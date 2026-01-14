Ошибки, баги, вопросы - страница 1449
Хотя нет, вот что заметил.
забыл уточнить что работаю с ноута( asus, если это поможет), к ноуту подключён второй монитор, видеокарта GEFORCE 610 M
второй монитор BENQ скорее всего 19 дюймов (документации нет, на мониторе ничего не написано, измерял линейкой ~48.5 см)
разрешение 1440х900, вывод только на второй монитор.
Если подскажите где посмотреть размер текста - уточню.
Если там где на скрине ниже, то получается 11(сомневаюсь что верно указал)
судя по всему размер текста мелкий (100%)
ОС Win 8.1
но раньше всё нормально отображалось.
Правой кнопкой на рабочем столе -> персонализация -> экран. Размер - в процентах. Если вы об этом не слышали, знач у вас 100%, 'мелкий'
Не однократно сталкивался с такой проблемой: при попытке открыть каталог данных, происходит какая то ошибка и проводник закрывается.
Терминал MT4 билд 920
Windows 7 / 64
Что вы там колдуете опять с личками? То сообщения не отправляются с ошибкой, а теперь вообще не отправить - кнопка не активна...
Кнопка "Ответить" серая, и не реагирует на клики. Колёса пинал, кланялся на север-юг-запад-восток, в бак глядел, фары протёр... Всё-равно не нажимается...
Подтверждаю, наблюдал аналогичное последние неделю-полторы (т.е. 920-924 билды). Правда до вашего сообщения не связывал с MT, думал что просто слишком много всякого софта запущено и это сама ОС капризничает.
Вот интересно, в текущем, 940 билде, будет ли так же?
Подтверждаю, такое бывает часто.