Ошибки, баги, вопросы - страница 1436
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И что ещё забавно - файл ex4, скомпилированный в моём MetaEditor Version: 5.00 build 1214 12 Nov 2015 не выводит графические объекты в терминале человека, которому даю этот файл. У него тоже терминал МТ4, билд 910 и редактор тоже MetaEditor Version: 5.00 build 1214 12 Nov 2015.
Исходник же индикатора, скомпилированный им у себя, нормально создаёт исполняемый файл, который верно работает у него в терминале.
Что за ошибки такие?
Напишите в сервисдеск (приложите исходники), попробуем воспроизвести.
Хорошо, написал, приложил:
Хорошо, написал, приложил:
Всем доброго дня. Добрался до написания советников. Набрал код из примера, нажал откомпилировать и вылезла ошибка с текстом: EX4 Write error. Помогите решить проблему. Понимаю, что спрашиваю наверно уже в 1000 раз. Что то в интернете нашел по этой ошибке, но так и не понял как исправить. Толи запустить Metatrader с параметром /portable, толи скопировать папку MQL4. Вообщем хелп ми плиз.
Ошибка компиляции: code generation error. #2
Читайте документацию
В результате некоторых операций математического сопроцессора может получиться недействительное вещественное число, которое нельзя использовать в математических операциях и операциях сравнения, так как результат выполнения операций над недействительными вещественными числами неопределен.
А теперь внимание вопрос: чему равняется значение EMPTY_VALUE*2?
Читайте документацию
А теперь внимание вопрос: чему равняется значение EMPTY_VALUE*2?
1. Почему в МТ4 и в МТ5 этот код приводит к разному результату (причем в МТ4 к более логичному)?
2. Как определить во время выполнения, является ли число действительным или нет (например, чтобы из-за него не зациклился алгоритм сортировки)