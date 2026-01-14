Ошибки, баги, вопросы - страница 1444

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:
Которое что-то не позволяет зафиксировать правки...
Так пользуйтесь тогда не SVN, а GiT. К тому же данное хранилище предназначено для разработки, а не для хранения на случай сбоев. На случай сбоев нужно либо на облако сливать, либо бекапить в другие места хранения.
 
Так и не получил ответа на свой вопрос. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1463#comment_2085002
Может представители Метаквот присоединяться и выскажут мнение или подскажут варианты исправления ошибки.
 
Alexandr:
Так и не получил ответа на свой вопрос. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1463#comment_2085002
Может представители Метаквот присоединяться и выскажут мнение или подскажут варианты исправления ошибки.

Над этой проблемой работаем. У вас Win 10 x32 ?

 
Artyom Trishkin:

Ошибка какая-то появляется при попытке зафиксировать изменения исходника в хранилище:


Лечить ошибку несовпадения контрольных сумм при попытке зафиксировать изменения в Хранилище MQL5 Storage так:

  1. Проблемный файл на своём компьютере переименовываете (при этом Файл в MetaEditor'e, в окне "Навигатор" теряет значок галочки или значок восклицательного знака).
  2. В MetaEditor'e клик правой кнопкой мышки на корневой папке "MQL5" и команда "Фиксировать".
  3. В MetaEditor'e клик правой кнопкой мышки на корневой папке "MQL5" и команда "Обновить" (это команда находится в выпадающем меню на десятом месте по счёту сверху).
  4. Проблемный файл на своём компьютере переименовываете назад.
  5. В MetaEditor'e клик правой кнопкой мышки на проблемном файле и команда "MQL5 Storage -> Добавить".
  6. В MetaEditor'e клик правой кнопкой мышки на корневой папке "MQL5" и команда "Фиксировать".
 
"Над этой проблемой работаем. У вас Win 10 x32"
Да все верно. У меня Win 10 x32. P.S. 1. Не знаю как вставлять цитаты в сообщение 2. В новом браузере Edge с новой строки могу писать после нажатия кнопки "HTML".
 
Alexandr:
"Над этой проблемой работаем. У вас Win 10 x32"
Да все верно. У меня Win 10 x32.
Спасибо за сообщение. Исправлено. Ждите выхода следующего билда.
 
Спасибо за помощь. Жду выхода нового билда.
[Удален]  
Alexandr:
Спасибо за помощь. Жду выхода нового билда.

То же самое 

 

Я бы за такое кого-нибудь уволил из разрабов на месте босса.  Чисто показательно - чтобы впредь были более внимательны. 

 Тяп ляп - и вбросили народу терминал с серьезным багом,предварительно  даже минимально не проверив т.к  было в лом. 

 
Ром:

То же самое 

 

Я бы за такое кого-нибудь уволил из разрабов на месте босса.  Чисто показательно - чтобы впредь были более внимательны. 

 Тяп ляп - и вбросили народу терминал с серьезным багом,предварительно  даже минимально не проверив т.к  было в лом. 

 

Alexander:

Спасибо за сообщение. Исправлено. Ждите выхода следующего билда.
Вы читать умеете? Ясно ведь написали. Ждите выхода следующего билда.
[Удален]  
Aidas Geguzis:
Вы читать умеете? Ясно ведь написали. Ждите выхода следующего билда.
А если бомбит?
1...143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451...3695
Новый комментарий