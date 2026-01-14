Ошибки, баги, вопросы - страница 1449

Alexandr Bryzgalov:

Хотя нет, вот что заметил.



Приложите ваши настройки монитора

  • Разрешением экрана
  • Диагональ
  • Размер текста (в %)
Какая у вас версия ОС?
 
Alexander:

забыл уточнить что работаю с ноута( asus, если это поможет), к ноуту подключён второй монитор, видеокарта GEFORCE 610 M

второй монитор BENQ скорее всего 19 дюймов (документации нет, на мониторе ничего не написано, измерял линейкой ~48.5 см)

разрешение 1440х900, вывод только на второй монитор.

Если подскажите где посмотреть размер текста - уточню.

Если там где на скрине ниже, то получается 11(сомневаюсь что верно указал)

судя по всему размер текста мелкий (100%)

ОС Win 8.1

но раньше всё нормально отображалось.


 
Alexandr Bryzgalov:

Правой кнопкой на рабочем столе -> персонализация -> экран. Размер - в процентах. Если вы об этом не слышали, знач у вас 100%, 'мелкий'
 
ага, разобрался
 

Не однократно сталкивался с такой проблемой: при попытке открыть каталог данных, происходит какая то ошибка и проводник закрывается.

Терминал MT4 билд 920
Windows 7 / 64

 

Что вы там колдуете опять с личками? То сообщения не отправляются с ошибкой, а теперь вообще не отправить - кнопка не активна...

Кнопка "Ответить" серая, и не реагирует на клики. Колёса пинал, кланялся на север-юг-запад-восток, в бак глядел, фары протёр... Всё-равно не нажимается...

 
Aleksandr Novikov:

Подтверждаю, наблюдал аналогичное последние неделю-полторы (т.е. 920-924 билды). Правда до вашего сообщения не связывал с MT, думал что просто слишком много всякого софта запущено и это сама ОС капризничает.

Вот интересно, в текущем, 940 билде, будет ли так же?

 
Aleksandr Novikov:

Подтверждаю, такое бывает часто.
 
Aleksandr Novikov:

На 940 билде воспроизводится?
 
Yury Kirillov:
Подтверждаю, такое бывает часто.
На каком билде подтверждаете? На 940 воспроизводится ?
