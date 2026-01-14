Ошибки, баги, вопросы - страница 1444
Которое что-то не позволяет зафиксировать правки...
Может представители Метаквот присоединяться и выскажут мнение или подскажут варианты исправления ошибки.
Над этой проблемой работаем. У вас Win 10 x32 ?
Ошибка какая-то появляется при попытке зафиксировать изменения исходника в хранилище:
Лечить ошибку несовпадения контрольных сумм при попытке зафиксировать изменения в Хранилище MQL5 Storage так:
Да все верно. У меня Win 10 x32. P.S. 1. Не знаю как вставлять цитаты в сообщение 2. В новом браузере Edge с новой строки могу писать после нажатия кнопки "HTML".
"Над этой проблемой работаем. У вас Win 10 x32"
Да все верно. У меня Win 10 x32.
Спасибо за помощь. Жду выхода нового билда.
Спасибо за сообщение. Исправлено. Ждите выхода следующего билда.
Вы читать умеете? Ясно ведь написали. Ждите выхода следующего билда.