти Windows, у меня так периодически бывает с офисом.
Работаю с тиками, которых многие гигабайты. Возможно, в этом дело. Но баг наблюдался, когда прилично памяти было свободно (5/16 Gb).
Если повторится, попробую найти какие-то закономерности возникновения.
Да, есть такое, наблюдается подвисание отрисовки GUI, когда цикл while крутится с частотой Sleep(1), или вообще без него.
Увеличив Sleep подвисание GUI исчезает. Но это не решение проблемы.
Здравствуйте!
Почему в build 2085 можно добавить 8 агентов, а на том же компе в новой версия build 2162 можно добавить только 4 агента ?
intel i7-7740x, 4-ядра, 8 потоков.
С июля число агентов равно числу сопроцессоров в CPU.
Ещё идея - возможно образовалась длинная очередь на запись, думая и у офиса как раз с этим проблемы - когда много больших файлов открыто и работает автосохранение...
Производительность получается искусственно уменьшили?
Это зависит от процессора, смотрите эту тему с тестами - как раз там учитываются варианты оптимизации по числу сопроцессоров и по числу потоков/ядер без сопроцессоров.
По возможности протестируйте и свой процессор в этой теме на 3х предложенных советниках.Вероятней всего цель в том, что бы сделать наиболее правильный PR агентов и в целом повысить вычислительные способности клауда.
открываю позицию все идет хорошо На следующий день автоматом закрывается и открывается новая что это
Roll-over, искусственное закрытие открытой позиции на определённую дату валютирования.
И одновременное открытие такой же позиции на следующую дату валютирования, по ценам отражающим разницу процентных ставок между рассматриваемыми валютами.
А такой вопрос.
Иногда у меня при оптимизации, при определенном наборе параметров возникает ошибка выхода за границы массива. Ошибка возникает достаточно редко, воспроизвести ее не удается. Нужно знать набор параметров, при котором возникает эта ошибка. Как этот набор параметров определить ? В логе тестера есть номер прохода, но в отчете этого набора параметров нет. Где поглядеть, какие параметры в этом проходе использовались ?